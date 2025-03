„Lansarea berii Amstel marchează un moment istoric pentru HEINEKEN România. Suntem mândri că putem aduce în România un brand internațional, cu o istorie atât de bogată în spate, și pe care avem ocazia să-l producem local. Prin această lansare, ne dorim să oferim oportunitatea consumatorilor din România de a se bucura de mărci accesibile ca preț, dar care să aibă și reputația și imaginea aspirațională caracteristică brandurilor din diverse alte țări ale lumii. Amstel reprezintă prima marcă internațională din portofoliul de bere mainstream, lansată de HEINEKEN în România”, a declarat Thibaut Boidin, Managing Director HEINEKEN România.

Poziționarea brandului Amstel în jurul prieteniei este o valoare adânc înrădăcinată în istoria sa, fiind reflectată în strategia de comunicare a mărcii, în peste 100 de țări. Amstel® s-a născut dintr-o prietenie cu adevărat specială: cumnați și cei mai buni prieteni, Charles și Johannes, nu au găsit o bere pe placul lor în Amsterdam, așa că au hotărât să facă una nouă. Au numit-o după râul Amstel, care traversează orașul în care locuiau.

Astfel, marca promovează ideea că berea Amstel este un catalizator al prieteniei, similar cu un magnet ce îndeamnă la ieșiri din rutina zilnică și la întâlniri autentice alături de cei dragi. Mai mult, îndemnul „Ascultă chemarea gustului 100% malț” pune în prim-plan gustul răcoritor al berii Amstel și subliniează angajamentul pentru calitatea rețetei.

Berea urmează să fie produsă în fabricile HEINEKEN din Miercurea-Ciuc și Craiova, fiind disponibilă în diverse variante de împachetare: doză de aluminiu în volum de 0.33l și 0,5l, sticlă returnabilă și nereturnabilă în format de 0.33l, 0,5l, dar și 1L, precum și la PET și Keg. Toate variantele de împachetare, inclusiv multi-pack, se găsesc la raft în magazinele off-trade și on-trade.

Despre HEINEKEN

HEINEKEN este compania producătoare de bere cu cea mai extinsă prezență din lume. Este principalul dezvoltator și marketer de mărci de bere și cidru premium și fără alcool. Recunoscut pentru brandul Heineken®, Grupul are un portofoliu de peste 300 de mărci de bere și cidru internaționale, regionale, locale și de specialitate. Cu ajutorul a peste 90.000 de colegi, creăm bucuria autentică de a fi împreună, pentru a inspira o lume mai bună. Visul nostru este să modelăm viitorul berii și nu numai, pentru a câștiga inimile consumatorilor. Suntem dedicați inovării, investițiilor pe termen lung în branduri, execuției de vânzări și punem accent pe management-ul costurilor. Prin agenda „Brew a Better World”, sustenabilitatea face parte din business-ul nostru. HEINEKEN are o amprentă geografică bine echilibrată, ocupând o poziție de lider atât pe piețele dezvoltate, cât și pe cele în curs de dezvoltare. Operăm fabrici de bere, malțării, fabrici de cidru și alte unități de producție în peste 70 de țări. Cele mai recente informații sunt disponibile pe website-ul companiei și urmărește-ne pe LinkedIn, Twitter și Instagram.

În România, HEINEKEN este prezentă din 2003. Oferim un portofoliu divers de mărci locale și internaționale de bere și cidru, majoritatea produse în cele trei fabrici locale, din Craiova, Ungheni și Miercurea Ciuc. Angajamentul nostru față de piața locală se reflectă nu doar prin diversitatea de branduri, ci și prin acțiunile noastre: peste 1.000 de angajați în România, ne aprovizionăm de la furnizori locali cu aproximativ 88% din ingrediente și suntem dedicați agendei noastre de sustenabilitate, Brew a Better World – Raise The Bar 2030.

