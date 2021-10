În cadrul emisiunilor se vor rememora momente și personalități care au debutat la Televiziunea Română, celebrându-se astfel cei 65 de ani ai instituției care a impus, ani de-a rândul, un standard al calității. Publicul va fi alături de artiștii preferați de acasă, din fața micilor ecrane, aplaudând în direct prestațiile, pe un ecran mare, în spatele scenei, în timp real.

Prima ediție, de duminica aceasta, vine cu stare de bine. Astfel, celebra actriță Carmen Tănase va sosi la noi și ne va povesti despre situația țării în viziunea ei, despre minunata actriță Olga Tudorache, care i-a fost profesoară, despre teatru, despre celebrul rol Flăcărica, dar și despre dragostea de acest neam încercat. Ea va realiza un moment cutremurător, real, un semnal de alarmă, pe versuri pline de sens, alături de Fuego. Ionuț Ungureanu și Provincialii ne aduc emoție, profesionalism și desigur, energie pozitivă, cu muzica lor. Despre Festivalul ”CRIZANTEMA DE AUR”, ediția 2021, cel mai longeviv festival din România, ne va povesti Alina Mavrodin, artista care e directorul festivalului și care revine la noi cu o romanță specială și un duet de senzație alături de Paul Surugiu-Fuego!

Show va atinge cote interesante pentru că sosesc la noi talentații Diana Matei și Taraful Cleante. Ei ne aduc optimism, muzici variate și detalii despre ce înseamnă să muncești mult și să reușești, dacă-ți dorești. Diana și Marian Cleante vor avea parte și de o provocare din partea lui Fuego. De asemenea, ne vom aduce aminte de cei trei mari artiști ai muzicii lăutărești, plecați prematur anul acesta – GABI LUNCĂ, CORNELIA CATANGA și NELU PLOIEȘTEANU. Fuego și Diana Matei, alături de trupa Supermarket, band-ul emisiunii, au pregătit un colaj interesant cu cele mai îndrăgite melodii ale muzicii lăutărești. Adrian Enache va sosi la noi cu romantismul său, cu nebunia frumoasă, povești și cu … fiica sa, om de radio și artist, frumoasa Diana Enache. Au un super duet tată-fiica, cântece de suflet și multe lucruri interesante de spus. Fuego ne-a pregătit și el melodii speciale, alături de baletul condus de Florin Mariș! Nu ratați!

Totodată, pe tot parcursul toamnei, veți avea ocazia să vedeți, în exclusivitate, personalități precum Maria Ciobanu, care ne va cânta live, la cei 85 de ani ai săi, actorii Dan Puric și Marius Manole, dar și Cornel Palade și Romică Țociu, precum și iubiți artiști de folclor ai generației de aur sau ai noii generații! Duminică de duminică veți avea parte, așa cum spune chiar Paul Surugiu, de o întreagă poveste cu momente diversificate, captivante, cu emoție, muzică bună, noutăți și un soi de asumare a bunului simț și-a eleganței, care nu se mai regăsesc în peisajul actual.

”Când am început să fac emisiunea la TVR 2, al cărui sezon șapte debutează duminică, pe 10 octombrie, de la ora 15.00, din drag de România, mi-am zis că poate vin cu un semnal de alarmă, că poate fiecare poveste pe care noi spunem aduce curiozitatea, pentru cei care nu știu cine sunt oamenii care au definit și definesc țara asta. Nu știu cât am reușit, dar știu că uitându-mă la emisiunile realizate de mine și de echipa mea, sunt mândru că nu ne-am luat după modă, că n-am fugit după o audiență absurdă, doar de dragul de-a fi și că nu am făcut compromisuri de doar de dragul de a ne poziționa pe o plajă care nu ne specifică.

Și asta ne-a adus succesul, oamenii ne urmăresc, de toate vârstele și mereu găsesc în emisiunea noastră ceva interesant de văzut. Nu suntem cei mai buni sau mai deștepți, nu am reinventat roata cea mare, dar sunt sigur că oferim calitate și nu prostim sau mințim poporul cu televizorul. Ce facem noi în fiecare duminică la TVR 2, nu e adevărul universal valabil și nu trebuie să placă tuturor. Este doar o modalitate prin care arătăm că ne pasă, că luptăm cu subcultura și încercăm să oferim o variantă de rezervă în caz că cineva își dă seama că România noastră are valori, are muzică frumoasă, cu accente corecte, are eroi care știu să vorbească corect în limba lor și care au ceva de spus, până la urmă, într-un show de divertisment.” (Paul Surugiu-Fuego)

Emisiunea a debutat în 2018 și de atunci până azi, în cele șase sezoane, a premiat peste 250 de oameni remarcabili ai acestei țări, primind mai multe premii pentru asta, fiind nominalizată ca cea mai bună emisiune de divertisment la Premiile TV Mania și la Premiile RADAR DE MEDIA, inclusiv la ediția 2021, putând vota emisiunea la link-ul următor ( https://www.radardemedia.ro/vot-finalistii-premilor-radar-de-media-2021/ )

