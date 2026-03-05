Anul acesta, Lidl îți pune la dispoziție tot ce ai nevoie pentru a pregăti oricare din cele două rețete, astfel încât să păstrezi tradiția fix așa cum o știi. Până duminică, 8 martie, găsești în magazine, la un preț accesibil, ingredientele de calitate potrivite pentru un desert autentic, pregătit chiar la tine acasă. Iar cei care nu pot să petreacă prea mult timp în bucătărie, Lidl le pune la dispoziție mucenici gata pregătiți, numai buni de savurat în orice moment al zilei.

Mucenici muntenești – varianta rapidă și aromată, gata în 30 de minute

Pentru cei ce vor să pregătească mucenici și nu au mult timp la dispoziție, Lidl propune o rețetă simplă de mucenici muntenești, alături de toate cele necesare. Ingredientul principal constă în Mucenicii Cămara Noastră (disponibili în pungi de 200 g), alături de zahăr brun din trestie de zahăr, miez de nucă măcinat, zahăr pudră vanilinat, scorțișoară măcinată și esență de rom sau vanilie. Această rețetă are o dificultate scăzută și se prepară în maxim 30 de minute, fiind atât economică, cât și perfectă pentru cei care vor să păstreze tradiția fără prea mult efort.

Mucenici moldovenești – pufoși, aurii și însiropați, exact ca la bunici

Pentru pasionații de gătit, care vor să simtă mirosul de aluat cald în bucătărie, rețeta Lidl de mucenici moldovenești este alegerea ideală. Pufoși, rumeniți, însiropați și tăvăliți generos prin nucă, sunt un desert memorabil cu fiecare mușcătură. Pentru aluat ai nevoie de făină albă, drojdie proaspătă, ouă, lapte și ulei, produse pe care le găsești în Lidl la un raport bun calitate-preț. După coacere, mucenicii se însiropează generos într-o zeamă dulce, aromată cu zahăr, coajă de lămâie și portocală, apoi se presară din abundență miez de nucă măcinat. Cu ingredientele de la Lidl, prepararea lor devine mai simplă și accesibilă, iar rezultatul — spectaculos, plin de aromă și cu textura pe care o știm din casele bunicilor.

Iar pentru cei ce își doresc să se bucure de tradiție fără timp petrecut în bucătărie, Mucenicii moldovenești, gata făcuți în Brutăria Lidl sunt alegerea ideală. Pregătiți cu grijă, cu gust echilibrat și textură fragedă, păstrează aroma specifică sărbătorii și aduc în farfurie aceleași note de nucă, sirop dulce și aromă intensă.

Poți savura mucenicii exact pe gustul tău, indiferent dacă alegi să-i pregătești fierți, copți sau să-i cumperi gata făcuți. La Lidl găsești până duminică, 8 martie, tot ce ai nevoie pentru a celebra tradiția mucenicilor așa cum îți place, fără să cheltui prea mult. Bucură-te de un desert special, cu un gust autentic în această perioadă a anului, simplu și fără efort. Pentru că primăvara are un farmec aparte atunci când aromele copilăriei revin în farfurie.

