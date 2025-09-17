În 2025 alegerea a devenit și mai interesantă. Ambele variante de laptopuri oferă un design elegant, procesoare puternice și funcții comode. Dar au puncte forte diferite. Haideți să ne lămurim ce se potrivește mai bine anume pentru voi.

Design și comoditate

Laptopurile moderne au devenit nu doar un instrument pentru lucru, dar și un accesoriu elegant. MacBook se deosebește prin design minimalist și carcasă solidă din aluminiu. Este ușor și subțire, încape comod în rucsac. Laptopurile pe

Windows impresionează prin diversitate. Există modele simple pentru studii și dispozitive premium cu carcasă metalică și rame subțiri ale ecranului. O astfel de alegere permite fiecăruia să găsească varianta potrivită pentru nevoile sale.

Comoditatea joacă și ea un rol. MacBook are un touchpad mare și lin, tastatură comodă și luminozitate ridicată a ecranului. În laptopurile pe Windows se pot întâlni ecrane tactile și mai multe porturi. Acest lucru este util pentru cei care conectează des dispozitive suplimentare.

Materiale și asamblare

Apple mereu s-a remarcat prin atenția la detalii. Carcasa din aluminiu, liniile subțiri și asamblarea solidă fac MacBook-ul ușor de recunoscut. Este ușor și plăcut la atingere. Oamenii deseori spun că este ca o bijuterie.

Recomandări Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

Laptopurile pe Windows sunt diferite. Există modele premium cu carcasă metalică. Există și variante mai simple — din plastic. Este convenabil, pentru că se poate alege dispozitivul în funcție de buget. În Breezy.md în Moldova se pot găsi ambele tipuri — de la simple până la modele premium.

Dimensiuni și greutate

MacBook se lansează de obicei în două-trei dimensiuni. Este comod: mai puțină confuzie la alegere. Cel mai popular model — 13 sau 14 inch. Încape ușor în rucsac.

Laptopurile pe Windows oferă mai multe opțiuni. Există modele mici pentru studenți, ușoare și compacte. Și există giganți de gaming cu ecran de 17 inch. Greutatea poate să difere de două ori. Dacă luați des laptopul cu voi, merită să vă uitați la ultrabook-uri.

O astfel de alegere ajută să găsiți dispozitivul potrivit stilului de viață. Studentului îi va fi suficient un model subțire, iar designerului îi va prinde bine un ecran mai mare.

Sistem de operare și ecosistemă

MacBook funcționează pe macOS, care se remarcă prin simplitate și stabilitate. Se potrivește ideal celor care deja folosesc iPhone sau iPad, deoarece dispozitivele se sincronizează între ele. Transferul fișierelor și copierea textului durează câteva secunde. Windows 11 însă oferă flexibilitate. Poate fi personalizat, schimbat aspectul și instalate programe variate.

Ecosistemul Windows este mai larg pentru jocuri și sarcini de birou. Majoritatea jocurilor moderne apar anume pentru acest sistem. Iar macOS este mai apreciat de oamenii creativi și cei pentru care stabilitatea muncii este importantă. Alegerea depinde de obișnuințe și stilul de viață.

macOS

MacBook funcționează pe macOS. Sistemul este simplu și rapid. Interfața este clară chiar și pentru începători. Mulți o iubesc pentru fluiditate și gesturile comode pe touchpad.

Principalul — ecosistemul Apple. Dacă aveți iPhone sau iPad, dispozitivele vor funcționa împreună. Puteți copia text pe telefon și lipi pe laptop. Sau transfera rapid poze fără cablu.

Încă un plus: macOS se blochează mai rar. Este bine optimizat pentru hardware. Actualizările vin imediat pentru toți utilizatorii. Asta oferă un sentiment de stabilitate și siguranță.

Windows 11

Windows 11 arată modern. A primit colțuri rotunjite, o bară de sarcini nouă și setări rapide. Multe programe sunt disponibile doar pentru Windows. Este important mai ales pentru ingineri, gameri și companii.

Windows este ușor de personalizat. Se pot schimba temele, adăuga widgeturi, lucra cu diferite magazine de aplicații. Majoritatea jocurilor apar anume pe această platformă.

Recomandări Fastul regal, arma Londrei pentru a-l cuceri pe Trump. Cum se desfășoară și ce înseamnă cu adevărat a doua vizită liderului american în Marea Britanie

Windows 11 se potrivește celor care iubesc libertatea alegerii. Aici se poate schimba aproape tot. Dar va trebui să înveți puțin mai mult.

Performanță și preț

MacBook pe cipurile din seria M se remarcă prin viteză mare și eficiență energetică. Funcționează liniștit până la 18 ore fără încărcare, ceea ce este comod în călătorii. Laptopurile pe Windows oferă mai multe variante de putere. Modelele de gaming sunt echipate cu plăci video puternice, ceea ce le face ideale pentru gameri și designeri.

Prețul la MacBook este mai mare, fiind clasa premium. Laptopurile pe Windows sunt disponibile în categorii diferite — de la bugetare până la top. În magazinul Breezy.md în Moldova se poate găsi modelul potrivit la preț avantajos. O astfel de alegere permite fiecăruia să aleagă dispozitivul potrivit pentru buget și sarcini.

Putere și eficiență energetică

Noile MacBook pe cipurile din seria M surprind. Sunt rapide și economice. Laptopul poate funcționa până la 18–20 ore fără încărcare. Este comod pentru cei care sunt des pe drum.

Laptopurile pe Windows folosesc procesoare Intel și AMD. În 2025 au devenit mai puternice și mai silențioase. Modelele de gaming suportă cele mai noi plăci video. Este important pentru gameri și designeri de grafică 3D.

Cost și disponibilitate

MacBook este mai scump. Este clasa premium. Îl cumpără cei care apreciază stilul și ecosistemul. Laptopurile pe Windows au un interval diferit de prețuri. Se poate găsi un model ieftin pentru studii. Sau se poate lua o variantă puternică pentru gaming. De exemplu, în Breezy.md în Moldova este ușor să alegeți dispozitivul după buget.

Dacă căutați echilibru între preț și calitate, Windows oferă mai multe variante. Iar dacă doriți maximum de comoditate și frumusețe, merită să luați în considerare MacBook.

Comparare finală

Deci, ce să alegem în 2025: MacBook sau laptop pe Windows? Totul depinde de sarcini. Pentru lucru cu foto și video se potrivesc laptopuri Apple. Ele oferă cea mai bună optimizare.

Pentru jocuri sau programe inginerești merită să luați un laptop pe Windows.

Dacă este important ecosistemul cu iPhone și iPad — alegerea este evidentă: MacBook. Dacă aveți nevoie de o variantă bugetară — alegeți modelele Windows.

Ambele variante în 2025 au devenit și mai bune. Design subțire, procesoare puternice, baterie de lungă durată. Principalul — să înțelegeți ce este important anume pentru voi.

Foto: Unsplash

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE