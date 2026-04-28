S-a schimbat furnizorul de energie electrică la Teatrul Național din București. Iar oficialii instituției au lansat o procedură publică de achiziție pentru un nou furnizor.

În total au existat nouă oferte venite din partea operatorilor economici, câștigător fiind declarată compania Alive Capital. O societate care nu este la primul contract încheiat cu statul.

În ultimele 12 luni a parafat înțelegeri cu Ministerul Apărării Naționale, Opera Națională din București, Aeroportul Internațional din Timișoara sau cu Spitalul Clinic Județean de Urgență din Galați.

Furnizor mai ieftin decât cel de acum doi ani

Caietul de sarcini presupunea, printre altele, că noua instalație montată pentru alimentarea cu energie electrică a teatrului este „supravegheată cu personal propriu, în regim de lucru permanent”.

Imagine de la spectacolul „Scene din viața familiei Stuck”. Foto: Facebook TNB / Florin Ghioca
Imagine de la spectacolul „Scene din viața familiei Stuck”. Foto: Facebook TNB / Florin Ghioca

„Cantitatea totală de energie electrică estimată a se consuma pe 12 luni (aprilie 2026 – martie 2027) este de 3.300 MWh, pe medie tensiune. Furnizorul nu poate pretinde plată de daune-interese pentru neutilizarea în totalitate / depășirea cantităților de energie electrică contractate pe an de către beneficiar”, se mai arată în contractul de sarcini.

Conform datelor publice, în conturile companiei furnizoare de electricitate au intrat aproximativ 330.000 de euro pentru un contract valabil pentru un an de zile, ce expiră în aprilie 2027.

În total, 1,7 milioane de lei. Documentele consultate de Libertatea arată că în 2024, de exemplu, instituția a plătit 2.291.173 de lei pentru energie electrică firmei Tinmar Energy (460.000 de euro).

Consum ca pentru o mie de apartamente

Așadar, Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București plătește lunar 27.500 de euro exclusiv pe curentul electric.

Reprezentanții teatrului spunând, într-un răspuns pentru Libertatea, că „impactul bugetar este relativ mic”, fără să ofere alte detalii suplimentare.

Revenind la cei 3,3 milioane de kilowatt/oră pe an, acest consum este echivalent cu necesarul de energie electrică a aproximativ 1.100 – 1.500 de apartamente medii, considerând un consum mediu de 200-250 kWh/lună pentru fiecare apartament.

Consumul reprezentând un consum industrial sau comercial semnificativ.

De exemplu, în Pipera, o companie cu spații importante pe două etaje plătește în jur de 8.000 de euro pentru energie electrică.

Reiese o sumă anuală de 96.000 de euro, aici intrând furnizarea de electricitate plus achitarea spațiilor comune pentru ventilație și aer condiționat.

Pe ce au cheltuit banii în 2024

Pe site-ul Teatrului Național există defalcate cheltuielile pentru anul 2024, nu și pentru 2025.

În documentele publice, „pentru efectuarea în condiții optime a repetițiilor și pentru desfășurarea diverselor evenimente în foaierele teatrului”, s-au cheltuit cei mai mulți bani pentru:

  • 460.000 de euro – furnizare electricitate
  • 395.000 de euro – furnizare gaze naturale
  • 300.000 de euro – servicii pază
  • 235.000 de euro – servicii pompieri
  • 140.000 de euro – reparații lifturi

Toate cheltuielile calculate au adus un total de 2,8 milioane de euro.

Din totalul achizițiilor desfășurate pe parcursul exercițiului anului calendaristic de raportare au fost realizate 2.099 de achiziții prin sistemul electronic.

Ce stipulează caietul de sarcini al teatrului

În contractul pe care Teatrul îl are, furnizorul trebuie să-și asume următoarele obligații:

  • să dețină licență de furnizare a energiei electrice și să respecte prevederile acesteia privind alimentarea consumatorilor
  • să asigure pe cheltuială proprie, monitorizarea continuă a parametrilor de calitate ai energiei electrice furnizate, iar datele să fie puse gratuit la dispoziția consumatorului
  • să anunțe consumatorul, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte, despre întreruperile programate în furnizarea energiei electrice
  • să nu deterioreze bunurile consumatorului și să readucă părțile de construcții legal executate aparținând consumatorului la starea lor funcțională, dacă au fost deteriorate din vina sa, conform prevederilor legale privind respectarea calității în construcții
  • să factureze consumatorului energia electrică și puterea la tarifele contractate
  • să verifice în cel mai scurt timp situațiile deosebite sesizate de consumator și să răspundă în cel mai scurt timp tuturor reclamațiilor și sesizărilor acestuia
  • să acorde despăgubiri pentru daunele provocate consumatorului, ca urmare a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică survenite din culpa furnizorului conform legislației în vigoare
  • să suporte costul remedierii defecțiunilor produse în instalațiile și echipamentele consumatorului din vina dovedită a furnizorului, al contravalorii justificate a pagubelor produse consumatorului, inclusiv prin neasigurarea serviciilor
  • să furnizeze gratuit consumatorului informații periodice privind istoricul consumului și eventualele penalități plătite de acesta
  • să asigure consumatorului consultanță gratuită privind managementul curbei de sarcină în vederea scăderii nivelului consumului și a creșterii eficienței energetice

Mai mult, furnizorul trebuie să țină seama de efectele generate de întreruperile energiei electrice.

