Cele mai frecvente mituri despre nutriția și sănătatea animalelor de companie, demontate de specialiștii Pedigree România

Populația de animale de companie a crescut în pandemie, din martie 2020: pentru pisici cu 12%, iar pentru căței cu 15% și peste jumătate din numărul lor total se referă la pui sub un an. Numărul celor care au adoptat este pe plus, cu 30 de procente.

COVID-19 și animalele de companie

Avem în România aproape șapte milioane de câini și patru milioane de pisici, amândouă populațiile fiind în creștere față de recensământul desfășurat de MARS România în 2015.

Două din trei gospodării au cel puțin un animal de companie, mai exact un cățel, sau cel puțin două pisici. În România, majoritatea pisicilor și cățelușilor sunt metis și foarte puțini dintre ei sunt de rasă pură. În ultimul an și jumătate, stăpânii au avut ocazia de a petrece mai mult timp cu animalele lor de companie, care au dus la reducerea sentimentelor de izolare, chiar la îmbunătățirea stării de spirit.

„Noi la MARS România, am încercat să înțelegem care este impactul COVID-19 asupra animalelor de companie, așa că am desfășurat un studiu în câteva țări din Europa, inclusiv România, pentru a afla efectele bolii asupra categoriei de hrană la animale, asupra animalelor de companie, dar și cum a crescut populația lor”, a precizat Mihaela Negrescu, Portfolio Manager pentru Europa Centrală, pentru categoria de recompense pentru căței și pisici.

Mihaela Negrescu face parte din Departamentul de Marketing al Mars România. Ea însăși a adoptat un cățel în decembrie anul trecut.

Câinii pot contracta virusul SARS-CoV-2 de la stăpân?

Conform specialistului, nu există dovezi științifice care să confirme că stăpânii pot transmite coronavirusul mai departe animalelor de companie: „aceste virusuri tind să fie specifice pentru fiecare animal în parte, așa că nu există o transmisibilitate clară de la om către animal, așa că putem avea grijă de patruped în cazul în care unul dintre îngrijitori s-a infectat cu SARS-CoV-2”, a explicat Mihaela Negrescu.

Animalele de companie pot purta măștile de protecție pe care le folosesc stăpânii?

Din nou, nu există dovezi științifice conform cărora măștile de protecție ar putea proteja sănătatea animalelor de companie de bolile infecțioase. Specialistul sugerează că „fețele patrupezilor sunt variate, în comparație cu fizionomia oamenilor, așa că în mod sigur masca pe care stăpânii o poartă nu este adecvată pentru căței și, mai mult decât atât, există posibilitatea să se creeze un disconfort și stres”.

Nutriția animalelor de companie

Dr. Iulian Amza este medic veterinar în Departamentul de Petcare al MARS România, din care face parte de peste 15 ani. Din 2011, este doctor în științe medicale veterinare la Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, având o lucrare de doctorat în „Diabetul experimental”, o afecțiune care apare, cu mare pondere, în rândul animalelor de companie din cauza nutriției necorespunzătoare. Specialistul l-a adoptat pe Goofy, un metis de pe stradă, când îl avea pe Nero, un Ciobănesc Carpatin iar decizia a fost una importanta fiindca prima bariera a fost socializarea dintre cei doi.

Hrana gătită acasă nu este completă și echilibrată în nutrienții de care animalele de companie au nevoie pentru a crește și a se dezvolta armonios. Ciocolata este un aliment toxic pentru căței și poate duce inclusiv la deces. Vestea bună este că există pe piață multe alternative în hrana specializată, din care stăpânii pot să aleagă.

„Nutrienții, >40 la număr, trebuie luați din cinci mari categorii de ingrediente: proteinele care au un rol în structura organismului, mai exact musculară; grăsimile care sunt sursa de energie; carbohidrații care pe langa rolul lor energetic mai au si un rol in tranzit intestinal; vitamine și minerale cu rol in functiile metabolice ale organismului si tot un ingredient ( macronutrient ) important este si apa care trebuie pusa la dispozitie pe toata perioada zilei”, explică medicul veterinar.

Orice exces sau, dimpotrivă, deficiență duce la dezechilibre.

