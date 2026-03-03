În România sunt diagnosticate anual aproximativ 60.000 de accidente vasculare cerebrale, din care 55.000 ischemice. Mulți dintre pacienți dezvoltă spasticitate post-AVC, iar aceasta adaugă o povară atât bolnavilor, cât și aparținătorilor, prin limitarea mobilității și pierderea independenței. 

Ce este spasticitatea și cum se manifestă

Spasticitatea este o tulburare motorie și senzorială în care hiperactivitate musculară provoacă contracturi dureroase și blochează membrele în poziții anormale. Brațul afectat este adesea îndoit de la cot și lipit de corp, cu încheietura flexată și pumnul strâns, iar la nivelul picioarelor pot apărea coapse în forfecare, genunchi blocați în extensie sau degete în flexie. Sunt poziții care interferează major cu activitățile uzuale – mersul devine dificil, igiena personală, o provocare, iar îmbrăcatul fără ajutor, imposibil.

Este foarte importantă recunoașterea acestor semne imediat după debut și inițierea rapidă a terapiei, pentru că în acest punct, bolnavul își poate recupera – dacă nu total, în mare parte – funcțiile pierdute. Cele mai recente recomandări indică tratamentul integrat – combinarea medicației antispastice, administrată pe cale orală sau cu ajutorul pompelor intratecale, cu terapia fizică – sub monitorizare continuă, pentru evaluarea eficienței. Injecțiile intramusculare cu toxină botulinică, urmate de fizioterapie (stimularea electrică a mușchilor injectați), reprezintă o altă opțiune terapeutică.

Când apare și la ce complicații duce, în lipsa tratamentului?

Inițierea terapiei de recuperare depinde însă de identificarea simptomelor, iar pentru asta, este nevoie de atenție continuă din partea pacientului și familiei sale. Momentul în care se instalează spasticitatea poate diferi de la o persoană la alta. Rapoartele medicale arată că aproximativ 25% dintre pacienți prezintă spasticitate la două săptămâni post-AVC, procentul crescând la 38% după 12 luni, în cazul celor aflați la primul eveniment vascular, și la 44% pentru cei cu AVC recurent. Studiile de specialitate indică faptul că spasticitatea putea fi prevăzută cu o sensibilitate ridicată la 10 zile după accidentul vascular cerebral, funcțiile senzoriale și motorii reduse fiind cei mai importanți factori predictori, și că pacienții cu pareză post-AVC prezintă un risc mai ridicat de a dezvolta spasticitate.

În lipsa intervenției terapeutice, spasticitatea provoacă daune ireversibile. La două săptămâni de la apariția simptomelor, la articulațiile blocate în flexie începe procesul de scurtare a țesuturilor moi, iar după 3 luni, amplitudinea articulară poate fi permanent pierdută.

Ce te poate ajuta să recunoști la timp spasticitatea la o persoană dragă și să intervii rapid, prevenind complicațiile? Să te informezi! Este și motivul pentru care Ipsen Pharma România a lansat campania națională „Mai este posibil să te bucuri” și platforma https://www.spasticitateapostavc.ro/ cu informații esențiale pentru pacienții cu AVC și familiile lor. Această campanie își propune să mărească gradul de conștientizare a spasticității în rândul populației și să crească numărul bolnavilor care accesează timpuriu terapiile adecvate – pas esențial pentru recuperarea funcțiilor și păstrarea unui grad de independență.

Surse:
Ministerul Sănătății, CNSBN, INSP. Analiză de situație privind problematica bolilor cardiovasculare;
US National Library of Medicine. Prevalence and Risk Factors for Spasticity After Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis;
US National Library of Medicine, Early Identification, Intervention and Management of Post-stroke Spasticity: Expert Consensus Recommendations;
SUUB, Accidentul vascular cerebral (AVC) – Cum se manifestă și cum se intervine;
US National Library of Medicine, Post-Stroke Spasticity.

