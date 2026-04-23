Cojo, unul dintre cei mai introspecți artiști ai noii generații, face echipă cu violoncelista Corina Ciuplea pentru a explora o nouă dimensiune a piesei. Rezultatul este o reinterpretare care păstrează emoția originală, dar o transpune într-un univers sonor diferit, mai intim și mai nuanțat. 

Cojo spune că noua versiune a piesei i-a schimbat complet energia și felul în care și-a privit propriile versuri.

„M-a domolit mult mai mult și asta e tare, pentru că este o variantă a piesei pe care nu am experimentat-o până acum”, explică el. „În momentul în care auzi că instrumentul îți dă ceva liniștit, automat te liniștești și tu puțin și descoperi altceva la textul acela, la versurile lui.”

Colaborarea cu Corina a însemnat și o ieșire din reflexele construite în ani de concerte și repetiții. Cojo recunoaște că a fost nevoit să se adapteze și să lase spațiu spontaneității. „A trebuit să comunic non-verbal cu Corina, așa că experimentul acesta m-a dus la încă o etapă a micii mele maturizări.” În locul unei interpretări clasice, artistul a fost pus în situația de a-și redescoperi propria piesă în timp real.

De partea cealaltă, Corina Ciuplea a privit totul ca pe o provocare creativă. „Nici nu-mi imaginam că poți face o piesă cap-coadă doar cu un singur instrument”, spune ea despre experiență. Violoncelista a construit întregul univers sonor al piesei folosind inclusiv un looper, dispozitiv care permite suprapunerea mai multor linii muzicale. „Mi s-a părut un challenge foarte interesant și mi-a dat de gândit puțin. Dar cred că într-un final a ieșit foarte bine!”

Red Bull Rap Lab: Piesa „Dacă știam” capătă o nouă viață cu Cojo și Corina Ciuplea

Pentru Cojo, tot procesul a funcționat ca un refresh artistic. „E tare să lucrezi cu încă două creiere – Corina și Bubu Cernea – care aduc o nouă perspectivă asupra piesei produsă de iRonic Distors”, spune el despre colaborarea cu echipa muzicală din spatele sesiunii. Pentru că sensibilitatea violoncelului, „un instrument foarte dulce”, așa cum îl descrie Corina, a reușit să schimbe pulsul piesei și să scoată la suprafață nuanțe noi.

Despre Red Bull Rap Lab

Red Bull Rap Lab reimaginează rapul și aduce piese cunoscute într-un context complet nou, construit prin colaborări surprinzătoare. Formatul aduce împreună artiști rap și instrumentiști din sfere muzicale variate. Din întâlnirea lor rezultă reinterpretări cu identitate proprie, fiecare piesă fiind reconstruită într-o manieră care îi oferă o perspectivă nouă.

Totul se desfășoară într-un cadru autentic, fără artificii de spectacol: filmările au loc într-o sală fără public, într-o atmosferă apropiată de cea a unei repetiții. Lipsa presiunii unui concert le oferă artiștilor libertatea de a experimenta și de a construi o conexiune reală. Red Bull Rap Lab pune accent pe procesul creativ, pe transformarea unei piese atunci când este scoasă din zona de confort și lăsată să evolueze. Este un proiect despre explorare, chimie artistică și acele momente în care doi artiști creează împreună ceva complet nou.Prima lansare din cadrul proiectului Red Bull Rap Lab a fost reimaginarea muzicală a piesei „Am visat că schimbăm lumea” – Deliric x Răzvan Popescu.

