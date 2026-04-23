Reprezentanţii entităţilor implicate în realizarea şi difuzarea acestor mesaje nu au transmis informaţiile solicitate de ANPC. Reprezentanții instituției susțin că aceste panouri publicitare sunt susceptibile de „a influenţa deciziile consumatorilor”.

„Demersurile instituţiei au vizat verificarea situaţiei de fapt şi identificarea tuturor entităţilor implicate în conceperea, finanţarea şi difuzarea acestor mesaje, în vederea evaluării conformităţii acestora cu exigenţele legale privind protecţia consumatorilor”, au transmis comisarii ANPC, într-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, reprezentanţii entităţii vizate au fost invitaţi pentru clarificări şi pentru prezentarea documentaţiei relevante, însă „nu au dat curs solicitării şi nu au transmis informaţiile necesare”. Drept urmare, ANPC le-a acordat amenzi în valoare de 30.000 de lei.

„În consecință, în baza prerogativelor legale conferite de Legea nr. 363/2007, Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 și Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, a fost întocmit proces-verbal de constatare a contravenției în lipsa reprezentantului, fiind dispuse sancțiuni contravenționale în cuantum total de 30.000 de lei, precum și măsura complementară de propunere a emiterii ordinului de încetare a practicii comerciale incorecte”, se arată în comunicat.

Primăria Municipiului Bucureşti a anunţat, duminică seară, că toate cele trei companii de afişaj au fost de acord să înlăture panourile anticezariană din oraş.

„ANPC subliniază că, în virtutea cadrului normativ care îi reglementează activitatea, are nu doar competenţa, ci şi obligaţia de a interveni ori de câte ori consumatorii sunt expuşi unor practici susceptibile de a le afecta comportamentul economic sau deciziile, inclusiv prin intermediul mesajelor publice. Respectarea principiilor de corectitudine, transparenţă şi fundamentare adecvată reprezintă o condiţie esenţială pentru orice formă de comunicare adresată publicului”, a mai transmis sursa citată.

În cauză s-a sesizat și Colegiul Medicilor din România (CMR), care a avertizat că dezinformarea în sănătate nu reprezintă doar o eroare de comunicare, ci și un risc real pentru siguranța pacienților.

„Afirmațiile afișate pe panourile publicitare, apărute recent în București, sunt lipsite de fundament științific. Nașterea prin operație de cezariană reprezintă, în numeroase situații, o intervenție medicală salvatoare de viață, atât pentru mamă, cât și pentru făt, fiind indicată în baza unor criterii medicale clare”, a precizat CMR, într-un comunicat de presă.

