Este uimitor să vezi tineri de 17 sau 18 ani concurând într-o cursă care pare că necesită maturitate, responsabilitate și reflexe ieșite din comun.

De-a lungul timpului însă am avut ocazia de a fi martori la debutul unor tineri uimitori. Iată care sunt cei mai tineri piloți debutanți în Formula 1:

1. Max Verstappen

Nu există persoană care să nu fi auzit de numele lui Max Verstappen până acum. Indiferent că te pasionează acest sport, ori nu, acest pilot a scris istorie în Formula 1, așa că nu este deloc întâmplător faptul că numele său este atât de cunoscut.

În momentul în care a debutat pentru Toro Rosso, în 2015, Max Verstappen avea vârsta de doar 17 ani și câteva luni.

Paradoxal, el nu avea permis de conducere la acel moment, însă conducea un monopost cu viteze de până la 300 km/h.

Nu a durat mult timp până când a devenit un pilot de mare succes, devenind și campion mondial. 

Interesant este faptul că debutul lui Max Verstappen la Marele Premiu al Australiei a obligat FIA să facă o schimbare majoră în regulament: a impus vârsta minimă de 18 ani pentru debutul în F1. 

2. Lance Stroll

Chiar dacă nu este unul dintre cei mai îndrăgiți piloți de Formula 1, Lance Stroll este un nume pe care trebuie să îl includem în topul celor mai tineri piloți debutanți în Formula 1. 

Acesta a debutat în 2017, la Marele Premiu al Australiei, pe când avea 18 ani și 148 de zile.

Numele său a fost mai mereu contestat din cauza faptului că era văzut drept un băiat de bani gata, dar cu toate acestea a reușit să obțină performanțe lăudabile. 

A reușit să urce pe podium în primul sezon, la Baku, așa că există toate motivele pentru a-l include în acest top.

3. Lando Norris

Continuăm topul celor mai tineri piloți care au debutat în Formula 1 cu Lando Norris, un tânăr care a participat la Marele Premiu al Australiei în 2019, pe când avea 19 ani și 124 de zile.

Debutul a fost făcut în echipa celor de la McLaren, iar performanțele sale l-au făcut să fie destul de rapid unul dintre cei mai îndrăgiți piloți printre fanii acestui sport. 

În ciuda vârstei sale fragede, acesta părea un adevărat veteran în Formula 1, dând dovadă de maturitate și de abilități deosebite de a gestiona orice provocare pe circuit.

De asemenea, Lando Norris a impresionat și la capitolul carismă, aceasta fiind calitatea care l-a ajutat să câștige popularitate foarte rapid.

4. Jaime Alguersuari

La vârsta de 19 ani și 125 de zile, cu o zi mai mare decât Lando Norris, Jaime Alguersuari debuta la Marele Premiu al Ungariei. Acest lucru se întâmpla cu mult timp în urmă, mai precis în 2009.

Acesta a deținut pentru o lungă perioadă titlul de cel mai tânăr debutant în acest sport, asta până când Verstappen i-a doborât recordul. 

Spaniolul nu a avut însă o carieră impresionantă, acesta având în CV doar 46 de curse. 

Cu toate acestea, își merită locul pe această listă, deoarece a rămas în istoria acestui sport ca unul dintre cei mai tineri piloți care au făcut pasul pe circuitele de Formula 1.

5. Sebastian Vettel

Continuăm cu Sebastian Vettel, pilotul care a debutat în Formula 1 la vârsta de 19 ani și 349 de zile. Debutul a avut loc în 2007, la Marele Premiu al Statelor Unite.

Pentru mult timp, Sebastian era considerat un copil minune, iar asta pe bună dreptate. 

Chiar dacă a debutat la BMW Sauber, acesta a făcut pasul la Red Bull Racing, echipă pentru care a câștigat nu mai puțin de patru titluri mondiale consecutive, ceea ce reprezintă o performanță cu care puțini piloți se pot lăuda.

De altfel, inclusiv faptul că a reușit să câștige primul titlu un an mai târziu de la debut este o realizare impresionantă, dată fiind mai ales vârsta fragedă pe care o avea la acea vreme.

Se întâmplă destul de rar ca un tânăr pilot să debuteze la o vârstă atât de fragedă în Formula 1, iar asta deoarece este un sport în care talentul nu este suficient.

Trebuie să faci față presiunii, să dai dovadă de maturitate, să îți asumi riscuri și totodată să iei decizii pe moment, iar de aceea puține sunt cazurile în care putem fi martorii la debutul unor tineri piloți care ulterior ajung să scrie istorie.

De ce să urmărești Formula 1?

Există o mulțime de motive pentru a urmări acest sport al spectacolului. Inclusiv faptul că oricând ar putea avea loc un astfel de debut poate fi considerat un motiv pentru a nu rata nici o cursă.

Dacă și tu îți propui să te bucuri de fiecare cursă din acest sport, tot ce trebuie să faci este să verifici link-ul de pe următorul site, program Formula 1 la TV, iar astfel sigur vei fi la curent cu toate cursele importante.

Formula 1 a fost, este și va fi mereu un sport dedicat celor care au curajul necesar de a se aventura pe circuit la viteze uimitoare.

Putem spune totodată că vârsta nu reprezintă un impediment atunci când ai talent, instinct și disciplină, iar piloți precum Verstappen, Norris sau Vettel au demonstrat asta de-a lungul timpului.

Foto: Shutterstock

