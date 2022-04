Publicitate DIVA SPUNE DIN NOU ”ALOHA”, DE DATA ACEASTA PENTRU “MAGNUM, DETECTIV PARTICULAR!” De Ringier Advertising,

De pe plajele însorite din Hawaii, direct la DIVA, vine un nou personaj carismatic și aventuros: „Magnum, detectiv particular” (Magnum P.I., 2018). Noul serial difuzat în premieră în România, începe pe 25 aprilie și este programat de luni până vineri de la ora 20:00. Peter M. Lenkov, producătorul serialului Hawaii 5.0 aduce în atenția publicului un alt serial plasat și filmat în Hawaii cu o distribuție impresionantă formată din Jay Hernandez (Bad Moms, Hostel), Perdita Weeks (Tudors, As Above, So Below), Zachary Knighton (Happy Endings), Stephen Hill (Blue Bloods) și Tim Kang (The Mentalist).