Clinica DentOP se clasează în top 5 clinici din România și anunță o noua extindere

Extindere în zona Aviatorilor

„Creșterea cererii pentru serviciile clinicii și faptul că am ajuns să închidem chiar și la orele 23:00-24:00 ne-au motivat să deschidem o nouă locație. Astfel, putem oferi servicii de calitate și să optimizăm timpul de așteptare. Am ajuns să inserăm 600 de implanturi dentare pe lună, adica peste 24.000 de implanturi dentare, ceea ce se reflectă într-un număr foarte mare de pacienți din toată țara, dar și din diaspora: Anglia și Germania. Era evident că trebuia să modificăm infrastructura, astfel încât să ne putem adapta acestei cereri în creștere. Tocmai din acest motiv am trecut și pe tratamente strict digitalizate. După o investitie de peste 200.000 de euro în 6 scannere digitale, am reușit să scăpăm de amprenta clasică neplăcută cu silicon si luăm amprente digitale foarte precise, astfel încât am scăzut timpul de realizare a lucrărilor dentare.

Ne angajăm să continuăm să inovăm și să îmbunătățim experiența fiecărui pacient, menținând standardele care ne-au adus aici.”, a declarat Dr. Cazacu Corrado, fondatorul DentOP.

Noua clinică a necesitat o investiție de peste 2 milioane de euro, care se reflectă în locație și tehnologiile folosite.

„Odată cu deschiderea noii locații, am fost acredidati pentru ambele clinici ca și centre de referință MELAG, care este liderul în domeniul tehnologiei de sterilizare. Clinicile au fost acreditate și de Planmeca, cei mai buni când vine vorba de confortul și tehnologia scaunelor stomatologice, cât si a aparaturii de radiologie si computerelor tomograf, fiind două la număr în clinicile noastre.” – Dr. Cazacu Corrado.

Clinicile DentOP au renunțat la amprentele dentare clasice, cu silicon, și folosesc în schimb scannerul PicDental, ce preia imagini digitale precise ale poziției implanturilor și le transmite instant către laborator. În prezent, în clinicile DentOP se regăsesc două scannere digitale PicDental, fiind primii din România care au implementat această tehnologie și singura care deține 2 scannere de acest tip, cât și 4 scannere Primescan Dentsply Sirona, revoluționanând protocoalele de lucru în realizarea lucrărilor protetice.

Mai mult, pentru a oferi o calitate superioară, au investit în propriul laborator, în care se realizează dinții pacienților, ce funcționează tot pe baza tehnologiei digitale.

„Am realizat că numai în acest fel putem avea un control direct asupra calității lucrărilor protetice, cât și asupra timpului de așteptare pentru pacienți.”- Dr Cazacu Corrado.

Noua clinică este deschisă tot în București, amplasată strategic la doar 20 de minute de mers cu mașina de Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni, pentru pacienții ce îi vizitează din altă țară!

Excelență în serviciile stomatologice

Echipa DentOP și-a construit reputația printr-un angajament ferm față de excelență. Specializarea echipei este de a rezolva chiar și cele mai complexe cazuri: reabilitarea cu dinți ficși pe 4 sau 6 implanturi dentare în cazul purtătorilor de placă mobilă de mult timp sau situațiile cu atrofii osoase majore, când li se spune pacienților că nu se mai poate face nimic. Toate acestea, dar și tratamentele stomatologice clasice, cum ar fi: tratamentele de canal la microscop , tratamente parodontale, cât și înlocuirea unuia sau a câtorva dinți lipsă, cu ajutorul unui număr redus de implanturi. Pe toate le regăsim de azi și în noua clinică DentOP la aceleași standarde de calitate.

„Ne mândrim cu rezultatele obținute pentru pacienții noștri și ținem întotdeauna cont de feedback-ul lor, pe care de obicei îl surprindem sub forma unor testimoniale”, declară Dr. Cazacu Corrado.

Experiențele pacienților disponibile aici: https://dentop.ro/testimoniale/.

