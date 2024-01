Fertilizarea in vitro la Embryos aduce unui cuplu bucuria de a avea un copil

Datele statistice arată că 8-12% dintre cuplurile aflate la vârsta reproductivă se confruntă cu problema infertilității. În ziua de azi, infertilitatea produce multe probleme unui cuplu și uneori, oamenii au nevoie de asistență sau de terapie psihologică în procesul FIV, pentru a înțelege mai bine toate aspectele acestei proceduri și a avea o stare de bine, lipsită de stres.

FIV te ajută să rămâi gravidă atunci când alte metode de tratare a infertilității sunt ineficiente!

Fertilizarea in vitro este o procedură efectuată mai ales în cazurile în care o femeie a avut probleme în a rămâne însărcinată. La clinica Embryos de fertilizare in vitro din București se tratează problemele de fertilitate și se realizează FIV dacă o femeie dorește să aibă un copil. Dorința de FIV a câștigat avânt în ultimii ani pe măsură ce cuplurile caută soluții rentabile și de calitate pentru infertilitate, precum sunt la clinica Embryos. Aici, tratamentul FIV este foarte eficient, s-a constatat că un procent semnificativ din protocoalele aplicate duce la sarcină. Clinica oferă o serie de avantaje, ea are:

Recomandări Transcarpatia, regiunea din Ucraina pe care liderii de extremă dreapta din Ungaria și România vor să o revendice: 81% ucraineni, 12% maghiari și 2,6% români

O echipă formată din medici de succes, cu vastă pregătire în reproducerea umană asistată

Echipamente de ultimă generație, săli moderne de intervenție, un laborator de andrologie, un laborator de embriologie

Tratamente medicale la cele mai înalte standarde, tehnologii care îmbunătățesc șansele unui cuplu de a avea o sarcină

Soluții medicale personalizate care acoperă o gamă variată de servicii reproductive

Activitate academică de cercetare, de prezentări științifice.

Procesul de tratament FIV presupune o serie de proceduri care vizează rezolvarea problemelor de infertilitate sau a unor probleme de sănătate, care interferează și cu conceperea unui copil. Tratamentul începe cu ceva timp înainte ca fertilizarea să aibă loc la clinică și presupune anumite etape. Pregătirea presupune stabilirea unui istoric medical complet înainte de a efectua tratamentul propriu-zis. Urmează o serie de analize medicale și teste de fertilitate pentru femeie și pentru bărbat, pentru că pot exista posibile probleme la ambele persoane din cuplu. Apoi se face stimularea ovariană, care este un pas important în tratamentul FIV.

În FIV se utilizează anumite medicamente hormonale injectabile și astfel se cresc șansele de succes a sarcinii. Medicii stabilesc tipul, doza și frecvența medicamentului în funcție de nevoile fiecărui pacient în parte, pentru a obține rezultate optime.

Recomandări Secretul lui Ciucă și Bode: 9 milioane de euro, bani publici, pentru a cumpăra știri pozitive. Liderul PNL promisese transparență

Pentru a crește succesul FIV, clinica folosește cele mai moderne metode și tehnologii și efectuează și metoda ICSI, care poate crește rata de fertilizare, îndeosebi în cazurile de infertilitate cu factor masculin. Prin ICSI se poate obține un număr suficient de embrioni și apoi se va face selecția celui mai bun și viabil pentru transferul în uter, ceea ce va duce la o sarcină.

De asemenea, și dozarea medicamentelor pentru stimularea superovulației se face cu mare precizie, iar asta poate reduce riscul de efecte secundare. Avantajele FIV sunt:

Se poate recolta un număr mai mare de ovocite, deși nu toate se vor fertiliza

Rata de fertilizare depinde de calitatea spermei și a ovocitelor

Ajută la depășirea infertilității la femei și la bărbați

Funcționează și la cuplurile la care alte tratamente pentru infertilitate nu dau rezultate

Crește șansele de a avea un copil sănătos

Reduce șansele de avort spontan.

La clinică se poate discuta și cu un psiholog, pentru a se îmbunătăți starea pacienților, acest lucru va spori eficacitatea procedurii FIV. Deseori încărcătura emoțională poate fi prea mare și ea poate face ca fertilizarea in vitro să pară un tratament mai complicat decât este în realitate. Prin terapie cu un psiholog, cuplurile vor înțelege mai bine această terapie FIV și astfel își vor putea controla mai ușor emoțiile și trăirile.

Urmărește-ne pe Google News