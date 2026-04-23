Pe 23 aprilie 2026, autoritățile au primit trei apeluri prin 112 care semnalau un autoturism ce circula pe sensul opus de mers, pe autostrada A7, denumită și Autostrada Moldovei. Polițiștii au intervenit de urgență și au reușit să identifice și să oprească vehiculul în zona kilometrului 160.

Autoturismul, un Volkswagen Golf înmatriculat în județul Vrancea, era condus de un bărbat de 75 de ani. Acesta a circulat pe contrasens pe calea 1, banda a doua, fiind observat inițial în zona kilometrului 182.

Astfel, șoferul a parcurs aproximativ 22 de kilometri pe sens opus, punând în pericol siguranța traficului rutier. Nu au fost raportate accidente.

Testarea cu aparatul etilotest a arătat că bărbatul nu consumase alcool.

Pentru fapta sa, conducătorul auto a fost sancționat de polițiști cu:

9 puncte-amendă

amendă în valoare de 1.822,5 lei

reținerea permisului de conducere

suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

Conform datelor din evidențele poliției, șoferul nu avea antecedente grave, fiind înregistrate doar două abateri minore în anul 2021.