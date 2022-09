Fondatoarea Brand-ului Barbara Langellotti Atelier duce experiența viitoarelor mirese, la cel mai înalt nivel

Povestea a început acum 8 ani, când am mers în căutarea rochiei visurilor mele. Contrar așteptărilor unei experiențe de poveste, atunci când emoția este puternică, am întâmpinat câteva situații jenante pentru o viitoare mireasă precum: lipsa diversității rochiilor, taxa de probat produsele, lipsa de personal și de profesionalism, timp și număr de rochii limitat la probă iar lista poate continua.

În acel moment, m-am hotărat asupra faptului că nivelul acestei experiențe trebuie să fie altul și că eu, pot aduce o schimbare categorică în acest domeniu.

De ce să alegi Barbara Langellotti Atelier?

Încă de mică am cochetat cu lumea modei, provenind dintr-o familie cu rădăcini italiene, unde moda se respiră prin toți porii. Am avut experiența de model cu brand-uri cunoscute, am participat la reality show-ul televizat “Next Top Model” by Catalin Botezatu, cu nume mari din industria modei românești și nu numai. Ulterior am dobândit cunoștințe în domeniul antreprenoriatului, al design-ului și am dezvoltat un stil unic, personal în crearea vestimentației de lux feminină.

Recomandări Tatăl, fiul și nora lucrează împreună la Drumuri și Poduri Iași. Directorul spune că o treime dintre angajați sunt rude: „Majoritatea s-au cunoscut la muncă, ce să le fac?”

Toate experiențele și-au pus amprenta peste acest proiect de success, în continuă expansiune. Pe parcursul anului 2022, miresele s-au putut bucura de noi și în Brașov, iar în 2023 promitem extinderea și în București.

Am devenit al -3-lea showroom din România care colaborează cu aceste branduri și cel care a pus zona Moldovei pe harta PRONOVIAS, ajutând viitoarele mirese din zonă să nu mai fie nevoite să parcurgă sute de kilometri pentru a întâlni rochia mult visată.

Pe langă bine cunoscutele rochii, în atelierele noastre se pot găsi rochii creații proprii, ale altor design-eri renumiți, atât de mireasă cât și de ocazie, dar dacă toate acestea nu rezonează cu imaginea rochiei dorite, o putem crea împreună ca model unicat, alături de maeștrii noștri croitori.

Imbrăcam de 8 ani mii de mirese, nașe și invitate, cu profesionalism, într-un spațiu generos de 600mp, cu o gamă diversificată de produse și cu o consiliere onestă. Satisfacția clientelor noastre este parte din reușită și poate fi identificată cu usurință atât în online, https://www.facebook.com/search/top?q=barbara%20langellotti%20atelier , https://www.instagram.com/barbaralangellotti/ , cât și în magazinele fizice.

Recomandări Gabriel Liiceanu arată acuzator spre Iohannis pentru lipsa de reacție în cazul plagiatului lui Sorin Cîmpeanu: „E stupefiant. Ne aruncă în brațele rușinii Europei”

Pe scurt, cu multă muncă, ambiție, perseverență, pasiune și devotament, poți ajunge unde ți-ai propus.

Noi nu creăm doar rochii, creăm o întreagă experiență de vis!

Dacă ești o viitoare mireasă, te poți convinge de cele menționate programându-te în showroom-urile noastre cu un singur click: https://atelierbarbaralangellotti.com/pages/solicita-o-programare

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Redactorul-șef mi-a zis: «Îmi pare rău de tine că ești profi, dar nu ești sexy»”. Ce a pățit o celebră prezentatoare TV din România

Playtech.ro ULUITOR! SUA, anunțul momentului despre implicarea Chinei în războiul din Ucraina!

Viva.ro Mesajul transmis de Sarah, fiica vitregă a lui Reghe, după ce antrenorul a bătut-o pe Prodanca în plină stradă. Cuvintele ei au stârnit un val de reacții

Observatornews.ro "Exod fără precedent al creierelor". Rușii bogaţi dau și 28.000 de euro ca să fugă de război cu avioane private. Un deputat şi-a dus personal fiul la aeroport

Știrileprotv.ro O familie a trăit în casă cu un cadavru mumificat timp de 18 luni, refuzând să creadă că este mort. Rudele îi făceau masaj cu ulei

FANATIK.RO O nouă formulă de calcul a indexării pensiilor. Măsura este menită să combată efectele inflației din acest an

Orangesport.ro Revolta oligarhilor! Cunoscutul lui Putin anunţă data la care va fi dat jos preşedintele Rusiei. Cât de aproape e momentul istoric

HOROSCOP Horoscop 27 septembrie 2022. Scorpionii trebuie să aibă puțin mai multă răbdare, dar dacă nu vor reuși, o abordare mai pozitivă e soluția