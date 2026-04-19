Numărul total al firmelor din domeniul serviciilor funerare a ajuns la 11.300 în Rusia, o creștere cu 5,7% față de anul precedent înregistrată doar în primul trimestru.

Înmulțirea dramatică a firmelor de pompe funebre are loc pe fondul pierderilor imense suferite de armata rusă în războiul purtat împotriva Ucrainei.

Conform ultimului raport anual al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), cu sediul la Washington D.C., Rusia a pierdut 325.000 de soldați pe câmpul de luptă din Ucraina, în timp ce alții 873.000 sunt grav răniți.

Pierderile au crescut de la an la an, în 2025 fiind înregistrați 425.000 de morți și grav răniți în rândurile soldaților ruși – o medie de aproximativ 35.000 pe lună.

„Aceste cifre sunt fără precedent. Nicio țară importantă din lume nu a suferit astfel de pierderi în vreun război de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace”, notează analiștii de la CSIS.

Pe fondul acestor pierderi, Rosstat, agenția de statistică a Rusiei, a constatat că producția de sicrie a crescut cu 84% de la începutul anului 2022, iar numărul mormintelor – cu 51%.

În perioada ianuarie – februarie 2026, volumul serviciilor funerare prestate a crescut cu 6,9% față de anul precedent, iar afacerile funerare – cu 15,7%, ajungând la 22,7 miliarde de ruble (aproape 254 de milioane de euro).

Armata rusă a pierdut deja în Ucraina de 17 ori mai mulți soldați decât a pierdut Uniunea Sovietică pe parcursul întregului război de zece ani din Afganistan, de 11 ori mai mulți decât în ​​ambele campanii cecene și de cinci ori mai mulți decât în ​​toate războaiele purtate de Rusia și Uniunea Sovietică din 1945 încoace. Având în vedere aceste pierderi fără precedent, Rosstat a decis să nu mai publici statistici detaliate legate de decese, notează The Moscow Times.

În pofida acestor pierderi enorme, trupele invadatoare rusești au ocupate doar 1,4% din teritoriul ucrainean în ultimii doi ani: 0,6% în 2024 și 0,8% în 2025.

