Pallady nu e doar numele unui bulevard! Cine a fost marele artist român și legătura sa fascinantă cu Matisse

Povestea pariziană a lui Theodor Pallady poate fi descoperită în expoziția Paris Pallady, la Art Safari, până pe 14 decembrie. Tot aici sunt expuse și patru capodopere de Matisse, din colecția a două muzee importante din Paris: Musée de lOrangerie și Musée Henri Matisse – Département du Nord.

Theodor Pallady, pictorul care a dat uitării ingineria și s-a dedicat picturii

Încă din timpul liceului, are tangențe cu arta, dar la îndemnul familiei și al profesorului său, alege științele exacte. După studii de inginerie începute la Politehnica din Dresda, în Germania, Pallady își schimbă total opțiunile și domeniul, continuându-și studiile la Academia de Arte Frumoase din Paris, cu Gustave Moreau. Aici a avut colegi celebri: Marquet, Rouault și Matisse, cu care a fost prieten pe viață.

„Deși a împărtășit cu colegii săi iconografia modernității urbane – interioare, naturi moarte, peisaje – Pallady s-a distins printr-un desen ferm și riguros, aproape nemilos, spre deosebire de fluiditatea expresivă a prietenilor francezi. Științele exacte și-au lăsat amprenta asupra operei lui Pallady, care transformă corpurile și locurile în schele funcționale, bine articulate, dar vizibil îmbinate de o știință ale cărei rădăcini evocă pasiunea descriptivă și rece a politehnistului din Dresda, adăpostit inadvertent în lirica simbolistă a pictorului de la Paris”, explică Erwin Kessler, curatorul expoziției.

Foto: Art Safari

Prietenia cu Matisse. Ce au avut în comun?

Relația de prietenie cu Matisse a fost una specială. Cei doi artiști au împărtășit pasiunea pentru viața modernă, pentru interioare și pentru nudul feminin. Dialogul lor artistic, vizibil acum și în expoziția de la Art Safari, arată influențe comune și preocuparea pentru „atitudinea reveriei”.

„Dialogul dintre Pallady și prietenul său, Matisse, surprinde termenul comun al acestora în construirea atitudinii feminine a reveriei: Vermeer. Reveria feminină, privirea pierdută și atmosfera de intimitate devin punți estetice între cei doi, chiar dacă fiecare păstrează propriul stil”, mai notează Erwin Kessler.

Art Safari deschide astfel o fereastră spre modernitatea artistică europeană de la începutul secolului XX, aducând în fața publicului românesc dialogul dintre doi mari prieteni și creatori.

Foto: Art Safari

Cum arată Parisul lui Pallady

Pallady nu a pictat scene dramatice, ci mai ales interiorul burghez, micile ritualuri cotidiene și lumina egală care intră prin fereastră. „Paris este unicul paradis al vieții interioare a lui Pallady, cochilia perfectă, în care se derulează ritualuri aparent cuminți – lectura, privitul pe fereastră, fumatul și cafeaua”, adaugă Erwin Kessler.

Foto: Art Safari

Expoziția „Paris Pallady” prezintă opere inspirate și realizate în perioada petrecută de Theodor Pallady (1871–1956) la Paris, dar și lucrări semnate de Henri Matisse, împrumutate de la Musée de lOrangerie și Musée Henri Matisse – Département du Nord.

Expoziția Paris Pallady poate fi vizitată până pe 14 decembrie, la Palatul Dacia-România, pe Lipscani, 18-20, de joi până duminică în intervalul orar 12:00-21:00.

Expoziție orchestrată de Maria Munteanu, cu acompaniament de Erwin Kessler și realizată cu sprijinul Institutului Francez din România și Ambasadei Franței în România. Arhitectura expozițională este semnată de scenograful Cosmin Florea.

Foto: Art Safari

