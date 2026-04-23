Ce este „God Save the King”

„God Save the King” („Dumnezeu să-l apere pe rege) este imnul național al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord folosesc, dar și al celor 56 de state independente din Commonwealth, majoritatea foste colonii britanice, care îl folosesc alături de propriile imnuri. În țările care nu au făcut anterior parte din Imperiul Britanic, „God Save The King” a stat la baza mai multor cântece patriotice, deși este încă în general asociat cu ceremoniile regale.

„God Save The King” a fost un cântec patriotic, care a fost interpretat pentru prima dată public la Londra, Anglia, în anul 1745, și care a devenit cunoscut sub numele de „Imnul Național”, la început de secol XIX, potrivit royal.uk. Pe lângă versiunea originală a acelui cântec, astăzi există mai multe variante istorice sau mai puțin cunoscute. De obicei, se cântă doar una sau două strofe și rar trei strofe. Totuși, varianta cu trei strofe reproduce cel mai bine statutul de versiune „standard” britanică.

De-a lungul istoriei, imnul a fost asociat cu diferiți monarhi britanici, schimbându-și doar referințele la rege sau regină. De exemplu, în timpul domniei reginei Victoria, textul a fost adaptat la „God Save the Queen”, iar aceeași modificare a avut loc și în 2022, când Charles al III-lea a fost înscăunat după decesul reginei Elisabeta a II-a.

Când a apărut „God Save the King”

Prima versiune a imnului național britanic a fost publicată pentru prima dată în 1744, în timpul domniei regelui George al II-lea, în lucrarea „Thesaurus Musicus”. Cu toate acestea, nici versurile, nici melodia nu au fost atribuite vreunui compozitor. În anul următor, această variantă tipărită a fost utilizată pe scară largă în Scoția, în perioada în care Charles Edward Stuart a ajuns în țară. De asemenea, imnul a fost publicat și în „The Gentlemans Magazine”, o revistă lunară de referință, fondată la Londra de către Edward Cave, în ianuarie 1731, care este considerată prima publicație periodică generală de tip „magazin” din lume.

Imnul regal actual este foarte asemănător cu versiunea tipărită din această revistă, care a fost înregistrată în 1745, în contextul revoltei iacobite din Insulă. În septembrie 1745, după o înfrângere a armatei britanice în fața lui Charles Edward Stuart (Bonnie Prince Charlie), conducătorul orchestrei de la „Theatre Royal Drury Lane” din Londra a aranjat interpretarea melodiei ca bis după un spectacol. Reacția publicului a fost entuziastă, iar din acel moment imnul avea să fie intonat în fiecare seară. Curând, și alte teatre londoneze au preluat această practică, iar obiceiul de a întâmpina monarhul cu acest imn s-a răspândit rapid. La începutul secolului al XIX-lea, cântecul era deja considerat imn național.

În mod tradițional, obiceiul și uzanța au devenit regula care impune interpretarea versiunii acceptate a imnului național în Regatul Unit și în celelalte teritorii. Totuși, există și inițiative care propun adoptarea unui imn oficial diferit, luând în considerare compoziții ale lui Parry, Blake și Elgar, precum „Jerusalem” și „Land of Hope and Glory”, notează tv-english.club.

Influența liniei melodice a „God Save the King”

Melodia actuală a imnului (Sol major) provine din versiunea originală tipărită a imnului. Totuși, există mici diferențe, în special la cea de-a doua voce. Versiunea standard este o armonizare în patru părți, însă există și o variantă derivată din aranjamentele formațiilor militare, care a apărut în secolul al XX-lea. Aceasta include o introducere într-o tonalitate înaltă de Si, fiind considerată mai dificil de interpretat. În prezent există și o compoziție realizată de Gordon Jacob, care a fost cântată la încoronarea reginei Elisabeta a II-a. Din Regatul Unit, melodia s-a răspândit rapid pe continentul european, unde a câștigat popularitate în special în Germania și în țările scandinave, fiind adaptată cu texte diferite. Ulterior, linia melodică a imnului britanic a fost preluată de 140 de compozitori, inclusiv Ludwig van Beethoven, Haydn și Johannes Brahms, care au utilizat această melodie în lucrările lor, ca simbol al loialității și patriotismului. Primul dintre aceștia, care este unul dintre cei mai importanți compozitori din istoria muzicii, a compus șapte variațiuni pe această temă.

