Primul lucru pe care l-am realizat a fost că avem nevoie de consultanță pentru a lua cele mai bune decizii, așa că am apelat la o firmă ce oferă servicii complete de amenajări interioare. Am primit cele mai bune sfaturi și ne-a ghidat pe acest drum necunoscut al renovării. Iată ce am făcut noi pentru a spori confortul casei în care trăim și pentru a face această perioadă a restricțiilor mult mai plăcută și mai ușor de dus.

Am investit într-un spațiu pentru birou. Din momentul în care casa ne-a devenit și spațiu de birou ne-am dat seama că trebuie să ne amenajăm o zonă din care să putem lucra în liniște. Camera de oaspeți a devenit în timpul programului de lucru birou, iar după lucru oaza noastră de liniște. Într-un colț al biroului a fost amenajat un colț de relaxare, cu o canapea, o bibliotecă și o măsuță de cafea – nici nu știi cât de mult a schimbat dinamica spațiului și cât de mult a ridicat confortul. La finalul zilei nu mai eram obosiți, ci relaxați.

Am investit într-un sistem de încălzire în pardoseală. Aceasta a fost probabil cea mai bună decizie din viața noastră. În sezonul rece ne-am răsfățat cu un confort atât de mare, încât nici nu mai simțeam nevoia să ieșim din casă. Să nu mai vorbim de spațiul pe care l-am câștigat prin eliminarea caloriferelor! Din nou a fost de mare ajutor firma cu care am colaborat pentru că s-a ocupat de tot: încălzire în pardoseală preț, achiziție și montaj. Noi ne-am bucurat doar de rezultatul final.

Sunt atât de multe lucruri pe care le poți schimba în locuința ta pentru a-ți crește confortul! Trebuie doar să apelezi la specialiști care să te ajute să identifici nevoile pe care le ai și să implementați împreună noile idei de amenajare interioară!



