În era consumerismului, alegerea unui cadou a devenit, de multe ori, un stres. Vrem să fie util, să fie original, să fie memorabil. Cu toate acestea, studiile arată că valoarea materială contează mai puțin decât intenția și efortul depus pentru a alege ceva personal. Un cadou este, în esență, o modalitate de a comunica: „M-am gândit la tine, te prețuiesc și îți cunosc gusturile.”

Căutarea cadoului perfect: între utilitate și emoție

Dilema clasică este dacă ar trebui să oferim ceva util sau ceva care să stârnească o emoție puternică. În general, cadourile memorabile sunt cele care reușesc să îmbine ambele aspecte.

Să ne gândim, de exemplu, la alegerea unui cadou pentru o persoană apropiată. Când vine vorba de o femeie din viața noastră, fie că este soție, mamă sau prietenă, cadoul trebuie să transmită rafinament și o apreciere specială a feminității. Oricât de greu ar părea, găsirea de cadouri bijuterii femei poate fi o metodă elegantă de a arăta că îi cunoaștem stilul și că dorim ca un obiect prețios să-i amintească de noi.

Pe de altă parte, în cazul unui bărbat, abordarea este adesea diferită. Societatea tinde să asocieze bărbații cu obiecte practice sau cu experiențe. Totuși, un cadou care combină utilul cu esteticul, care să fie purtat sau folosit zilnic, are o valoare simbolică imensă. Așadar, dacă sunteți în căutarea unor cadouri bijuterii barbati, orientarea către accesorii masculine care să reziste în timp este o alegere inspirată. Actul de a dărui ceva durabil subliniază dorința unei relații la fel de trainice.

Inculpații care au scăpat de dosarele de corupție cer daune morale uriașe. Cum își justifică solicitările
Recomandări
Inculpații care au scăpat de dosarele de corupție cer daune morale uriașe. Cum își justifică solicitările

Neuroștiința generozității

De ce ne simțim bine când oferim? Explicația se află în creier. Când facem un act de generozitate, indiferent de mărimea acestuia, se activează circuitele de recompensă, aceleași care se aprind și la experiențe plăcute precum mâncatul, sexul sau câștigarea unui premiu. Aceste circuite eliberează dopamină, numită adesea „hormonul plăcerii”, care ne dă o stare de bine și ne încurajează să repetăm comportamentul.

Mai mult, oferirea unui cadou stimulează eliberarea de oxitocină (cunoscută ca „hormonul iubirii” sau al legăturii sociale), care întărește încrederea și atașamentul dintre cel care oferă și cel care primește. Psihologii numesc acest fenomen „strălucirea caldă” (warm glow), acea satisfacție interioară care vine din conștientizarea faptului că am adus bucurie cuiva.

Dăruirea ca investiție socială

Din perspectivă sociologică, cadourile sunt un instrument esențial în menținerea și îmbunătățirea relațiilor sociale. Un cadou bine ales confirmă statutul relației și arată că ne pasă de continuitatea ei. De la sărbătorile majore, precum Crăciunul și Paștele, până la aniversări, ritualul dăruirii ne ancorează în comunitate și ne ajută să ne definim locul în grupul social.

Când oamenii spun că nu le place să primească daruri, de multe ori, ceea ce îi deranjează este sentimentul de datorie, obligația implicită de a răspunde cu un gest similar. În schimb, când oferim, suntem în control, acționăm din proprie inițiativă și ne îndeplinim nevoia fundamentală de a contribui la bunăstarea celor din jur.

Astfel, data viitoare când veți căuta un cadou, amintiți-vă că nu achiziționați doar un obiect, ci cumpărați o porție de fericire pentru dumneavoastră și întăriți o legătură esențială cu o altă persoană. Concentrați-vă pe semnificație și pe povestea pe care o spune cadoul, nu doar pe preț.