Inspirație pentru imnurile altor țări

Melodia „Gold Save the King” a fost folosită și de alte țări pentru imnurile lor naționale. De exemplu, Samuel Francis Smith (1808-1895) a folosit aceeași linie melodică pentru „My Country Tis of Thee” (1832), care este cunoscut și sub numele de „America”. Acest cântec a fost folosit timp de aproximativ un secol ca imn național de facto al Statelor Unite ale Americii, fiind o celebrare a libertății și istoriei naționale. În materie de popularitate a fost depășit doar de „The Star-Spangled Banner”.

În Europa, imnul Principatului Liechtenstein, intitulat „Oben am jungen Rhein”, are și astăzi aceeași melodie, în timp ce Elveția a folosit aceeași muzică pentru imnul său „Rufst du, mein Vaterland” până în 1961. Totodată, în timpul Imperiului German, între 1871 și 1918, imnul „Heil dir im Siegerkranz” a folosit de asemenea linia melodică a imnului britanic. Același imn este folosit și în Noua Zeelandă, în timp ce, în Australia, a fost imn oficial până în 1984.

Cine a compus și a scris „God Save The King”

Originea versurilor și a liniei melodice sunt și astăzi neclare. Melodia este adesea atribuită compozitorilor englezi John Bull (1562-1628) și Henry Purcell (1659-1695), în timp ce poetul și compozitorul Henry Carey (1687-1743) a fost la rândul lui considerat autor al versurilor și al liniei melodice, deși această teorie a fost contestată de cercetători. Un alt compozitor despre care se spune că ar fi compus imnul regal britanic este Thomas Ravenscroft (1582-1633). O altă ipoteză susține că melodia ar deriva dintr-o lucrare a compozitorului francez Jean-Baptiste Lully (1632-1687).

De altfel, Percy Scholes, muzician și jurnalist englez, a precizat în lucrarea „The Oxford Companion to Music” (1938) – cea mai faimoasă dintre toate enciclopediile muzicale – că există asemănări între melodia imnului britanic și două piese. Pe de-o parte, este vorba despre o piesă pentru instrument cu claviatură a lui Bull din 1619, iar pe de altă parte o lucrare semnată de Purcell, care include notele de început ale melodiei moderne.

În ceea ce privește versurile, acestea ar fi putut fi inspirate din Biblia regelui Iacob, unde expresia „God save the King, Long live the King” („Dumnezeu să-l apere pe rege, Trăiască regele!”) apare în Cartea Regilor, capitolul 1. Textul cântecului este, însă, mult mai vechi, conform classical-music.com. Scholes menționează în lucrarea sa că expresia „God Save the King” era folosită ca parolă în Marina Regală încă din anul 1544, în timp ce „Long to reign over us” („Să domnească multă vreme peste noi”) era răspunsul asociat.

133 de ani de „God Save the Queen”

„God Save the Queen/King” este imnul Regatului Unit încă de la începutul secolului al XIX-lea. În timpul reginei Victoria (1837-1900), textul a fost adaptat la „God Save the Queen”. Mai târziu, în 1952, odată cu urcarea pe tron a reginei Elisabetei a II-a, imnul britanic a fost din nou adaptat. Practic, varianta „Queen” a fost folosită timp de aproximativ 133 de ani. După moartea Elisabetei a II-a, la 8 septembrie 2022, un imn vechi de aproape trei secole a revenit la versiunea sa „originală”, odată cu urcarea pe tron a fiului acesteia, Charles al III-lea, fiind intonat pentru prima dată în mai bine de 70 de ani. „God Save the King” nu mai fusese cântat public din 1952, anul când a murit tatăl Elisabetei a II-a, regele George al VI-lea. „God Save the King” a fost cântat din nou în public ca imn național și regal al Regatului Unit și al multor țări din Commonwealth. A doua zi după moartea Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a, mulțimea s-a adunat în fața Palatului Buckingham pentru a cânta atât „God Save the Queen” în memoria acesteia, cât și „God Save the King” pentru regele Charles al III-lea. „God Save the King” a răsunat din nou în cadrul ceremoniei în care Charles al III-lea a fost proclamat rege, la Palatul St. James din Londra.

Versuri „God Save The King”

God save our gracious King,
Long live our noble King,
God save the King!
Send him victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us,
God save the King!

O Lord our God arise,
Scatter our enemies,
And make them fall!
Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks,
On Thee our hopes we fix,
God save us all!

