108 arestări au fost efectuate la Emerson College, a declarat poliția din Boston pentru CBS News. Anterior, 93 de persoane de la Universitatea din California de Sud (USC) din Los Angeles au fost reținute pentru încălcarea proprietății.

Manifestanții propalestinieni și poliția s-au ciocnit, de asemenea, la Universitatea din Texas, în Austin. Autoritățile au precizat că și acolo au fost arestate 34 de persoane.

Tot mai mulți studenți ai universităților din SUA au început să boicoteze cursurile sau au încercat să instaleze corturi pentru a protesta față de campania militară a Israelului în Fâșia Gaza.

Cele mai recente arestări urmează celor care au fost efectuate și la Columbia, Yale și New York University.

Arestările de la USC au avut loc în timp ce studenții se adunau în Parcul Alumni – unde este programată luna viitoare ceremonia de absolvire a universității.

Forțele de ordine au evacuat o tabără propalestiniană din centrul campusului, împiedicându-i astfel pe demonstranți să se adune.

Studenții au primit un avertisment de 10 minute, lansat din elicoptere de polițiști, pentru a se dispersa. Cei care au refuzat au fost arestați sub acuzația de încălcare a proprietății.

Conform relatărilor de la fața locului, protestul a fost în mare parte pașnic la început, dar apoi a devenit tensionat din cauza prezenței continue a poliției.

În timp ce polițiștii încercau să rețină o femeie, protestatarii au aruncat cu sticle de apă în ei și au scandat: „Lăsați-o să plece!”.

Protestatarii s-au adunat în jurul ofițerilor, ignorându-le avertismentele și scandând „Palestina liberă”. Unii studenți purtau pancarte pancarte cu mesajul „Zonă eliberată”.

În altă parte a țării, în Boston, poliția a anunțat că trei ofițeri au fost răniți în urma intervenției din acest oraș – unul dintre ei aflându-se în stare gravă. Niciun protestatar nu a fost rănit, a adăugat poliția.

Studenții au început să monteze corturi încă de duminică, ignorând, se pare, avertismentele de a pleca.

Brown University

Harvard University

Columbia University

University of Maryland



Solidarity with Palestine resonates across US campuses as students stand together for peace, call for cease-fire #US #campus #Gaza #protest pic.twitter.com/alfojE9ckW — Gaza Notifications (@gazanotice) April 25, 2024

Emerson College nu a comentat încă arestările. Într-un comunicat anterior, instituția a transmis că susține dreptul la proteste pașnice – îndemnându-i totodată pe activiști să respecte legea.

Scene de haos la Universitatea din Texas

Anterior, au avut loc scene haotice în campusul Universității Texas din Austin, când sute de polițiști locali și de stat călare, cu bastoane în mână, au dispersat protestatarii.

Guvernatorul Greg Abbott a mobilizat Garda Națională pentru a-i opri pe manifestanți să mărșăluiască prin campus, spunând că „locul lor este la închisoare”.

hey @Austin_Police why target peaceful event organizers at @UTAustin? what happened to texas free speech? pic.twitter.com/HgK9CxhmOv — Byron Xu (@shoebyron) April 24, 2024

Imaginile de pe rețelele de socializare arată cum ofițerii intră în mulțime, în timp ce îi avertizează pe manifestanți prin difuzoare să părăsească incinta, în caz contrar urmând să fie arestați.

Texas University students demonstration confront US National Guard. The demonstrations are part of US nationwide campus protests in solidarity with Palestine which demand the educational institutions divest from companies that are doing business with Israel. pic.twitter.com/Z1jCiwooux — Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) April 25, 2024

34 de persoane au fost arestate, au precizat autoritățile.

BREAKING: Texas State Troopers are violently dispersing a Palestine solidarity protest on the campus grounds of University of Texas at Austin pic.twitter.com/a6UZqQBdW1 — BreakThrough News (@BTnewsroom) April 24, 2024

Un cameraman al Fox News 7 Austin a fost văzut căzând la pământ, cu tot cu schipamentul său, în timp ce era înconjurat de polițiști. Postul american a confirmat ulterior că respectivul cameraman a fost arestat.

Texas cops arent just arresting journalists, theyre viciously assaulting them. pic.twitter.com/6D5OjfDcMZ — Read Let This Radicalize You (@JoshuaPHilll) April 24, 2024

Alți protestatari au fost văzuți înghesuiți la pământ de forțele de ordine. Dar, la scurt timp după aceea, aproximativ 300 de manifestanți s-au regrupat, s-au așezat pe iarbă sub turnul iconic, cu ceas, al școlii și au scandat „Palestina liberă”.

Police attempt to push the crowd, arresting one.



This is happening directly under the UT Tower. Went here for 4 years, never saw anything like this. pic.twitter.com/EaYBphtTzh — Ryan Chandler (@RyanChandlerTV) April 24, 2024

Protestele s-au extins după arestările din Columbia

Protestele față de războiul Israelului din Gaza s-au extins în întreaga țară după ce peste 100 de persoane au fost arestate la Universitatea Columbia din New York, în urmă cu o săptămână, când poliția a încercat să evacueze o tabără de corturi.

Protestatarii de la Columbia l-au huiduit anterior, în cursul zilei de miercuri, pe președintele republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, aflat în vizită la Columbia.

Întregul campus fusese umplut cu zeci de steaguri palestiniene și pancarte cu sloganuri precum „Americanii adevărați sunt alături de Gaza”, „Demilitarizați educația” și „Nu mai există universități în Gaza”.

Săptămâna trecută, USC a anulat prezența unor invitați din străinătate la ceremonia de absolvire din acest an, în urma controversei legate de anularea discursului de absolvire a universității, care urma să fie ținut de studenta musulmană Asna Tabassum.

Universitatea a precizat că discursul acesteia nu ar trebui să aibă loc din cauza unor probleme de securitate, în urma unor plângeri conform cărora postările ei pe rețelele de socializare ar fi fost antisemite.

Asna Tabassum a declarat că a fost ținta „unei campanii de ură menită să îmi reducă vocea la tăcere”.

În alte locuri din SUA, au fost instalate corturi de protest, inclusiv la Universitatea Columbia, Universitatea din California – Berkeley, Yale, Emerson și Universitatea din Michigan.

Grupurile pro-Israel și evreiești au afirmat că unele proteste au inclus elemente antisemite și au spus că nu se simt în siguranță din această cauză.

La Universitatea Columbia din New York, mai mulți studenți evrei și-au exprimat îngrijorarea cu privire la apariția unui mediu amenințător în campus.

Dar alți demonstranți au susținut că incidentele de hărțuire a studenților evrei au fost rare și exagerate de cei care se opun cererilor acestora.

Activiștii au cerut ca universitățile să „renunțe la genocid” și să nu mai investească fonduri importante de cercetare în companii implicate în producția de arme și în alte industrii care sprijină războiul Israelului din Gaza.

Israelul neagă cu tărie orice sugestie că ar comite un genocid în enclava palestiniană, deși Curtea Internațională de Justiție a stabilit că această acuzație este „plauzibilă”.

Peste 34.300 de oameni – majoritatea copii și femei – au fost uciși în Gaza, potrivit Ministerului Sănătății din teritoriu, controlat de Hamas, după ce Israelul a declanșat războiul împotriva grupării islamiste militante.