Foto: Freepik 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Soțul ei își dorea 6 copii și ar fi refuzat operația salvatoare! Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul tinerei care a murit la scurt timp după ce a născut, la o clinică privată din Constanța
Unica.ro
Soțul ei își dorea 6 copii și ar fi refuzat operația salvatoare! Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul tinerei care a murit la scurt timp după ce a născut, la o clinică privată din Constanța
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
gsp
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
GSP.RO
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
GSP.RO
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
Parteneri
Foștii soți Camelia și Dan Șucu s-au reunit la botezul nepoatei. Vedete, lux și eleganță. Cum s-au îmbrăcat cele patru doamne Șucu, soțiile și fiicele milionarului
Libertateapentrufemei.ro
Foștii soți Camelia și Dan Șucu s-au reunit la botezul nepoatei. Vedete, lux și eleganță. Cum s-au îmbrăcat cele patru doamne Șucu, soțiile și fiicele milionarului
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple
Tvmania.ro
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple

Alte știri

Imagini de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Motivul pentru care sora actriței nu a venit să o conducă pe ultimul drum
Știri România 14:10
Imagini de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Motivul pentru care sora actriței nu a venit să o conducă pe ultimul drum
Ce comandă străinii la singurul restaurant cu specific românesc din Luxemburg. Patronul Iulian Dumitrescu: „Toți sunt mulțumiți”
Știri România 13:00
Ce comandă străinii la singurul restaurant cu specific românesc din Luxemburg. Patronul Iulian Dumitrescu: „Toți sunt mulțumiți”
Parteneri
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Adevarul.ro
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Dezvăluiri din vestiarul României! Virgil Ghiță rupe tăcerea și face destăinuiri despre Mircea Lucescu și secretele golului din minutul 90+6
Fanatik.ro
Dezvăluiri din vestiarul României! Virgil Ghiță rupe tăcerea și face destăinuiri despre Mircea Lucescu și secretele golului din minutul 90+6
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
„Actrița cu cei mai frumoși sâni din lume”, Emily Ratajkowski, s-a pozat aproape goală, în baie, iar fotografiile au stârnit discuții aprinse / FOTO
Unica.ro
„Actrița cu cei mai frumoși sâni din lume”, Emily Ratajkowski, s-a pozat aproape goală, în baie, iar fotografiile au stârnit discuții aprinse / FOTO
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

Au început filmările pentru Tătuțu’, sezonul 3. Anunțul făcut de Anghel Damian: „E mai mult decât o poveste despre lumea interlopă”
Stiri Mondene 15:02
Au început filmările pentru Tătuțu’, sezonul 3. Anunțul făcut de Anghel Damian: „E mai mult decât o poveste despre lumea interlopă”
Cine sunt ultimii concurenți care vor intra în castelul „Trădătorii”. Show-ul de la PRO TV începe în curând
Stiri Mondene 14:38
Cine sunt ultimii concurenți care vor intra în castelul „Trădătorii”. Show-ul de la PRO TV începe în curând
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
ObservatorNews.ro
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Parteneri
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
GSP.ro
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
GSP.ro
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
Parteneri
Donald Trump a ajuns în Israel. Care este programul președintelui SUA
Mediafax.ro
Donald Trump a ajuns în Israel. Care este programul președintelui SUA
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Redactia.ro
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Cutremur în această dimineață, în România! Unde s-a produs și ce magnitudine a avut
KanalD.ro
Cutremur în această dimineață, în România! Unde s-a produs și ce magnitudine a avut

Politic

Claudiu Manda sau Adrian Gâdea, favoriți pentru funcția de secretar general al PSD. Cine se luptă pentru cele patru funcţii de prim-vicepreşedinte
Politică 12:30
Claudiu Manda sau Adrian Gâdea, favoriți pentru funcția de secretar general al PSD. Cine se luptă pentru cele patru funcţii de prim-vicepreşedinte
Justin Trudeau, în tandrețuri cu o artistă celebră. Au fost surprinși pe iaht în timp ce se sărutau
Politică 11:45
Justin Trudeau, în tandrețuri cu o artistă celebră. Au fost surprinși pe iaht în timp ce se sărutau
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
A câştigat o maşină cu golul lui Ghiţă! Gestul surprinzător făcut de celebrul vlogger Zbîr, pentru un șofer turc, după victoria României în fața Austriei
Fanatik.ro
A câştigat o maşină cu golul lui Ghiţă! Gestul surprinzător făcut de celebrul vlogger Zbîr, pentru un șofer turc, după victoria României în fața Austriei
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită