„Am promulgat astăzi Legea pentru prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced. Violenţa împotriva femeilor este unul dintre cele mai înjositoare şi degradante comportamente. Acest tip de agresiune a fost mult prea mult timp fie ignorată, fie insuficient abordată, cu consecinţe dramatice”, a transmis Nicuşor Dan pe pagina sa de Facebook.

Legea, adoptată pentru a combate acest fenomen îngrijorător, prevede pedepse mai dure pentru agresori şi introduce măsuri de prevenţie menite să reducă incidentele de violenţă domestică. „Este extrem de necesară o lege care să stabilească pedepse aspre şi să promoveze măsuri de prevenire a femicidului şi a violenţei domestice”, a precizat preşedintele.

Nicuşor Dan a felicitat parlamentarii care au susţinut această iniţiativă legislativă şi a evidenţiat importanţa oferirii de instrumente autorităţilor pentru a putea interveni prompt, înainte ca violenţa să ducă la tragedii. „Această lege transformă angajamentul statului român de a garanta siguranţa femeilor şi copiilor într-un mecanism concret de prevenţie, oferind autorităţilor instrumentele necesare pentru a interveni la timp”, a adăugat el.

Totodată, preşedintele a subliniat că adoptarea acestei legi reprezintă un pas esenţial pentru o justiţie mai eficientă şi mai umană, menită să protejeze persoanele vulnerabile şi să abordeze cauzele profunde ale violenţei. „Este un pas deosebit de important către o justiţie care nu doar sancţionează dur agresorii, ci înţelege şi previne activ suferinţa celor mai vulnerabili dintre noi”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

Camera Deputaților a adoptat pe 26 martie legea care introduce, pentru prima dată, definiția femicidului în legislația din România. Proiectul a trecut cu o majoritate covârșitoare – 284 de voturi „pentru” din totalul de 289 de deputați prezenți – însă a existat un singur vot împotrivă: cel al deputatei Raisa Enachi.

