Această estimare a fost prezentată de Pentagon în fața Congresului SUA, sugerând că efectele economice ale războiului s-ar putea prelungi mult dincolo de finalul acestui an.

Impactul economic și politic

Conform unor surse familiare cu discuțiile din cadrul unei informări clasificate a Comisiei pentru Forțe Armate, această perspectivă a generat frustrare în rândul parlamentarilor democrați și republicani.

Tarifele pentru petrol și benzină riscă să rămână la un nivel ridicat mult timp după un eventual acord de pace.

Situația ar putea avea un impact politic major asupra republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului (midterms) din noiembrie.

Sondajele arată că decizia președintelui Donald Trump de a intra în război este nepopulară, fracturându-i baza electorală care l-a susținut inițial pentru promisiunile sale de neimplicare militară externă.

Mine plasate folosind tehnologie GPS

Oficialii au dezvăluit că forțele iraniene ar fi amplasat cel puțin 20 de mine în zona Strâmtorii Hormuz, un punct vital prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial (esențial în special pentru națiunile asiatice).

O parte dintre mine au fost plasate de la distanță, folosind tehnologie GPS, ceea ce complică masiv detectarea lor de către forțele americane.

În schimb, altele au fost amplasate manual, folosind ambarcațiuni mici de viteză. Pentru o eventuală operațiune de deminare, armata americană ia în calcul utilizarea dronelor, elicopterelor și a scafandrilor specializați (EOD).

Deși Pentagonul și Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) au refuzat să comenteze oficial, Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a asigurat recent că forțele americane distrug navele iraniene de minat cu „o precizie nemiloasă”.

Blocaj diplomatic

Sufocarea traficului maritim a devenit principala armă a Iranului în acest conflict. Teheranul a declarat strâmtoarea închisă, vizând afectarea economiei globale.

Președintele Trump condiționează pacea de renunțarea Iranului la programul nuclear, predarea uraniului îmbogățit și redeschiderea imediată a strâmtorii.

Oficialii de la Teheran refuză negocierile până când Washingtonul nu ridică blocada navală impusă recent împotriva exporturilor sale de petrol.

În plus, ministrul adjunct de externe iranian, Majid Takht-Ravanchi, a negat oficial că țara sa ar fi amplasat mine, deși rapoartele indică inclusiv faptul că iranienii au pierdut evidența propriilor dispozitive explozive.

Pentru a calma piețele financiare, președintele Trump a transmis vineri, pe platforma Truth Social, că minele sunt eliminate, sugerând că un acord de pace este iminent și prelungind pe termen nelimitat un armistițiu de două săptămâni.

Cu toate acestea, realitatea din teren îl contrazice: după o scurtă reluare a traficului comercial în timpul armistițiului, navele iraniene au deschis din nou focul asupra petrolierelor la sfârșitul săptămânii trecute, blocând iar calea navigabilă.

Richard Nephew, expert la Universitatea Columbia, a avertizat că doar ideea unui termen de șase luni pentru deminare va zgudui piețele.

„Nu vor fi mulți oameni care vor să își asume acest risc. Consecințele faptului că o strâmtoare cu două căi este parțial inutilizabilă ar putea fi semnificative”, a explicat acesta, subliniind reticența uriașă a asigurătorilor și armatorilor de a tranzita o zonă de conflict minată.

Nicușor Dan, fără soluții după ce partidul lui Sorin Grindeanu a decis retragerea miniștrilor din Guvernul Bolojan: „Calm și vom trece prin asta”
