Peru – o călătorie în inima civilizației Inca, între munți sacri, lacuri legendare și orașe coloniale

Traseu complet, din Lima până pe Insula Soarelui

Acest circuit este un adevărat tur de forță prin cele mai emblematice locuri din Peru: de la capitala Lima – oraș colonial aflat pe malul Pacificului – până la platourile înalte ale Anzilor, unde se află Cuzco, Valea Sacră, Lacul Titicaca și Insula Soarelui.

Călătoria include zboruri internaționale București – Lima – București (via Amsterdam), operate de companiile KLM și Air France, precum și zbor intern între Cuzco și Lima. Toate taxele de aeroport sunt incluse, iar bagajele de cală și de mână sunt asigurate pe toate segmentele de zbor.

La sol, programul acoperă 10 nopți de cazare în hoteluri de 3 și 4**, cu mic dejun și mese incluse conform programului. De asemenea, sunt incluse transferurile, tururile locale și asistență în limba română, pe tot parcursul circuitului.

Ce include această aventură?

De la tururi panoramice în Lima și Cuzco, la excursii spectaculoase între Cuzco și Puno, totul este gândit pentru a-ți oferi o imagine completă asupra istoriei, culturii și geografiei acestui spațiu unic.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale circuitului este croaziera pe Lacul Titicaca, cel mai înalt lac navigabil din lume, aflat la granița dintre Peru și Bolivia. Vei ajunge cu barca cu motor pe Insula Soarelui, considerată un loc sacru de către civilizația Inca, unde vei simți cu adevărat liniștea și măreția Anzilor.

Pe parcurs, vei vizita situri arheologice impresionante, vei trece prin sate tradiționale și vei putea interacționa cu localnici care încă poartă costume tradiționale și vorbesc quechua – limba strămoșilor lor incași.

O ofertă Last Minute greu de refuzat

Pentru cei care aleg să călătorească în octombrie sau noiembrie 2025, Europa Travel oferă o reducere Last Minute – un beneficiu semnificativ pentru o vacanță complexă, într-o destinație atât de îndepărtată și specială.

Alte circuite spectaculoase, la un click distanță

Dacă Peru este doar începutul dorinței tale de explorare, Europa Travel îți pune la dispoziție și alte circuite cu avionul în destinații pline de mister, culoare și cultură: Japonia, Thailanda, Coreea de Sud, Iordania, China, Maroc sau Mexic. Toate sunt atent organizate și însoțite de ghizi români, pentru o experiență completă. Vezi întreaga ofertă actualizată pe pagina dedicată circuitelor cu avionul .

Informații și rezervări rapide

Pentru rezervări, întrebări sau informații suplimentare, ne poți scrie direct pe WhatsApp la 0723 153 702. Sau, dacă vrei să explorezi întreaga gamă de vacanțe disponibile, intră pe europatravel.ro, locul unde visele tale de călătorie se transformă în itinerarii bine planificate.

Circuitul de 12 zile în Peru nu este doar o vacanță, ci o adevărată călătorie inițiatică în spiritul Anzilor, unde fiecare pas te aduce mai aproape de o cultură străveche și de frumuseți naturale care îți taie respirația. Fă-ți bagajele, lasă-te purtat de povestea Americii de Sud și trăiește una dintre cele mai memorabile aventuri ale vieții tale.

