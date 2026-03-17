NEXTgen este emisiunea pe care o lansează la Digi 24 și UTV. La NEXTGen Nicolas vorbeste despre schimbările din comportamentele și preferințele tinerilor, de la educație și muncă, până la tehnologie și stil de viață si oferă o perspectivă autentică asupra lumii tinerilor, menita sa faca generațiile să se apropie si să se înteleaga mai usor.
Emisiunea va fi difuzată în fiecare vineri, la Digi24 de la ora 23:30, și la o săptămână distanță la UTV, vinerea, de la ora 15:00 (cu reluări duminică de la 24:00 și  marți de la 10:00).

Nicolas Manafu lansează emisiunea NEXTgen la Digi24 și UTV

În vârstă de 18 ani și înca elev, Nicolas Manafu aduce în emisiune specialiști din multiple domenii alături de care caută să ofere claritate unor subiecte sensibile. De la succesul peste noapte la AI, de la jocurile care acaparează adolescenții la metodele de studiu preferate azi, de la materialism la cum se poate construi un comportament responsabil din punct de vedere financiar. Pentru a oferi o dezbatere autentică între perspectivele unor generații diferite, în emisiune Nicolas îl va avea ca invitat permanent pe jurnalistul Toader Păun, care va da voce generațiilor X și Y (millenials).

Nicolas Manafu lansează emisiunea NEXTgen la Digi24 și UTV

„NEXTgen creează punți între generații, între tinerii care trăiesc schimbarea și adulții care au construit prezentul. În fiecare vineri, alături de invitații mei caut să ofer inspirație și perspective noi pentru o Românie care ascultă și învață cum va fi lumea prin ochii tinerilor. Pentru ca noua generație nu mai joacă după regulile clasice, dialogul ne ajută să fim parteneri într-un joc care are ca miză viitorul tuturor”, explică Nicolas Manafu.

Emisiunea NEXTgen are ediții noi în fiecare vineri la ora 23:30 la Digi 24 și online pe canalul de YouTube iNicolas, dar și pe nextgentv.ro. Fiecare ediție poate fi urmărită, la o săptămână după premiera de la Digi24, pe postul UTV vinerea de la ora 15:00, cu reluări duminica de la ora 24:00 și marțea de la ora 10:00. 

Foto credit: NexGEN

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Adrian Câciu a dat în masă și a țipat în Parlament la președinta comisiei de buget de la PNL: „Vreau un răspuns” | VIDEO
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Monden

Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
