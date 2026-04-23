Casa Națională de Pensii a anunțat că banii pentru români sunt asigurați integral, însă distribuirea acestora va începe mai târziu decât de obicei, având în vedere perioada de zile libere.

Modificările din calendar sunt cauzate de faptul că 1 mai, Ziua Muncii, cade într-o zi de vineri, urmată de weekend, ceea ce amână automat procesul de plată al pensiilor prin Poșta Română.

Când se vor plăti pensiile în mai 2026 prin Poșta Română

Pensiile românilor sunt plătite către pensionari în funcție de opțiunile acestora, fie în numerar prin poștași, fie prin transfer bancar, în conturi sau pe card.

Pentru cei aproximativ 2,1 milioane de pensionari români care primesc pensiile în numerar prin intermediul poștașilor, distribuirea va începe oficial de luni, 4 mai 2026.

Totuși, în funcție de organizarea fiecărui oficiu poștal, banii ar putea ajunge la beneficiari începând cu data de 5 mai.

Plata se va face eșalonat, conform traseelor stabilite pentru fiecare zonă.

Când se vor plăti pensiile în mai 2026 prin transfer bancar

Pentru românii care au optat pentru plata pensiei prin cont bancar, pensiile vor fi virate marți, 12 mai 2026.

În funcție de banca la care au cont, unii pensionari ar putea vedea sumele disponibile chiar din seara zilei de 11 mai.