Not in this land alone,
But be Gods mercies known,
From shore to shore!
Lord make the nations see,
That men should brothers be,
And form one family,
The wide world oer.

From every latent foe,
From the assassins blow,
God save the King!
Oer his thine arm extend,
For Britains sake defend,
Our father, king, and friend,
God save the King!

Thy choicest gifts in store,
On him be pleased to pour,
Long may he reign!
May he defend our laws,
And ever give us cause,
To sing with heart and voice,
God save the King!

Urmărește cel mai nou VIDEO
Data la care intră pensiile românilor în mai 2026. Luna începe cu mai multe zile libere
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Unica.ro
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
GSP.RO
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
ULTIMA ORĂ! Surpriză de proporții în showbizul românesc! Un cuplu iubit, surprins de paparazzi împreună, deși a anunțat divorțul: ”Niciunul dintre noi nu a avut puterea să...
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Surpriză de proporții în showbizul românesc! Un cuplu iubit, surprins de paparazzi împreună, deși a anunțat divorțul: ”Niciunul dintre noi nu a avut puterea să...
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Tvmania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

Alte știri

Categoriile de români care vor primi vouchere în valoare de 15.000 lei. Sprijin pentru 10.000 de persoane anual
Știri România 16:30
Categoriile de români care vor primi vouchere în valoare de 15.000 lei. Sprijin pentru 10.000 de persoane anual
Cine este Dora Abodi, designerul ale cărui creații sunt purtate de Taylor Swift, Bad Bunny sau Jaden Smith, care a dus Transilvania la Grammy: „Conexiunea mea cu România este una profundă și personală”
Știri România 16:00
Cine este Dora Abodi, designerul ale cărui creații sunt purtate de Taylor Swift, Bad Bunny sau Jaden Smith, care a dus Transilvania la Grammy: „Conexiunea mea cu România este una profundă și personală”
Parteneri
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Adevarul.ro
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Schema incredibilă prin care a măsluit un pariu pe meteo! A câștigat 34.000 de dolari pe Polymarket după ce a încălzit termometrul
Fanatik.ro
Schema incredibilă prin care a măsluit un pariu pe meteo! A câștigat 34.000 de dolari pe Polymarket după ce a încălzit termometrul
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Monica Bîrlădeanu, răspuns pentru cei care au numit-o materialistă: „Măritată cu un bărbat cu private jet”. Care a fost primul ei job
Stiri Mondene 16:15
Monica Bîrlădeanu, răspuns pentru cei care au numit-o materialistă: „Măritată cu un bărbat cu private jet”. Care a fost primul ei job
Ce vrea să facă Alex Velea: „Ar fi interesant. Nu mă opresc aici”. Planul pe care îl are alături de Antonia
Exclusiv
Stiri Mondene 15:50
Ce vrea să facă Alex Velea: „Ar fi interesant. Nu mă opresc aici”. Planul pe care îl are alături de Antonia
Parteneri
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
TVMania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
ObservatorNews.ro
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Parteneri
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
GSP.ro
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
GSP.ro
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
Parteneri
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Mediafax.ro
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
StirileKanalD.ro
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Promo
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Mediafax.ro
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
O femeie s-a aruncat de la etaj împreună cu cei trei copii ai săi! Atât ea, cât și doi dintre minori și-au pierdut viața
KanalD.ro
O femeie s-a aruncat de la etaj împreună cu cei trei copii ai săi! Atât ea, cât și doi dintre minori și-au pierdut viața

Criza politică din România din 2026. Președintele Nicușor Dan, fără soluții după 12 ore de consultări cu PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile
LiveText
Politică 16:05
Criza politică din România din 2026. Președintele Nicușor Dan, fără soluții după 12 ore de consultări cu PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile
LIVE TEXT - Criză politică în România. Ilie Bolojan preia frâiele Energiei: Cine sunt noii miniștri care înlocuiesc PSD la Palatul Victoria
Politică 15:59
LIVE TEXT – Criză politică în România. Ilie Bolojan preia frâiele Energiei: Cine sunt noii miniștri care înlocuiesc PSD la Palatul Victoria
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Cum arată vila din Zalău a lui Dinu Iancu Sălăjanu. Cântărețul-politician a renunțat la șefia CJ după ce a fost luat în vizorul DNA
Fanatik.ro
Cum arată vila din Zalău a lui Dinu Iancu Sălăjanu. Cântărețul-politician a renunțat la șefia CJ după ce a fost luat în vizorul DNA
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal