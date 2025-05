Pentru momentele când n-ai idee ce să găteşti, citeşte mai jos câteva reţete cu superalimente care sigur nu te vor dezamăgi:

Piure de dovleac cu miere şi scorţişoară

Vrei să încerci o gustare dulce fără zahăr rafinat? Ei bine, piureul de dovleac cu miere şi scorţişoară e o variantă excelentă de deşert gustos, cu ingrediente hrănitoare. Dovleacul e bogat în vitamina C, A şi E, dar şi-n fibre, care sunt esenţiale pentru sănătatea sistemului digestiv. În plus, acesta se prepară uşor, fie la cuptor, fie la air-fryer. Airfryer-ul te poate ajuta să coci uşor alimente de toate felurile, de la dovleac şi până la cartofi sau carne. În plus, un airfryer nu va ocupa mult loc în bucătăria ta.

Piureul de dovleac se prepară prin zdrobirea pulpei de dovleac copt, iar ca să-i dai un gust dulce şi aromat trebuie doar să adaugi puţină miere şi puţină scorţişoară în ecuaţie.

Smoothie cu catina

Catina este un adevărat superaliment: bogată în vitaminele A, C şi K, dar şi-n magneziu, aceasta merită un loc de cinste în bucătăria ta. C-un gust deosebit, dulce-acrişor, o poţi integra într-o mulţime de reţete, unde mai pui că se congelează uşor, astfel încât să te bucuri de ea tot anul.

Dacă-ţi doreşti o reţetă simplă cu catina, încearcă un smoothie. Foloseşte legumele/fructele preferate pentru a-ţi prepara un smoothie după reţeta ta favorită, dar adăugă şi o lingură sau o linguriţă de catina.

Supa crema de ţelină

Îţi doreşti să găseşti un aliment slab caloric şi bogat în nutrienţi pentru alimentaţia ta de zi cu zi? Ei bine, ce ai zice să dai o şansă ţelinei? Aceasta conţine vitaminele C şi K, dar şi antioxidanţi, iar avantajul ei cel mai mare este că are aproximativ 16 calorii per 100 de grame.

Una dintre cele mai simple reţete cu acest aliment este supa crema. Pentru o supă crema de ţelina trebuie doar să fierbi şi să blenduiesti sau mixezi la robotul de bucătărie ţelina, ceapă, puţin usturoi şi să adaugi un strop de ulei, sare şi piper după gust. Bineînţeles, reţetă de supă crema de ţelina se poate adapta după preferinţe. Poţi folosi şi cartofi, pătrunjel, păstarnac, morcov sau chiar să adaugi smântână dacă vrei o supă cu textură bogată.

Toast cu avocado

Avocado e o sursă bună de fier, potasiu, vitamina C, E şi grăsimi sănătoase. Pentru o masă săţioasa cu gust bogat, fă loc acestui aliment în dieta ta. Avantajul lui e că nu necesită preparare şi se poate servi într-o mulţime de feluri. Totuşi, dacă vrei o reţetă rapidă, încearcă toast cu avocado. Trebuie doar să pui avocado zdrobit sau felii pe pâine prăjită şi să adaugi condimente după gust. Bineînţeles, o reţetă de toast cu avocado se poate completa şi cu ou, crema de brânză, somon afumat sau roşii. Dacă-ţi doreşti să prepari omletă pentru un sandwich rapid, încearcă să foloseşti airfryer-ul.

Superalimentele sunt acele produse bogate în nutrienţi, care îi oferă corpului tău micronutrienti şi/sau macronutrienti esenţiali. Vestea grozavă este ca o mulţime de superalimente se găsesc uşor, de cele mai multe ori la preţuri accesibile. Le poţi integra în tot felul de reţete, precum cele de mai sus, atât la micul-dejun, cât şi la prânz sau cina. Ba mai mult, unele dintre ele se pretează şi pentru băuturi sau deserturi homemade.

