Programul primului weekend

Sâmbătă, 25 aprilie

  • 10:00 – 21:00, Piața Revoluției (parcare): zonă destinată activităților sportive (baschet, ping pong, subsoccer)
  • 10:00 – 12:00, pornire din Bd. Dacia spre Str. Ion Brezoianu: Parada Personajelor, Opera Comică pentru Copii
  • 10:00 – 12:00, Str. Ion Brezoianu, intersecție cu str. Eforie: atelier de colorat zmeie
  • 11:00 – 12:00, Cercul Militar: Bubble parade
  • 11:00 – 12:00, Piața Ion Rațiu: spectacol pentru copii „Crina și păpușile vorbitoare”
  • 11:00 – 13:00, Str. Ion Brezoianu & Str. Eforie: atelier de confecționat marionete
  • 11:00 – 13:00, Str. Ion Brezoianu, intersecție cu Str. Lipscani: atelier de improvizație pentru copii
  • 12:00 – 20:00, Str. Ion Brezoianu la intersecție cu Str. Lipscani, Caricaturi urbane
  • 12:00 – 13:00, Cercul Militar: atelier de magie pentru copii
  • 12:00 – 21:00, Zona Parc Kretzulescu: pictură pe pânză, în aer liber
  • 14:00 – 16:00 / 17:00 – 19:00: tur ghidat – de la Podul Mogoșoaei la Calea Victoriei, „Istoria unui bulevard celebru” – cu Ovidiu Neacșu
  • 14:00 – 15:00, Piata Ion Rațiu: atelier de știință distractivă pentru copii
  • 15:00 – 18:00, Str. Ion Brezoianu & intersecție cu str. Lipscani: atelier de reciclare creativă
  • 16:00 – 18:00, Bd. Dacia – Splaiul Independenței: Promenadă pe catalige; Str. Ion Brezoianu & Str. Eforie: ateliere de confecționat brelocuri și brățări pentru copii
  • 16:30 – 18:30, punct de întâlnire: Piața Națiunile Unite: Tur ghidat cu Alexandru Binescu, „Orașul construit și orașul pierdut”
  • 16:30 – 18:30, Începând cu Str. Lipscani (traseu itinerant): Jonglerii pe monociclu cu Vlad Benescu 
  • 16:30 – 19:30, Str. Ion Brezoianu cu Str. Lipscani: atelier de modelat baloane
  • 16:30 – 17:30, Piața Ion Rațiu, Recital Soul Quartet 
  • 16:30 – 17:30, Intersecție cu Bd. Elisabeta: atelier de lectură „Premiile Cărturino” cu Diana Cavallioti
  • 17:00 – 20:00, Trotuar MNAR, atelier de modelat baloane
  • 17:00 – 18:00, Piața Revoluției: Dezbatere „București Metropolitan: Viziune sau iluzie?” (organizat cu sprijinul Urbanize Hub și Institutului de Dezvoltare Locală Think Global Act Local)
  • 17:00 – 20:00, Cercul Militar: Concert de muzică interbelică „Zaraza”
  • 17:00 – 21:00, Magazinul Muzica: instalație participativă „Obiceiuri Urbane”, organizat cu sprijinul Urbanize Hub și Institutului pentru Dezvoltare Locală Think Global Act Local
  • 17:00 – 18:00, Piața Ion Rațiu: Performance marionete „Poezii pe sfori”
  • 18:00 – 20:00, Piațeta Teatrul Odeon, Concert de Muzică Populară – Secția Canto Muzică Populară, Expert: Valeria Arnăutu, Maria Constantin, Concert de Muzică Pop/ Rock, Secția Canto Muzică Usoară, Experți: Virgil Dutan, Adina Dura, Adina Secobeanu, Ozana Barabancea, Spectacol de dans modern și contemporan – Secția Coregrafie, Expert: Mihaela Zamfirescu, Școala de Artă București
  • 18:00 – 19:00, Piața Ion Rațiu: Spectacol de magie (Magitot)
  • 18:00 – 19:00, Piața Revoluției – Statuia lui Iuliu Maniu: atelier lectură copii ,,Premiile Cărturino” cu Andreea Vasile
  • 18:30 – 19:00, Piața Revoluției: Flashmob, susținut de Artis Studio
  • 19:00 – 19:40, Hotel Opera: Concert ,„Duo Violoncel”
  • 19:00 – 20:00, Str. Ion Brezoianu intersecție cu Bd. Elisabeta: „Marionete muzicale”
  • 19:00 – 20:00, Palatul CEC: Concert – Robin and The Backstabbers
  • pe tot parcursul zilei, Piata Revoluției: Expoziție cu proiectele de urbanism participativ, organizată de Urbanize Hub

