Șoferii din Amsterdam își pun saci scumpi pe oglinzile retrovizoare

Tot mai mulți șoferi din Amsterdam au recurs la un gest extrem pentru a-și proteja mașinile. Aceștia aleg să își pună saci scumpi sau huse realizate din materiale speciale pe oglinzi.

Aceste accesorii, confecționate din materiale rezistente precum kevlarul, sunt concepute pentru a face furtul mai dificil.

„Husele sunt fixate direct pe oglinzi și asigurate cu lacăte mici, ceea ce complică îndepărtarea rapidă a oglinzilor”, precizează sursa citată.

De ce își pun șoferii huse pe oglinzile retrovizoare ale mașinilor

Furturile de oglinzi laterale ale mașinilor de lux iau amploare în Amsterdam. Acolo, grupuri organizate de hoți se specializează în metode rapide și silențioase prin care sustrag oglinzile retrovizoare ale autoturismelor, potrivit publicației Blic.rs, parte a grupului Ringier. În doar 30 până la 60 de secunde, aceștia pot îndepărta capacele și oglinzile fără a folosi unelte complexe.

Cât costă sacii pe care șoferii îi montează pe oglinzile retrovizoare

Deși prețul unei astfel de huse poate ajunge la 200 de euro, mulți șoferi consideră investiția justificată. Comparativ, înlocuirea unui set de oglinzi laterale furate poate costa peste 1.200 de euro, mai ales la modelele de lux.

„Prezența husei transmite un mesaj clar: proprietarul mașinii este conștient de riscuri și a luat măsuri suplimentare pentru protecție”, relatează portalul sârb de știri.

Oglinzile retrovizoare au devenit accesorii de lux pentru mașini

Oglinzile moderne nu mai sunt doar accesorii banale pentru mașini. Ele includ camere video, senzori pentru detectarea unghiurilor moarte, sisteme de asistență la condus, încălzire și suprafețe vopsite în culorile vehiculului.

Valoarea lor pe piața neagră poate varia între 500 și 1.500 de euro, făcându-le o țintă profitabilă pentru infractori.

Hoții care sustrag oglinzile retrovizoare de la autoturisme fac victime și în București. În octombrie 2025, patru tineri au reușit să fure geamurile oglinzilor retrovizoare de la 28 de mașini parcate în sectorul 5, într-o singură noapte.

