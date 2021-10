URMĂRIȚI PEOPLES CHOICE AWARDS PE 7 DECEMBRIE LA @eentertainmentromania (Instagram) | @Eentertainmentro (Facebook)

E! Entertainment Television, televiziunea parte a NBCUniversal International Networks & Direct-to-Consumer, cu o acoperire mare pe platforme multiple, anunță astăzi începerea votului pentru Peoples Choice Awards ediția 2021, premiile care celebrează toate formele de divertisment, votate în întregime de către fani.

E! invită fanii din întreaga lume să voteze pentru cele 40 de categorii din industria televiziunii, muzicii, filmelor și din cultura pop. Fereastra de votare se deschide pe 27 octombrie și se închide pe 17 noiembrie pe https://www.votepca.com/ro sau Twitter.

Pentru a treia oară în istoria premiilor, People’s Choice Awards a deschis o categorie dedicată publicului din România: Romanian Social Media Star of 2021, unde 8 concurenți vor intra în cursă. Anul trecut, Cristina Ich a fost votată Romanian Social Media Star of 2020, iar Adelina Pestritu a obținut trofeul Best Romanian Pop Culture Influencer of 2019.

În cursa pentru titlul de Romanian Social Media Star of 2021 intră: Alina Ceușan, Carmen Grebenișan Ceanu Zheng, Cristina Almășan, Dorian Popa, Mădălin Șerban, Maria Zvinca și Marilu Dobrescu.

Cei 8 nominalizați au declarat:

Alina Ceușan: “Nominalizarea mă bucură în mod evident, mai ales că se întâmplă în ani consecutivi, ceea ce înseamnă că facem bine ceea ce facem, ca echipă. Așteptăm voturile celor care ne urmăresc în activitatea noastră online și gala de premiere!”

Carmen Grebenișan: “WOW, super tare! La cât mai multe nominalizări de genul! Vă mulțumesc foarte mult pentru această nominalizare. Cu acest trofeu, anul 2021 ar fi complet pentru mine.”

Ceanu Zheng: “Când aveam 17 ani și am filmat primul vlog pe youtube cu un telefon not last generation, nu visam că voi ajunge atât de departe. În fiecare zi, încerc să fiu o variantă mai bună a mea și să trimit în univers âtata iubire cât am primit eu online și offline. Mulțumesc, E! Entertainment, pentru această nominalizare, înseamnă mult pentru mine. #neverstopdreaming #neverstopworkingforyourdream”

Cristina Almășan: “OMG! Nu m-am așteptat nicio secundă să fiu nominalizată la E! Peoples Choice Awards. Nu te aștepți niciodată la așa ceva, deși speri de fiecare dată ca munca să-ți fie recunoscută și apreciată. Sunt momente care te copleșesc atât de tare, încât îți vine să renunți, dar îți reamintești că aceste emoții, precum aflarea veștilor bune, nu se compară cu nimic. Devii mai puternic și mai motivat să muncești! Mulțumesc pentru nominalizare și mulțumesc că mă susțineți! Datorită vouă am ajuns aici.”

Dorian Popa: “Mulțumesc E! Entertainment pentru nominalizare! O veste foarte bună, venită într-o perioadă mai grea pentru noi toți. Mă bucur de nominalizarea la categoria Romanian Social Media Star of 2021, ca de altfel de toate premiile primite, mă motivează să fiu din ce în ce mai bun și mai implicat. Le mulțumesc și oamenilor care mă urmăresc zilnic și promit să rămân același Dorian Popa. Doamne ajută!”

Mădălin Șerban: “WOOOOOOW! Frățiorilor, datorită vouă am reușit să ajung aici. Am primit vestea cea mare că sunt nominalizat la E! Peoples Choice Award. Nu m-am așteptat la asta nicio secundă și sunt fericit că am creat aceasta poveste împreună. Mulțumesc pentru nominalizare și haaaai cu voturile să vedem cine merită mai tare premiul pentru Romanian Social Media Star.”

Maria Zvinca: “Păcat că nu puteți auzi țipetele de bucurie prin scris. Sunt foarte flatată că sunt din nou nominalizată, chiar este o onoare sa fiu într-o selecție atât de restrânsă de creatori. Pentru mine tot ce fac în online e foarte important, îmi iau rolul de creator de conținut în serios și mintea mea caută non stop idei de proiecte care pot aduce ceva nou în online-ul românesc. Iar faptul că E! Entertainment recunoaște eforturile mele și mă încadrează în această listă de nominalizați, mă bucură și îmi dă încredere. Mulțumesc E!, hai să vedem cine a câștigat inima oamenilor în ultimul an.”

Marilu Dobrescu: “Sunt atât de încântată că e imposibil ca doar câteva rânduri în scris să poată cuprinde un entuziasm atât de masiv. Mulțumesc și iar mulțumesc pentru această nominalizare, sunt onorată! Îmi vine sa îmi pun un rocknroll din anii 80 și să îl dau la volum maxim ca să pot să sărbătoresc cum trebuie, în stilul caracteristic!”

Fereastra de votare este deschisă în intervalul 27 octombrie – 17 noiembrie. Fanii pot vota de până la 25 de ori pe zi/categorie/modalitate de vot (pe site sau Twitter). În data de 9 noiembrie, voturile sunt dublate, astfel fanii pot vota de până la 50 de ori pe categorie/modalitate de vot. Pentru votarea pe Twitter, postările trebuie să fie publice pentru a fi luate în considerare. Postările sunt luate în considerare dacă acestea conțin cele două hashtaguri: hashtag cu numele categoriei (#RomanianSocialMediaStar) și hashtag cu numele nominalizatului.

Spre exemplu: Votez pentru #RomanianSocialMediaStar pe #NumeleNominalizatului la E! Peoples Choice Awards! #PCAs

Hashtagurile nominalizaților sunt: #AlinaCeusan, #CarmenGrebenisan, #CeanuZheng, #CristinaAlmasan, #DorianPopa, #MadalinSerban, #MariaZvinca și #MariluDobrescu.

Festivitatea de premiere 2021 Peoples Choice Awards este difuzată în noptea de marți spre miercuri, 7 decembrie, începând cu 2021 Peoples Choice Awards: Live From E! de la 02:00 a.m. și continuând cu ceremonia de la 4 a.m. Reluare galei este programată miercuri, pe 8 decembrie, de la ora 22:00.

Pentru noutăți și conținut exclusiv, urmăriți @eentertainmentromania (Instagram) | @Eentertainmentro (Facebook)

