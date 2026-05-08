Integrare dificilă pe piața muncii pentru tineri

Potrivit datelor publicate de Rezerva Federală din New York și analizate de MarketWatch, rata șomajului în rândul absolvenților recenți de facultate a ajuns la 5,6% în primele luni din 2026, peste media generală a pieței muncii.

Experții spun că piața muncii s-a schimbat puternic după pandemie, iar companiile sunt mult mai prudente cu recrutările. În același timp, inteligența artificială începe să preia o parte dintre sarcinile făcute până acum de angajații juniori.

Sneha Puri, economist Indeed, explică faptul că tinerii intră pe piața muncii cu „mai puține stagii de practică, mai puțină experiență profesională și, în cele din urmă, o integrare mai dificilă pe piața muncii”.

Țara noastră a înregistrat o rată a șomajului de 6,1%, în luna martie a acestui an. Concret, mai mult de jumătate de milion de români sunt șomeri, arată datele INS. Numărul șomerilor în vârstă de 25-74 de ani reprezintă 71,2% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna martie a acestui an. Tinerii între 15-24 ani au un nivel ridicat al ratei șomajului (28,2%), arată datele publicate pe 30 aprilie 2026, de Institutul Național de Statistică (INS).

Joburile unde absolvenții își găsesc cel mai ușor de lucru

Un studiu recent LinkedIN arată că „incertitudinea economică și creșterea costurilor” obligă companiile „să strângă cureaua și să încetinească angajările”.

Datele lor arată că, din decembrie 2025 până în februarie 2026, rata medie de angajare ajustată sezonier a lucrătorilor la nivel de intrare în muncă din SUA a scăzut cu 6% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Între timp, „multe dintre sarcinile care înainte îi reveneau angajaților entry-level – cercetare, redactare, analiză, coordonare – pot fi acum accelerate de noi instrumente” folosind inteligența artificială, potrivit raportului LinkedIn.

Însă inteligența artificială este doar unul dintre factorii care influențează intrarea pe piața muncii a tinerilor absolvenți de facultate.

În acest context, și specialiștii români avertizează că piața muncii tracersează o perioadă tensionată și că momentul pentru schimbarea jobului nu este cel mai favorabil.

Datele LinkedIn pentru 2026 arată că cele mai rapide creșteri de titluri de locuri de muncă pentru absolvenții noi apar în zona tehnologiei, AI-ului, vânzărilor și operațiunilor de business.

Printre cele mai căutate joburi pentru absolvenți se află:

Inginer AI

Coordonator marketing

Asistent recrutare

Specialist juridic

Specialist operațiuni HR

Reprezentant dezvoltare afaceri

Asociat parteneriate

Inginer machine learning

Ofițer credite

Coordonator achiziții

LinkedIn arată că domeniile cu cea mai rapidă creștere pentru tinerii absolvenți sunt:

tehnologie și media,

imobiliare,

servicii financiare,

utilități,

construcții.

Tot mai multe companii caută candidați care au experiență practică și competențe în AI, chiar și pentru posturile de început. Mențiunile despre inteligența artificială generativă în anunțurile de angajare au crescut puternic în ultimii doi ani.

Inteligența artificială schimbă complet piața muncii

Potrivit unui raport LinkedIn, multe dintre sarcinile realizate anterior de angajații entry-level „pot fi acum accelerate de noi instrumente” bazate pe AI.

În același timp, specializările legate de AI devin printre cele mai bine plătite și mai căutate de pe piață. LinkedIn a plasat „AI engineer” pe primul loc în topul joburilor cu cea mai rapidă creștere din SUA.

Experții spun însă că nu doar competențele tehnice contează. Kory Kantenga, economist LinkedIn, recomandă tinerilor să prioritizeze „proiecte, activități secundare și experiență practică care demonstrează că poți construi, adapta și rezolva probleme”.

Orașele și domeniile cu cele mai multe oportunități

Analize recente arată că oportunitățile pentru absolvenți se mută tot mai mult spre orașe cu costuri de trai mai accesibile și spre industrii unde există investiții mari în infrastructură și tehnologie, potrivit Axios.

Washington DC, Boston, Omaha sau New Orleans sunt printre orașele americane unde absolvenții găsesc mai ușor locuri de muncă și chirii mai accesibile comparativ cu marile centre tradiționale.

În paralel, tot mai mulți tineri iau în calcul freelancingul, antreprenoriatul sau proiectele independente. LinkedIn arată că 21% dintre tinerii din Generația Z și-au început deja un business sau un side-hustle pentru a-și construi cariera.

