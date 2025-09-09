O zi sub semnul marilor povești muzicale, la Festivalul Enescu

Ultimele bilete sunt disponibile online, în platforma Eventim.ro, în format fizic, în lanțul de librării Cărturești și la intrarea în sala de concert.

Ziua începe la ora 17:00, în decorul solemn al Ateneului Român, unde Orchestra Simfonică din Antwerp aduce un program integral Brahms. Dirijat de tânărul austriac Emmanuel Tjeknavorian, ansamblul oferă publicului ocazia de a asculta două dintre cele mai iubite partituri ale compozitorului german: Concertul pentru vioară în re major, op. 77 și Simfonia nr. 4 în mi minor, op. 98.

Foto: Artexim

Solista serii, violonista olandeză Simone Lamsma, este renumită pentru claritatea și strălucirea sunetului, dar și pentru expresivitatea intensă. Criticii remarcă echilibrul pe care îl aduce între temperament și luciditatea construcției muzicale, iar interpretarea Concertului pentru vioară de Brahms promite să fie unul dintre momentele de vârf ale festivalului.

La ora 19:00, Sala „Ion Caramitru” a Teatrului Național „I. L. Caragiale” devine scena unei întâlniri neobișnuite între două serii de „Anotimpuri”: cele binecunoscute, semnate de Antonio Vivaldi, și cele mai puțin cântate, datorate compozitorului Giovanni Antonio Guido.

În spectacolul coregrafiat de Thierry Malandain, director al Ballet Biarritz și unul dintre marii inovatori ai dansului contemporan, aceste partituri devin materia unui balet baroc reinterpretat. Împreună cu Orchestra Operei Regale din Versailles, condusă de Andrés Gabetta, Malandain creează un univers poetic despre fragilitatea condiției umane reflectată în dans. Decorurile, costumele și scenografia, realizate de o echipă internațională, completează această punere în scenă spectaculoasă.

Foto: Artexim

Seara se încheie în forță la Sala Palatului unde, de la ora 20:00, Orchestra Simfonică Radio din Frankfurt susține un nou concert cu un program de excepție. La pupitru se află dirijorul Alain Altinoglu, directorul artistic al ansamblului, iar solist este celebrul violoncelist francez Gautier Capuçon, aplaudat pe cele mai mari scene ale lumii.

Concertul începe cu Suita nr. 2 în do major, op. 20 de George Enescu, o lucrare cu rădăcini românești. Urmează Concertul pentru violoncel în mi minor, op. 85 de Edward Elgar, una dintre capodoperele repertoriului britanic, cu un limbaj sonor ce marchează trecerea de la romantism la modernism. Finalul serii este rezervat Simfoniei nr. 9 „Din lumea nouă” de Antonín Dvořák, considerată definiția epopeii simfonice romantice și punte simbolică între cultura europeană și cea americană.

Cele trei evenimente ale zilei de 9 septembrie demonstrează amploarea și diversitatea Festivalului Enescu, în deplină consonanță, iar Bucureștiul devine astfel, din nou, scena unde se scriu povești muzicale care transformă fiecare zi de festival într-o experiență irepetabilă.

Foto: Artexim

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programele. Vă rugăm să vizitați site-ul Festivalului Internațional George Enescu, https://www.festivalenescu.ro, pentru a fi la curent cu cele mai recente informații.

Despre Festivalul Internațional George Enescu

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai mari evenimente de muzică clasică la nivel mondial, organizat începând cu anul 1958. Cea de-a XXVII-a ediție are loc între 24 august și 21 septembrie 2025 și marchează 70 de ani de la trecerea în eternitate a marelui compozitor și muzician român, George Enescu. Tema din acest an este „Aniversări / Celebrations”, iar în program se regăsesc peste 100 de concerte susținute de peste 4.000 artiști din 28 de țări, ce aduc în prim-plan atât moștenirea artistică a lui Enescu, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale.

Festivalul Enescu, organizat de ARTEXIM, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și finanțat de Guvernul României prin Ministerului Culturii, este un adevărat brand de țară și un veritabil proiect de diplomație culturală. Motor cultural și economic ce atrage la București mii de turiști străini, festivalul susține industriile creative și consolidează imaginea României în lume.

Festivalul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii.

Organizator: ARTEXIM

Co-organizator: Fundația ArtProduction

Co-producători: Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, Primăria Municipiului București prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București

Foto: Artexim

