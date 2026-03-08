Fă-ți copilul să uite de tabletă, chiar la tine în curte!

Începând de luni, 9 martie, în magazinele Lidl sunt disponibile mai multe produse de cea mai bună calitate, la prețuri excelente, cu care poți reda copiilor bucuria de a se juca afară și să creezi amintiri frumoase, chiar la tine acasă. De la leagăne și seturi de nisip, până la jucării creative pentru grădină, părinții au acum la dispoziție o multe variante ideale cu care pot înlocui distracția din fața ecranelor și a tabletelor.

Ce produse propune Lidl pentru zile pline de activități interesante destinate copiilor:

Leagăn LUPILU

Disponibil în 3 modele diferite, acest leagăn transformă orice colț de curte într-un parc de aventură. Cu ajutorul frânghiilor reglabile, cu lungimi de la 103 cm până la 210 cm, leagănul crește odată cu copilul. Cei mici se pot bucura de un leagăn sigur, ușor de folosit și perfect pentru ore întregi de joacă în aer liber.

Leagăn tip cuib PLAYTIVE

Recomandat copiilor cu vârste de peste 3 ani, are un diametru de 105 cm, este reglabil în înălțime de la 105 cm la 180 cm și poate face orice copil fericit încă de la prima utilizare.

Masă și bancă pentru copii LUPILU

Cu dimensiuni de 89 x 79 x 50 cm și înălțime de șezut de 28 cm, acest set este recomandat copiilor de peste 3 ani. Perfect dimensionate pentru cei mici, piesele de mobilier creează un spațiu al lor, excelent pentru relaxare în grădină, unde pot lua o gustare, desena sau juca un joc cu prietenii.

Balansoar dublu LUPILU

Cu dimensiuni de 99 x 40 x 38 cm, acest balansoar este alegerea ideală pentru copiii de peste 1 an și jumătate, oferindu-le distracție în aer liber și momente de joacă împreună. Cele două locuri permit copiilor să se joace față în față, dezvoltându-le coordonarea, echilibrul și spiritul de echipă. Este realizat din plastic rezistent și ușor de întreținut, fiind perfect pentru curte, grădină sau terasă.

Ladă pentru nisip PLAYTIVE

Dispune de un acoperiș înclinabil și reglabil pe înălțime, care oferă protecție împotriva razelor puternice ale soarelui în zilele călduroase și asigură umbră și confort în timpul jocului. Are dimensiuni de 118 x 118 x 118 cm și este recomandată copiilor de peste un an. În plus, colțul de joacă inclus (stand de înghețată) transformă fiecare zi într-o aventură creativă, stimulând jocul de rol și socializarea. Alături de lada de nisip, la Lidl găsești și Jucării pentru nisip LUPILU seturi de 5, 7 sau 9 piese, care constituie elementele perfecte pentru joaca în nisip.

În această perioadă, Lidl propune părinților și diverse produse care îi ajută pe cei mici să își depășească limitele și să învețe, într-un mod interactiv, ce înseamnă să fie responsabili în grădină: Uneltele de grădinărit pentru copii LUPILU sau Roaba pentru copii cu set de unelte de grădinărit LUPILU. Lidl mai propune și alte scenarii de joc cu ajutorul Utilajelor de construcție pentru copii LENA sau jucăriile LUPILU tip Avion planor și Rachetă sau avion planor.

Primăvara aceasta, Lidl te ajută să lași curtea să devină locul preferat al copilului tău și sursa principală de sănătate. De luni, 9 martie, transformă fiecare zi într-o nouă aventură cu produse de cea mai bună calitate, destinate copiilor mici. Mai multă mișcare, mai multe râsete și mai puțin timp petrecut în fața ecranelor. Iar munca în grădină poate fi o joacă de copii care merită explorată când ai uneltele potrivite!