„Dereglarea întregului proces tehnologic, necesitându-se perioade lungi pentru reluarea activității la parametri cantitativi și calitativi existenți în momentul întreruperii, avarii importante ale echipamentelor sau imposibilitatea recuperării pierderilor de producție”, după cum se afară în caietul de sarcini semnat.

Urmărește cel mai nou VIDEO
PSD a legitimat fascismul prin alianța cu AUR la moțiunea de cenzură, spune Cristian Pîrvulescu: „Cum vor explica în Parlamentul European?”. Reacția șefei S&D și istoria actualei crize politice, de la înființarea coaliției

Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Viva.ro
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Unica.ro
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
GSP.RO
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
GSP.RO
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Avantaje.ro
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!
Tvmania.ro
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!

Noi ambalaje care se pot recicla. Lista magazinelor din București și Brașov unde românii pot duce cutiile de carton
Știri România 18:17
Noi ambalaje care se pot recicla. Lista magazinelor din București și Brașov unde românii pot duce cutiile de carton
România va avea trenuri cu propulsie pe hidrogen: o companie va livra prima flotă, de 12 rame
Știri România 18:00
România va avea trenuri cu propulsie pe hidrogen: o companie va livra prima flotă, de 12 rame
Un oraș din România finalizează un nou terminal de aeroport. „Avem toate premisele să devenim o destinație europeană”
Adevarul.ro
Un oraș din România finalizează un nou terminal de aeroport. „Avem toate premisele să devenim o destinație europeană”
Tragedie anunțată! ChatGPT ar fi putut preveni un masacru, dar niciun angajat nu a alertat autoritățile. Cum explică un expert în AI breșele din sistem
Fanatik.ro
Tragedie anunțată! ChatGPT ar fi putut preveni un masacru, dar niciun angajat nu a alertat autoritățile. Cum explică un expert în AI breșele din sistem
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

De ce au fost plecați Codruța Filip și Edward Sanda în Spania: „Abia aștept să vedeți”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:33
De ce au fost plecați Codruța Filip și Edward Sanda în Spania: „Abia aștept să vedeți”
Cum a răspuns Antonia după ce piesa copiilor ei a fost dur criticată. „Viața merge mai departe!”
Stiri Mondene 17:00
Cum a răspuns Antonia după ce piesa copiilor ei a fost dur criticată. „Viața merge mai departe!”
„Sunt o fată muncitoare din România!” Mihaela Rădulescu, manifest pentru femeile din întreaga lume. Cum se apără vedeta în fața acuzațiilor presei străine
TVMania.ro
„Sunt o fată muncitoare din România!” Mihaela Rădulescu, manifest pentru femeile din întreaga lume. Cum se apără vedeta în fața acuzațiilor presei străine
Pericole reale în jucăriile copiilor. Mamă: "Biluţele le-a băgat în năsuc"
ObservatorNews.ro
Pericole reale în jucăriile copiilor. Mamă: "Biluţele le-a băgat în năsuc"
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Diana Munteanu are un fotbalist favorit la CM: „Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
GSP.ro
Diana Munteanu are un fotbalist favorit la CM: „Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
GSP.ro
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
Nicușor Dan: România a participat la efortul de recuperare a 2 ofițeri moldoveni captivi în Rusia
Mediafax.ro
Nicușor Dan: România a participat la efortul de recuperare a 2 ofițeri moldoveni captivi în Rusia
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Wowbiz.ro
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
România în criză socială profundă. Analiza prof. univ. Cristian Socol, pe baza a 5 indicatori relevanți
Mediafax.ro
România în criză socială profundă. Analiza prof. univ. Cristian Socol, pe baza a 5 indicatori relevanți
O bătrână de 94 de ani din Botoșani a supraviețuit 3 zile într-o pădure, în condiții vitrege. Cine a protejat-o în tot acest timp
KanalD.ro
O bătrână de 94 de ani din Botoșani a supraviețuit 3 zile într-o pădure, în condiții vitrege. Cine a protejat-o în tot acest timp

Val de indignare la postarea lui Nicușor Dan din Croația: „Iohannis, mediatorule cum e?”
Politică 18:53
Val de indignare la postarea lui Nicușor Dan din Croația: „Iohannis, mediatorule cum e?”
Dan Barna atacă dur PSD pentru criza politică din țară: „Joacă poker cu viitorul României!”
Politică 16:35
Dan Barna atacă dur PSD pentru criza politică din țară: „Joacă poker cu viitorul României!”
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Cea mai mare greșeală a lui Gigi Becali în relația cu Mirel Rădoi: „Și-a dat seama că a greșit!”
Fanatik.ro
Cea mai mare greșeală a lui Gigi Becali în relația cu Mirel Rădoi: „Și-a dat seama că a greșit!”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal