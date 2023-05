Publicitate Spectacolul aniversar Lord of the Dance este sold out De PUBLICITATE, . Ultimul update Vineri, 12 mai 2023, 16:47

Spectacolul aniversar Lord of the Dance – 25 Years of Standing Ovations, fondat de celebrul Michael Flatley, este sold out. Data de 20 mai 2023 va rămâne cu siguranță un reper întrucât show-ul se anunță a fi incendiar, cu momente unice. Proiectul nu se dezice de la tradiția creată în acești ani, acela de a juca în toată lumea cu casa închisă.