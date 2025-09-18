Samsung Z Fold 7 și display-urile sale

Avem de-a face cu un telefon samsung z fold 7 care este acum pentru toată lumea. Samsung a fost un pionier al dispozitivelor pliabile, iar din 2019 și-a menținut o poziție de lider cu o serie Z care, generație după generație, a reușit să se dezvolte mai departe.

Dar, oricât de fascinante ar fi fost, primele modele Fold s-au adresat unei categorii distincte de utilizatori. Puțin voluminoase, puțin incomode, concepute pentru cei care își doreau ceva diferit, nu întotdeauna pentru cei care își doreau ceva practic.

Z Fold 7 schimbă toate acestea. Pentru prima dată, experiența utilizatorului nu mai necesită adaptare. Nu mai trebuie să suporți ecranul extern prea îngust, nu mai trebuie să decizi de fiecare dată dacă merită să deschizi ecranul intern. Fold 7 se comportă ca un telefon obișnuit atunci când este închis și ca o tabletă mică atunci când este nevoie.

Samsung Z Fold 7 are un display extern, în sfârșit, utilizabil. Una dintre cele mai recurente critici aduse generațiilor anterioare a vizat afișajul extern: prea lung, prea îngust, dificil de utilizat pentru tastare sau navigare.

Cu Fold 7, Samsung a reinterpretat în sfârșit proporțiile. Ecranul de 6.5 inch, față de 6.3 inch al generațiilor anterioare, este mai mare și mai confortabil, cu dimensiuni similare cu cele ale lui Galaxy S25 Ultra.

Scrierea mesajelor, răspunderea la e-mailuri, navigarea pe rețelele sociale, totul devine natural, fără a fi nevoie să deschizi telefonul. Desigur, câțiva milimetri în plus de lățime ar fi foarte utili pentru tastare. Samsung va trebui cu siguranță să lucreze la acest aspect pentru următoarele generații ale telefoanelor Fold, dar în rest nimic de reproșat.

Calitatea ecranului este impecabilă. Tehnologie Dynamic AMOLED, rată de reîmprospătare de 120 Hz, luminozitate maximă ridicată de 2600 niți, și lizibilitate excelentă chiar și în lumina directă a soarelui.

Ecranul intern este un Dynamic AMOLED 2X de 8 inch, cu luminozitate maximă de până la 2600 niți și o rată de refresh adaptivă de 1 la 120 Hz. Cuta care le desparte, deși încă prezentă, este mai puțin pronunțată. Vizionarea conținutului preferat pe Prime Video, Netflix, YouTube este captivantă. Chiar și în lumina soarelui, lizibilitatea rămâne bună, dar trebuie spus că ecranul extern se comportă mai bine în medii foarte luminoase.

Din perspectiva multitasking-ului, Samsung Z Fold 7 este un mic computer de buzunar. Are tot ce ai nevoie pentru a gestiona în același timp de la documente și fișiere, până la e-mailuri, apeluri și altele.

Samsung Z Fold 7 și camera sa de 2000 MP de top

Saltul calitativ în ceea ce privește sectorul foto este evident odată cu lansarea Samsung Z Fold 7. Camera principală are acum 200 MP, față de cei 50 MP ai lui Fold 6. Există un teleobiectiv de 10 MP cu zoom optic 3x și un obiectiv ultra-wide de 12 MP care, datorită autofocusului, funcționează excelent și pentru fotografii macro.

Fotografiile nocturne sunt, am putea spune, la egalitate cu ceea ce poate oferi Galaxy S25 Ultra: întotdeauna foarte luminoase, definite, vii.

Camera internă este vizibilă printr-un mic orificiu din ecran și a fost îmbunătățită de la 4 MP la 10 MP, aducând calitatea fotografiilor interne la niveluri foarte bune.

Cu un ecran intern atât de mare, editarea fotografiilor și videoclipurilor este și mai intuitivă. Poți compara modificările în timp real, poți lucra pe mai multe straturi și poți gestiona fiecare aspect al conținutului direct de pe smartphone.

Samsung Z Fold 7 și Galaxy AI

Interpret pentru traducerea conversațiilor în timp real, traducere simultană în apelurile telefonice, eliminarea zgomotului ambiental din înregistrări, toate aceste sunt funcții pe care le aduce Galaxy AI odată cu lansarea Samsung Z Fold 7.

Dar, desigur, vorbim și despre funcții avansate precum Gemini Live, care îți permite să încadrezi obiecte reale cu camera și să primești asistență contextuală în timp real. Circle to Search este în continuă evoluție și poate fi folosită în jocuri, videoclipuri și text. Este fluidă, rapidă și bine integrată.

Chiar și editarea fotografiilor beneficiază de inteligența artificială. Subiecții pot fi eliminați, obiectele pot fi mutate, contextele pot fi recreate. Câteva atingeri sunt suficiente pentru a transforma o fotografie. Tastatura Samsung oferă sugestii de tastare în timp real. Și dacă alegi să utilizezi browserul Samsung, articolele de pe site-uri web pot fi rezumate folosind inteligența artificială.

Integrarea Gemini 2.5 Pro duce Fold 7 dincolo de conceptul tradițional de asistent digital. Funcția Circle to Search introduce un mod AI care nu numai că îți permite să cauți ce este pe ecran, dar și să explorezi mai profund analize mai complexe prin combinarea inputului vizual și lingvistic.

Cea mai semnificativă funcționalitate nouă este însă Gemini Live. Asistentul poate acum analiza în timp real ceea ce camera încadrează sau afișează pe ecran. Fie că este vorba de mâncare, o plantă sau un monument, sistemul poate oferi sugestii contextuale și acțiuni directe.

Poate fi folosit pentru a obține informații, dar și pentru a-ți organiza viața. De exemplu, fotografierea unui fluturaș de eveniment și transformarea lui într-o programare în calendar, fără niciun pas intermediar se poate acum pe Samsung Z Fold 7.

Gemini interacționează și cu aplicații native precum Notes, Reminders și Calendar. În aceste cazuri, devine un instrument operațional care reduce, sau în unele cazuri elimină, intervenția manuală.

În cele din urmă, este important de știut că Galaxy Z Fold 7 vine cu șase luni de acces gratuit la Google AI Pro, inclusiv suport pentru generarea de videoclipuri Veo 3 Fast.

Sursă foto – cgtrader.com

Românii plătesc sub 100 de euro taxă pe proprietate, de şapte ori mai puţin decât media UE
Știri România 15:35
Românii plătesc sub 100 de euro taxă pe proprietate, de şapte ori mai puţin decât media UE
Încep probele de căldură în București, pentru sezonul rece. Anunțul Termoenergetica pentru locatari
Știri România 14:16
Încep probele de căldură în București, pentru sezonul rece. Anunțul Termoenergetica pentru locatari
„Fata de la fereastră", noul serial turcesc de la Kanal D. Cine este actrița care o interpretează pe Nalan, personajul principal
Stiri Mondene 15:26
„Fata de la fereastră”, noul serial turcesc de la Kanal D. Cine este actrița care o interpretează pe Nalan, personajul principal
Cum a slăbit Andra Măruță. Transformarea spectaculoasă a artistei: „Trebuie să nu ne mai judecăm"
Stiri Mondene 15:25
Cum a slăbit Andra Măruță. Transformarea spectaculoasă a artistei: „Trebuie să nu ne mai judecăm”
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Exclusiv
Politică 17 sept.
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
Exclusiv
Politică 17 sept.
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
