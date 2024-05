Connect-R a triumfat la Red Bull SoundClash 2024

După două ore și jumătate de show incendiar, cu muzică de toate genurile și invitați-surpriză de calibru, 5.000 de fani prezenți la Romexpo au decis, prin aplauzele lor, cine merită să câștige bătălia muzicală a anului. Connect-R a obținut victoria în lupta decibelilor, cu o diferență mică în fața trupei Șuie Paparude, însă adevărații câștigători au fost publicul și muzica.

Și anul acesta, Adrian Despot i-a ghidat pe cei prezenți printre cele patru runde tradiționale ale Red Bull SoundClash (The Cover, The TakeOver, The Clash și The Wildcard). Coverul piesei „Out of space”, al The Prodigy, a fost prima provocare a serii. De la megahiturile „Dă-te-n dragostea mea” și „Vara nu dorm”, la „Cea mai bună zi” și „Pentru inimi”, unele dintre cele mai tari piese Connect-R și Șuie Paparude au electrizat atmosfera. 5.000 de fani au cântat cot la cot reinterpretările în stil folk, funk și rock ale unor piese reprezentative pentru anii 2000 și 2010, precum „Tren de noapte”, „Cu zâmbetul pe buze” (invitat special Mădălin Antonesei), „Polițai” (invitat special Johny Romano), „Soundcheck”, „Am sosul ăla” și „Atac la persoane”. Runda The Wildcard, de departe cel mai așteptat moment al competiției, i-a adus în fața publicului pe Oscar și pe Erika Isac pe scena Șuie Paparude și pe Alex Velea pe scena lui Connect-R.

„E încununarea unei munci de câteva luni de zile. Când depui efort, asta e răsplata. Duelul cu Șuie a fost unul puternic. Prima rundă au câștigat-o ei și mă dezarmasem puțin… A fost interesant că nu am avut emoții. Cât despre public, a fost genial! Oamenii au cântat cu noi, au dansat, dar mai presus de toate, în momentul în care și cei care erau în fața scenei Șuie cântau cu noi, atunci gata, ne-au terminat!”, spune Connect-R.

Mai multe informații despre Red Bull SoundClash pot fi accesate pe pagina evenimentului: https://www.redbull.com/ro-ro/events/red-bull-soundclash

Evenimentul poate fi revăzut aici.

