69 de percheziții DNA în România și Franța

Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele CJ Sălaj, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, în dosarul de corupţie şi spălare de bani de la DNA, privind achiziţii ale unor lucrări de utilitate publică.

Direcția Națională Anticorupție a efectuat pe 22 aprilie 2026 69 de percheziții în județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și în București. Acestea au vizat sediile a două consilii județene, domicilii private și sedii ale unor societăți comerciale. O percheziție a avut loc chiar pe teritoriul Franței, în baza unui ordin european de anchetă.

Ancheta se concentrează asupra unor presupuse fapte de corupție și spălare de bani, comise între 2022 și 2026, în legătură cu atribuirea și derularea unor contracte pentru lucrări de utilitate publică. DNA subliniază că investigațiile sunt în plină desfășurare.

În urma acestor acuzații, Radu Moldovan a anunțat că demisionează de la conducerea PSD Bistrița-Năsăud, poziție preluată interimar de Bogdan Ivan.

Ancheta vizează și percheziții la patru firme din Bistrița-Năsăud, în dosarul legat de posibile fapte de corupție și achiziții publice: Frasinu, Dimex 200 SRL, Stargate și Dimex Construcții.

Compania Frasinul SRL este deținută de omul de afaceri Traian Larionesi, cunoscut în spațiul public drept „Fierăstrăul Codrilor”.

În total, Frasinul a obținut 12 contracte cu CJ Bistrița Năsăud, iar cu CJ Sălaj a avut 3 contracte.

Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele CJ Sălaj alături de Traian Larionesei, 2022

Ce spune Consiliul Județean Sălaj

Consiliul Județean Sălaj a convocat pentru data de 24 aprilie o ședință extraordinară pentru a desemna un vicepreședinte care să preia atribuțiile lui Dinu Iancu-Sălăjanu, până la finalizarea procedurilor judiciare.

„În conformitate cu prevederile art. 192 alin. (1) din Codul Administrativ, Consiliul Județean Sălaj va fi convocat în ședință extraordinară, de îndată, pentru data de 24 aprilie 2026. Pe ordinea de zi se va afla desemnarea, prin vot secret, a unuia dintre vicepreședinții instituției care va exercita, cu titlu interimar, drepturile și obligațiile corespunzătoare funcției de președinte”, a precizat CJ Sălaj, printr-un comunicat de presă.

În același comunicat, Consiliul Județean Sălaj a subliniat că măsurile adoptate au scopul de a asigura continuitatea activității administrative și reprezentarea legală a instituției.

„Toate direcțiile de specialitate sunt funcționale, iar procedurile de plată, implementarea proiectelor de investiții și serviciile publice rămân priorități absolute”, se arată în document.

De asemenea, CJ Sălaj a anunțat suspendarea raporturilor de muncă pentru doi angajați ai instituției, vizați și ei de ancheta DNA.

„Raporturile de serviciu, respectiv de muncă ale acestora au fost suspendate de drept, în conformitate cu legislația în vigoare și cu procedurile administrative interne”, se mai precizează în comunicat.

Consiliul Județean Sălaj a dat asigurări că va colabora pe deplin cu organele de cercetare penală. „Instituția noastră rămâne la dispoziția organelor de cercetare penală pentru orice solicitări ulterioare, respectând în totalitate cadrul legal și principiul prezumției de nevinovăție pe parcursul întregului proces judiciar”, a transmis instituția.

