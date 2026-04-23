Vameșii germani au găsit 8 kilograme de caviar în 60 de borcane

Funcționarii vamali de la Aeroportul Brandenburg din Berlin au descoperit, în urma unui control, o cantitate neobișnuit de mare de caviar în bagajul unei pasagere. În total, aproximativ 8 kilograme de icre de sturion erau depozitate în 60 de borcane fără etichetă, stivuite în valiză.

Descoperirea a fost făcută în urmă cu o săptămână, potrivit informațiilor comunicate de autoritatea vamală principală din Potsdam.

Moldoveanca de 38 de ani, care le-a spus polițiștilor că icrele erau cadou pentru rude de Paște, nu a putut însă să indice valoarea caviarului și nici nu a prezentat documente justificative pentru proveniența sau transportul produselor.

Produse supuse unor reguli stricte

Potrivit autorităților, caviarul este un produs supus unor reglementări stricte de comercializare și import, datorită protecției speciilor de sturion.

În lipsa documentelor și a etichetării corespunzătoare, transportul unei astfel de cantități este considerat ilegal. Caviarul a fost confiscat, iar femeia riscă sancțiuni pentru încălcarea legislației privind protecția speciilor.

