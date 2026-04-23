Red Bull Rap Lab: Piesa „Dacă știam” capătă o nouă viață cu Cojo și Corina Ciuplea

Cojo, unul dintre cei mai introspecți artiști ai noii generații, face echipă cu violoncelista Corina Ciuplea pentru a explora o nouă dimensiune a piesei. Rezultatul este o reinterpretare care păstrează emoția originală, dar o transpune într-un univers sonor diferit, mai intim și mai nuanțat.

Cojo spune că noua versiune a piesei i-a schimbat complet energia și felul în care și-a privit propriile versuri.

„M-a domolit mult mai mult și asta e tare, pentru că este o variantă a piesei pe care nu am experimentat-o până acum”, explică el. „În momentul în care auzi că instrumentul îți dă ceva liniștit, automat te liniștești și tu puțin și descoperi altceva la textul acela, la versurile lui.”

Colaborarea cu Corina a însemnat și o ieșire din reflexele construite în ani de concerte și repetiții. Cojo recunoaște că a fost nevoit să se adapteze și să lase spațiu spontaneității. „A trebuit să comunic non-verbal cu Corina, așa că experimentul acesta m-a dus la încă o etapă a micii mele maturizări.” În locul unei interpretări clasice, artistul a fost pus în situația de a-și redescoperi propria piesă în timp real.

De partea cealaltă, Corina Ciuplea a privit totul ca pe o provocare creativă. „Nici nu-mi imaginam că poți face o piesă cap-coadă doar cu un singur instrument”, spune ea despre experiență. Violoncelista a construit întregul univers sonor al piesei folosind inclusiv un looper, dispozitiv care permite suprapunerea mai multor linii muzicale. „Mi s-a părut un challenge foarte interesant și mi-a dat de gândit puțin. Dar cred că într-un final a ieșit foarte bine!”

Pentru Cojo, tot procesul a funcționat ca un refresh artistic. „E tare să lucrezi cu încă două creiere – Corina și Bubu Cernea – care aduc o nouă perspectivă asupra piesei produsă de iRonic Distors”, spune el despre colaborarea cu echipa muzicală din spatele sesiunii. Pentru că sensibilitatea violoncelului, „un instrument foarte dulce”, așa cum îl descrie Corina, a reușit să schimbe pulsul piesei și să scoată la suprafață nuanțe noi.

Despre Red Bull Rap Lab



Red Bull Rap Lab reimaginează rapul și aduce piese cunoscute într-un context complet nou, construit prin colaborări surprinzătoare. Formatul aduce împreună artiști rap și instrumentiști din sfere muzicale variate. Din întâlnirea lor rezultă reinterpretări cu identitate proprie, fiecare piesă fiind reconstruită într-o manieră care îi oferă o perspectivă nouă.

Totul se desfășoară într-un cadru autentic, fără artificii de spectacol: filmările au loc într-o sală fără public, într-o atmosferă apropiată de cea a unei repetiții. Lipsa presiunii unui concert le oferă artiștilor libertatea de a experimenta și de a construi o conexiune reală. Red Bull Rap Lab pune accent pe procesul creativ, pe transformarea unei piese atunci când este scoasă din zona de confort și lăsată să evolueze. Este un proiect despre explorare, chimie artistică și acele momente în care doi artiști creează împreună ceva complet nou.Prima lansare din cadrul proiectului Red Bull Rap Lab a fost reimaginarea muzicală a piesei „Am visat că schimbăm lumea” – Deliric x Răzvan Popescu.

Foto: Red Bull Romania