Duminică, 26 aprilie

  • 10:00 – 12:00, Str. Ion Brezoianu intersecție cu Str. Eforie: ateliere de colorat zmeie
  • 10:00 – 12:00, Str. Ion Brezoianu intersecție cu strada Lipscani: atelier pictură cu nisip
  • 11:00 – 13:00, Str. Ion Brezoianu intersecție cu strada Eforie: atelier de confecționat marionete
  • 11:00 – 12:00, Piața Ion Rațiu: Marionete muzicale
  • 11:00 – 13:00, Piața Ion Rațiu: atelier de improvizație
  • 15:00 – 16:00, Cercul Militar: atelier de știința distractivă pentru copii
  • 15:00 – 17:00, Str. Ion Brezoianu & Str. Eforie: ateliere de pictat sacoșe, pietre, semne de carte din lemn
  • 16:00 – 17:00, Statuia Iuliu Maniu: spectacol de magie (Magitot)
  • 16:00 – 19:00, Str. Ion Brezoianu intersecție cu strada Lipscani: atelier de reciclare creativă
  • 17:00 – 18:00, Trotuar MNAR: Spectacol pentru copii – „Crina și păpușile vorbitoare”
  • 17:00 – 18:00, Piața Ion Rațiu: atelier de știința distractivă pentru copii
  • 17:00 – 18:00, Str. Ion Brezoianu intersecție cu Str. Lipscani: atelier de baloane modelabile
  • 17:30 – 18:30, Str. Ion Brezoianu & Str. Eforie: atelier de magie (Magitot)
  • 18:00 – 20:00, Piațeta Teatrul Odeon, Concert de Muzică Populară – Secția Canto Muzică Populară, Expert: Valeria Arnăutu, Maria Constantin, Concert de Muzică Pop/ Rock, Secția Canto Muzică Usoară, Experți: Virgil Dutan, Adina Dura, Adina Secobeanu, Ozana Barabancea, Spectacol de dans modern și contemporan – Secția Coregrafie, Expert: Mihaela Zamfirescu, Școala de Artă București
  • 18:00 – 19:00, Piața Ion Rațiu: Popix atelier lectură pentru copii
  • 18:00 – 20:30, Palatul CEC: „Noaptea Dansului” – Ediție de primăvară
  • 19:00 – 20:00, Piața Ion Rațiu: „Poezie pe sfori”- performance marionete
  • pe tot parcursul zilei, Piata Revoluției: expoziție cu proiectele de urbanism participativ, organizată de Urbanize Hub 

Programul complet al evenimentelor poate fi consultat pe site-ul oficial ARCUB

Restricții de circulație rutieră

Pentru desfășurarea evenimentului, Calea Victoriei și str. Ion Brezoianu devin pietonale între orele 10.00 și 22.00, traficul rutier fiind reluat în fiecare noapte, de la ora 23.00 până la 9.00 dimineața. Zonele afectate includ segmentele dintre Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, respectiv între str. Lipscani și str. Valter Mărăcineanu. Pentru siguranța participanților, pistele de biciclete de pe aceste tronsoane vor fi și ele închise temporar.

