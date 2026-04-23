Denise Rifai, gafă în prima ediție a emisiunii „Furnicuțele”. Cum a ironizat-o Raed Arafat

Prima ediție a emisiunii „Furnicuțele”, difuzată la Antena 1, a venit cu surprize încă din primele minute. Invitatul special al serii a fost Raed Arafat, însă debutul interviului a fost marcat de un moment neașteptat, care a stârnit zâmbete în platou.

După încheierea proiectului „40 de întrebări”, Denise Rifai a făcut pasul către Antena 1, unde prezintă un format complet diferit. „Furnicuțele” aduce în prim-plan un concept dinamic, în care invitații sunt puși în situații neobișnuite, combinația de dialog, emoție și provocări fiind elementele-cheie ale emisiunii.

Confuzie chiar la începutul emisiunii

Momentul care a atras atenția a avut loc chiar în debutul interviului, când prezentatoarea i-a atribuit lui Raed Arafat o funcție greșită, numindu-l „șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență”.

Invitatul a intervenit imediat pentru a corecta informația: „Nu sunt șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență, ci al Departamentului pentru Situații de Urgență”.

Replica sa a fost completată de o observație ironică, dar relaxată: „Cred că sunteți mai stresată decât mine”.

Denise Rifai a reacționat prompt, recunoscând situația cu umor: „Da, păi, se explică. Se explică și motivul”.

Momentul, deși ușor stânjenitor, a demonstrat emoțiile unui nou început pentru prezentatoare, dar și capacitatea invitaților și gazdei de a gestiona situațiile neprevăzute cu naturalețe. Prima ediție a „Furnicuțele” a reușit astfel să atragă atenția publicului nu doar prin formatul diferit, ci și prin momentele autentice, care au adus un plus de spontaneitate emisiunii.

Despre emisiunea „Furnicuțele”

Formatul o are la cârmă pe una dintre cele mai cunoscute realizatoare din țară, Denise Rifai și pe două personaje extrem de curioase, pline de veselie și stare de bine – furnicuțele Scamă și Blană! Cele două vor deveni vocea oamenilor de acasă, adresând întrebări pe care, cu siguranță, cei care vor urmări le au, dar pe care nu au ocazia să le adreseze. 

Timp de două ore, formatul aduce invitați din domenii diverse, de la politică la muzică, de la actorie la specialiști din domeniul media, de la antreprenori la creatori de conținut sau de la sportivi la comedianți. Toți vor avea parte de surprize, la fiecare pas: fie că este vorba despre întrebări despre momente-cheie din cariera lor, fie că în platou vor apărea oameni din viața lor, fie că vor fi supuși la niște provocări pline de umor… și stare de bine! 

Indiferent de momentul din emisiune, scopul fiecărei intervenții va fi unul clar: să prezinte invitatul într-un mod în care acesta nu a mai fost cunoscut până la acest moment, indiferent de apariție! 

„Sunt încântată să vă pot oferi, în sfârșit, informații despre proiectul la care lucrăm deja de câteva săptămâni – Furnicuțele! După această perioadă de muncă, alături de echipa de producție, am dat startul filmărilor și abia așteptăm întâlnirea cu cei de acasă. Prima surpriză este că nu voi fi singură, ci voi avea alături cele două Furnicuțe extrem de curioase, gata în orice moment să intervină în discuții! Vă pot garanta că avem invitați din toate domeniile, provocări la care nici nu s-ar fi gândit că ar putea fi supuși și întrebări care îi vor surprinde. Pe scurt, toate elementele pentru a îi cunoaște altfel decât sunteți obișnuiți!”, declara Denise Rifai. 

Parteneri
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Unica.ro
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
GSP.RO
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
ULTIMA ORĂ! Surpriză de proporții în showbizul românesc! Un cuplu iubit, surprins de paparazzi împreună, deși a anunțat divorțul: ”Niciunul dintre noi nu a avut puterea să...
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Surpriză de proporții în showbizul românesc! Un cuplu iubit, surprins de paparazzi împreună, deși a anunțat divorțul: ”Niciunul dintre noi nu a avut puterea să...
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Tvmania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

Alte știri

Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor a fost promulgată de Nicușor Dan
Știri România 14:33
Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor a fost promulgată de Nicușor Dan
Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile
Știri România 13:15
Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile
Parteneri
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Adevarul.ro
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Decizie șoc: Baiaram, out din primul 11 la Dinamo – Universitatea Craiova! Exclusiv
Fanatik.ro
Decizie șoc: Baiaram, out din primul 11 la Dinamo – Universitatea Craiova! Exclusiv
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Ce pensie primește Mircea Solcanu în aprilie 2026 și câți bani îi intră în total în cont, lunar: „De 12 ani trăiesc cu sumele alea”
Stiri Mondene 13:25
Ce pensie primește Mircea Solcanu în aprilie 2026 și câți bani îi intră în total în cont, lunar: „De 12 ani trăiesc cu sumele alea”
Parteneri
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
TVMania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
"Sperietoare" improvizată pe un drum judeţean din Călăraşi. "Gluma" i-ar putea costa viaţa pe şoferi
ObservatorNews.ro
"Sperietoare" improvizată pe un drum judeţean din Călăraşi. "Gluma" i-ar putea costa viaţa pe şoferi
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Parteneri
Ion Țiriac l-a dat de gol pe primarul Ciucu: „Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze” » Schimbare MAJORĂ în mijlocul Bucureștiului!
GSP.ro
Ion Țiriac l-a dat de gol pe primarul Ciucu: „Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze” » Schimbare MAJORĂ în mijlocul Bucureștiului!
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.ro
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Mediafax.ro
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
StirileKanalD.ro
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Parteneri
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Mediafax.ro
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
O femeie s-a aruncat de la etaj împreună cu cei trei copii ai săi! Atât ea, cât și doi dintre minori și-au pierdut viața
KanalD.ro
O femeie s-a aruncat de la etaj împreună cu cei trei copii ai săi! Atât ea, cât și doi dintre minori și-au pierdut viața

Politic

Miniștrii PSD și-au dat demisiile din Guvern. PSD: „Suntem pregătiți să participăm la formarea unui nou guvern pro-european”
Politică 13:56
Miniștrii PSD și-au dat demisiile din Guvern. PSD: „Suntem pregătiți să participăm la formarea unui nou guvern pro-european”
Diana Șoșoacă ar putea fi anchetată în România, după ce Comisia JURI din Parlamentul European a votat pentru ridicarea imunității
Politică 13:09
Diana Șoșoacă ar putea fi anchetată în România, după ce Comisia JURI din Parlamentul European a votat pentru ridicarea imunității
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Suspendarea permisului de conducere, noi condiții stabilite de către Ministerul de Interne. Când intră măsura în vigoare
Fanatik.ro
Suspendarea permisului de conducere, noi condiții stabilite de către Ministerul de Interne. Când intră măsura în vigoare
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal