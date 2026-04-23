Deși social-democrații au retras sprijinul politic actualului premier, aceștia au transmis deja că sunt dispuși să negocieze o nouă formulă de guvernare „pro-europeană”, lăsând deschisă ușa pentru un prim-ministru politic sau tehnocrat.

Bolojan le-a mulțumit miniștrilor PSD care au făcut parte din guvern

„Am luat act de demisia miniștrilor PSD și vreau să le mulțumesc pentru munca depusă fiindcă tot ceea ce am făcut în această perioadă am făcut împreună”, și-a început discursul Bolojan.

Bolojan spune că a stabilit deja împreună cu vicepremierii cine va prelua noile portofolii rămase vacante, iar lista va fi trimisă și președintelui. Premierul vrea o reluare rapidă a activității în ministerele rămase vacante avansând ziua de luni ca țintă.

Cine sunt cei care vor prelua ministerele rămase vacante

Premierul Ilie Bolojan a anunțat lista noilor titulari pentru portofoliile rămase vacante, optând pentru o formulă de criză bazată pe nume cu experiență. Surpriza majoră este asumarea Ministerului Energiei chiar de către premier, în timp ce restul cabinetului este completat de figuri cunoscute: Dragoș Pîslaru (Muncă), Cseke Attila (Sănătate), Tanczos Barna (Agricultură) și Cătălin Predoiu (Justiție).

Ministerul Muncii va fi preluat de Dragoș Pîslaru, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene din România

La Ministerul Sănătății va veni Cseke Attila-Zoltán care a mai condus ministerul și în trecut

În fruntea ministerului Agriculturii va veni fostul ministru Tanczos Barna

La Justiție, Cătălin Predoiu care a mai condus ministerul.

Ministerul Energie va fi preluat chiar de Ilie Bolojan.

Ministerul Transporturilor va fi condus de Radu Miruță, ministrul Apărării

Atribuțiile vicepremierului Marian Neacșu vor fi preluat de Oana Gheroghiu

De ce a preluat Ilie Bolojan frâiele Energiei? Prioritățile noului guvern

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre preluarea portofoliului la Energie, interimar, că îşi propune ca lucrurile în acest domeniu să se accelereze, pentru deparazitarea reţelelor iar energia în România să fie mai ieftină.

Prioritățile noului guvern

Legea salarizării, jalon cheie din PNRR

Bolojan a declarat că ministrul proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, care va prelua portofoliul Muncii, a mai gestionat acest portofoliu iar unul din proiectele importante este cel legat de jalonul din PNRR şi anume legea de salarizare.

„Prin urmare, o să am o întâlnire cu dânsul şi cu domnul ministrul Manole, la finalizarea acestei declaraţii, în aşa fel încât acest important jalon, care are o valoare de 700 de miliarde de euro, să poată fi promovat în perioada imediat următoare”, a spus şeful Executivului, citat de News.ro.

Investițiile în spitale, principala misiune a lui Cseke Attila

„Aici, principalele probleme sunt legate de investiţiile în spitale, de derularea programului PNRR şi, evident, de angajamentele ministerului de a face propuneri pentru a se încadra în reforma administrativă, în legea privind reforma în administraţie, având în vedere că în perioada imediat următoare expiră termenele în care ministerul trebuie să vină cu propuneri”, a afirmat Bolojan.

Peste porcină și industria procesării, urgențe la ministerul Agriculturii

Despre portofoliul preluat de vicepremierul Tanczos Barna, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, premierul Ilie Bolojan a spus că acesta a gestionat portofoliul Agriculturii, are o experienţă mare şi cunoaşte şi, din punct de vedere privat acest domeniu.

„Şi la Ministerul Agriculturii sunt acest tip de probleme care ţin de zone cu provocări importante, de la pesta porcină, care este şi responsabilitatea ANSVSA, dar cu alte probleme care ţin de proiectele de susţinere a procesării, aşa fel încât să dezvoltăm acest domeniu”, a precizat el.

Cătălin Predoiu și Ilie Bolojan.

Avizările din instanțe

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a mai gestionat portofoliul Justiție şi „are o experienţă importantă”, în viziunea lui Bolojan. Reamintim că de numele lui Predoiu se leagă unele dintre cele mai controversaate numiri din Justiție.

„Pentru cabinet, pentru proiectele pe care le avem, este foarte important ca Ministerul Justiţiei să funcţioneze în bună regulă, sunt foarte importante avizările, în aşa fel încât proiectele importante care vor trebui promovate, care sunt dificil de multe ori de argumentat, să fie avizate cu celeritate şi în bune condiţii şi să evităm probleme care ţin de natură de neconstituţionalitate”, a spus el.

