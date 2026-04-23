Ministrul Muncii, Florin Manole, este primul ministru care a venit joi la Guvern să își depună demisia, după ce PSD a decis să-i retragă pe membrii partidului din guvern. El a fost urmat de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și de cel de la Transporturi, Ciprian Șerban.

Video: Libertatea/ Cristian Otopeanu

UPDATE 14:20 – PSD poate susține un premier politic sau tehnocrat

PSD a anunțat, joi, după demisiile miniștrilor săi din guvern, că premierul nu mai are sprijinul majorităţii parlamentare, iar partidul este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier politic sau tehnocrat.

PSD precizează că demisiile miniștrilor social-democrați reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan.

„Din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorități parlamentare, ceea ce înseamnă că nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcția de conducere a Guvernului României. Potrivit Constituției, niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea națională în nume propriu, contrar voinței parlamentare majoritare, rezultate în urma alegerilor libere și democratice”, se arată în comunicatul transmis joi de PSD.

Totodată, PSD mai spune că menținerea în frunte a unui guvern nefuncțional, lipsit de o majoritate parlamentară, constituie „o abordare profund iresponsabilă, cu implicații negative asupra economiei naționale”.

Retragerea miniștrilor PSD din guvern nu înseamnă o abandonare a guvernării, mai precizează social-democrații.

„Este un act prin care este inițiată schimbarea cerută de o largă majoritate a cetățenilor români. Recesiunea, inflația, prăbușirea consumului și a producției impun o astfel de schimbare! Ar fi fost iresponsabil să continuăm pe aceeași cale care s-a dovedit greșită, mai ales în contextul geopolitic în care ne aflăm”, se mai arată în document.

PSD este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat, care să fie receptiv la problemele cetățenilor și care să aibă capacitatea de a colabora cu partidele care îi asigură majoritatea parlamentară.

Până la formarea unui nou guvern, PSD susține că va asigura sprijinul parlamentar pentru adoptarea actelor normative necesare în derularea proiectelor cu finanțare europeană.

De asemenea, miniștrii demisionari ai PSD își vor îndeplini atribuțiile guvernamentale, până la finalizarea procedurilor legale, care se încheie prin publicarea în Monitorul Oficial.

În această perioadă, miniștrii PSD nu vor mai participa la ședințele de guvern, dar își vor delega reprezentarea către secretarii de stat desemnați de celelalte partide din Coaliția de guvernare.

–-

Știrea inițială

Potrivit unor surse, miniștrii urmau să vină începând cu ora 14:00, pentru a-și depune demisiile.

Ministrul Finanţelor, liberalul Alexandru Nazare, a făcut joi încă un apel către PSD să nu retragă miniştrii din Guvern, o astfel de decizie urmând a avea impact asupra stabilităţii financiare a României.

Conducerea PSD s-a reunit, miercuri, pentru a stabili strategia, în urma consultării interne din partid de luni, când membrii PSD au votat retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

Social-democraţii au votat, în unanimitate, ca miniştrii PSD să îşi înainteze joi demisiile din funcție.
PSD are în Executiv şase portofolii:

  • ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban
  • ministrul Agriculturii, Florin Barbu
  • ministrul Energiei, Bogdan Ivan
  • ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete
  • ministrul Justiţiei, Radu Marinescu
  • ministrul Muncii, Florin Manole
  • postul de vicepremier, deţinut de Marian Neacşu.

De asemenea, Secretariatul general al Guvernului este condus de social-democratul Ştefan Radu Oprea.

După demisia miniştrilor PSD, Guvernul condus de Ilie Bolojan îşi schimbă componenţa politică, prin ieşirea efectivă a PSD din coaliţia de guvernare.

Premierul va desemna interimari pentru portofoliile social-democraţilor, dintre membrii Guvernului în funcţie. Acest interimat este de 45 de zile.

În această perioadă, poate fi depusă o moţiune de cenzură împotriva Guvernului, în Parlament. De altfel, AUR a anunţat că va vota orice moţiune împotriva actualului Guvern.

Președintele Nicușor Dan a făcut miercuri seară o declarație de presă de numai 3 minute după consultările pe care le-a avut la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, UDMR și USR, în contextul în care partidul condus de Sorin Grindeanu a anunțat că își retrage miniștrii din Guvernul Bolojan înainte să se termine toate consultările.

În cele 180 de secunde în care a vorbit în fața românilor, șeful statului nu a venit cu nicio soluție pentru criza politică după ce PSD a decis retragerea miniștrilor din Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a spus încă de vineri, 17 aprilie, că nu își va da demisia de la șefia Executivului, indiferent de demersurile PSD – chiar dacă miniștrii social-democrați vor pleca din Guvern sau i se va retrage sprijinul politic.