Foto: Red Bull Romania

Parteneri
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Unica.ro
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
GSP.RO
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
BREAKING! Românca noastră ducea o viață de huzur alături de logodnicul ei miliardar, dar acum e în stare gravă, la spital! Incredibil ce face el în acest timp
Libertateapentrufemei.ro
BREAKING! Românca noastră ducea o viață de huzur alături de logodnicul ei miliardar, dar acum e în stare gravă, la spital! Incredibil ce face el în acest timp
ULTIMA ORĂ! Surpriză de proporții în showbizul românesc! Un cuplu iubit, surprins de paparazzi împreună, deși a anunțat divorțul: ”Niciunul dintre noi nu a avut puterea să...
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Surpriză de proporții în showbizul românesc! Un cuplu iubit, surprins de paparazzi împreună, deși a anunțat divorțul: ”Niciunul dintre noi nu a avut puterea să...
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Primul weekend de Străzi Deschise în București, în 2026. Programul evenimentelor între 25 și 26 aprilie
Știri România 12:36
Primul weekend de Străzi Deschise în București, în 2026. Programul evenimentelor între 25 și 26 aprilie
Data la care intră pensiile românilor în mai 2026. Luna începe cu mai multe zile libere
Știri România 12:31
Data la care intră pensiile românilor în mai 2026. Luna începe cu mai multe zile libere
Parteneri
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Adevarul.ro
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Ce tatuaj și-a făcut David Popovici! A luat titlul național și s-a mândrit cu el
Fanatik.ro
Ce tatuaj și-a făcut David Popovici! A luat titlul național și s-a mândrit cu el
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Grecia: „Am venit să văd ce mai face marea”
Stiri Mondene 12:11
Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Grecia: „Am venit să văd ce mai face marea”
Cum a ajuns Aurelian Temișan să fie acuzat de crimă: „M-a sunat un prieten și mi-a spus”. Adevărul despre știrea falsă din anul 1993
Stiri Mondene 10:56
Cum a ajuns Aurelian Temișan să fie acuzat de crimă: „M-a sunat un prieten și mi-a spus”. Adevărul despre știrea falsă din anul 1993
Parteneri
Delia a aprins imaginația fanilor. Artista, pictorial în costum de baie, chiar pe terasa casei
TVMania.ro
Delia a aprins imaginația fanilor. Artista, pictorial în costum de baie, chiar pe terasa casei
"Sperietoare" improvizată pe un drum judeţean din Călăraşi. "Gluma" i-ar putea costa viaţa pe şoferi
ObservatorNews.ro
"Sperietoare" improvizată pe un drum judeţean din Călăraşi. "Gluma" i-ar putea costa viaţa pe şoferi
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Parteneri
Ion Țiriac l-a dat de gol pe primarul Ciucu: „Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze” » Schimbare MAJORĂ în mijlocul Bucureștiului!
GSP.ro
Ion Țiriac l-a dat de gol pe primarul Ciucu: „Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze” » Schimbare MAJORĂ în mijlocul Bucureștiului!
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.ro
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Mediafax.ro
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
StirileKanalD.ro
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Wowbiz.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Mediafax.ro
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
NEWS ALERT Impact frontal între două trenuri de pasageri, la nord de Copenhaga. Cel puțin 17 persoane au fost rănite, iar patru sunt în stare gravă
KanalD.ro
NEWS ALERT Impact frontal între două trenuri de pasageri, la nord de Copenhaga. Cel puțin 17 persoane au fost rănite, iar patru sunt în stare gravă

Politic

Criza politică din România din 2026. Președintele Nicușor Dan, fără soluții după 12 ore de consultări cu PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile
LiveText
Politică 10:51
Criza politică din România din 2026. Președintele Nicușor Dan, fără soluții după 12 ore de consultări cu PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile
Miniștrii PSD așteaptă să își dea demisia joi din Guvern, înainte de ședința Executivului
Politică 06:35
Miniștrii PSD așteaptă să își dea demisia joi din Guvern, înainte de ședința Executivului
Parteneri
La Iași se devorează peste 10.000 de shaorma pe zi. Explicații: ritmul alert al vieții și numărul mare de tineri din oraș cresc apetitul pentru fast-food
ZiaruldeIasi.ro
La Iași se devorează peste 10.000 de shaorma pe zi. Explicații: ritmul alert al vieții și numărul mare de tineri din oraș cresc apetitul pentru fast-food
Suspendarea permisului de conducere, noi condiții stabilite de către Ministerul de Interne. Când intră măsura în vigoare
Fanatik.ro
Suspendarea permisului de conducere, noi condiții stabilite de către Ministerul de Interne. Când intră măsura în vigoare
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal