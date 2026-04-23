Turiștii elvețieni aleg destinații sigure din Europa de Vest

Într-un context internațional marcat de conflictele din Orientul Mijlociu și tensiuni politice între Iran, SUA, Israel și Liban, turiștii se reorientează către destinații considerate „ușor accesibile și stabile”. Spania, Italia, Franța, Portugalia și Malta sunt printre cele mai căutate locații. „Observăm o anumită reticență față de destinațiile geografic apropiate de Orientul Mijlociu”, a declarat un grup turistic elvețian pentru Blick Dertour.

Creșterea cererii și scumpirea zborurilor pe fondul tensiunilor geopolitice

Începând cu 28 februarie, când tensiunile geopolitice s-au intensificat, cererea crescută pentru destinațiile europene a determinat scumpiri semnificative. Închiderea Strâmtorii Ormuz a generat o creștere a costului kerosenului, influențând tarifele aeriene.

Destinații sigure, dar evitate: percepția turiștilor în fața realității

Paradoxal, locuri precum Egiptul, Ciprul și Turcia, considerate sigure, sunt evitate de turiști. Un incident din Cipru, unde o dronă a vizat o bază britanică pe 2 martie, a contribuit la această reticență. Cu toate acestea, directorul Valbone Hohxa de la L’Atelier du Voyage afirmă: „Clienții au mers în Cipru și Egipt de Paște. Totul a fost bine, fără probleme”.

Balcanii, alternativa accesibilă pentru vacanțe reușite

Pentru cei cu bugete mai restrânse, Balcanii rămân o opțiune excelentă. Albania, Muntenegru și Bulgaria sunt recomandate de Dertour pentru raportul calitate-preț avantajos. „Micile insule grecești sau părți din Turcia sunt, de asemenea, alternative interesante”, adaugă reprezentanții companiei.

Evadare la răcoare: destinații nordice și eclipsa solară din 2026

Pentru cei care vor să evite căldura verii, Norvegia, Islanda și Scoția oferă peisaje spectaculoase și o atmosferă răcoroasă. Un punct de atracție în 2026 este eclipsa solară din 12 august, ideală pentru pasionații de astronomie.

Africa de Nord, alegerea de final de sezon pentru vacanțe însorite

Pe măsură ce vara se încheie, Africa de Nord devine o destinație preferată pentru cei care doresc să prelungească sezonul cald. Maroc, Tunisia și Egipt oferă activități variate, de la explorarea Grădinilor Secrete din Medina marocană până la vizitarea amfiteatrului El Djem din Tunisia.

În ciuda provocărilor economice și geopolitice, turiștii din Europa pot găsi alternative sigure și accesibile, adaptându-și planurile în funcție de noile realități, concluzionează studiul.

Vacanțele în Balcani rămân o opțiune populară pentru turiștii atenți la buget, însă topurile recente vin cu surprize. Deși este o destinație apreciată, România nu se regăsește în toate recomandările operatorilor de turism.