„Cele mai frecvente dezechilibre sunt cele ale calciului și fosforului în momentul în care vorbim de cățeluși în plină creștere. Când vorbim de fier, este un mineral care are un rol important în circulația hemoglobinei parte ( materia colorata ) a globuleleor rosii care ajută la transportul oxigenului în sânge. Când vorbim de proteine, există aminoacizi esențiali care nu sunt secretați de animal si care trebuie pusi la dispozitia lor prin alimentatie ( ex. Taurina ). Până la urmă, dezechilibrele duc la probleme de structură, în special scheletică, probleme gastrointestinale și metabolice, dacă persistă deficiența în hrana de animale”, este de părere dr. Iulian Amza.

O dietă echilibrată presupune o proporție corectă între ingrediente și o cantitate conformă stadiului de vârstă și de întreținere, de exemplu dacă patrupedul locuiește în casă sau afară, dacă trebuie să facă activitate fizică în fiecare zi etc.

„Să nu uităm, toți producătorii au pe pachet, un ghid de hrănire, în special în funcție de greutatea patrupedului, pe care stăpânul e recomandat să-l respecte”, sugerează medicul veterinar.

Mitul proteinelor în hrana animalelor de companie

Carnivorele pure sunt doar pisicile, cu alte cuvinte, au nevoie de proteine zilnic. Cățeii pot avea și o alimentație lipsită de proteine la varsat adulta. Cel puțin în faza de creștere, proteina este obligatorie. De exemplu, „nivelul de proteină la juniori este mai mare decât cel al adulților cu pana la 50%, indiferent de talie”, spune dr. Amza.

Dresajul animalelor de companie, o necesitate

Dacă nu obișnuiești animalul de companie încă de mic cu activitatea de a merge la veterinar sau la coafor, la un moment dat poate deveni reactiv, ne recomandă Cătălin Cornea, antrenor de câini certificat și licențiat în dresaj de ascultare, fiind certificat național și internațional. Îl are pe Takeo, un Akita japonez.

„Eu când l-am recuperat pe Takeo avea un an și jumătate, acum are zece ani și jumătate. A trebuit să fac slalom printre problemele lui psiho-comportamentale. Ceea ce fac acum este să-i dau libertatea și să minimalizez stresul la care ar putea fi supus”, povestește antrenorul.

În dresaj, recompensa este foarte importantă deoarece creează impresii plăcute, pozitive și astfel îl face extrem de motivat.

„În educația câinelui, trebuie să te folosești de tertipuri, de stimulente (fie mâncare, fie jucării). Fiind motivat, îi e mai ușor patrupedului să coopereze și își dă seama că poate să câștige foarte mult din poziția de a asculta”, sugerează Cătălin Cornea.

Cel mai potrivit moment este să dresăm patrupedul încă de când este mic, obișnuindu-l în diverse situații, cum ar fi mersul la medic, interacțiunea cu străinii, spălatul, tăiatul unghiilor.

„Cu câinele, de mic, trebuie să creezi prin intermediul atingerilor relații în care el acceptă controlul. Atunci când dresezi un câine, există și o relație bazată pe atașament și încredere reciprocă, de aceea eu recomand oamenilor să-și educe patrupedul nu este un moft, dresajul este o necesitate. Prin intermediul dresajului, creezi o punte de comunicare și de înțelegere”, a mai continuat dresorul.

Cu alte cuvinte, e important ca stăpânul să cunoască tehnici pe care să le folosească în a-i cere câinelui să facă lucruri și să asculte.

Misiunea Pedigree

De Ziua Internațională a Animalelor, care se desfășoară în fiecare an pe 4 octombrie, MARS România a donat 230.000 porții de hrană specializată către 46 adăposturi din toată țara, care au fost distribuite către un număr aproximativ de 15.000 de câini și 2.000 pisici.

Echipa MARS a împlinit 12 ani de la prima ediție a campaniei Pedigree, care ajută toți câinii să trăiască din plin viața în fiecare zi.

Waltham Petcare Institute, un centru științific de cercetare și dezvoltare, cu o istorie de peste 50 de ani din Marea Britanie, stă la baza studiilor și produselor dezvoltate în MARS România.

MARS România este cel mai mare producător de hrană pentru animalele de companie, la nivel mondial. Mărcile care fac parte din MARS România sunt: Pedigree, Whiskas, Sheba, Cesar, Perfect Fit cat&dog, Dreamies, Kitekat si Chappi.

