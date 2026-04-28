S-a schimbat furnizorul de energie electrică la Teatrul Național din București. Iar oficialii instituției au lansat o procedură publică de achiziție pentru un nou furnizor.

În total au existat nouă oferte venite din partea operatorilor economici, câștigător fiind declarată compania Alive Capital. O societate care nu este la primul contract încheiat cu statul.

În ultimele 12 luni a parafat înțelegeri cu Ministerul Apărării Naționale, Opera Națională din București, Aeroportul Internațional din Timișoara sau cu Spitalul Clinic Județean de Urgență din Galați.

Furnizor mai ieftin decât cel de acum doi ani

Caietul de sarcini presupunea, printre altele, că noua instalație montată pentru alimentarea cu energie electrică a teatrului este „supravegheată cu personal propriu, în regim de lucru permanent”.

Imagine de la spectacolul „Scene din viața familiei Stuck”. Foto: Facebook TNB / Florin Ghioca

„Cantitatea totală de energie electrică estimată a se consuma pe 12 luni (aprilie 2026 – martie 2027) este de 3.300 MWh, pe medie tensiune. Furnizorul nu poate pretinde plată de daune-interese pentru neutilizarea în totalitate / depășirea cantităților de energie electrică contractate pe an de către beneficiar”, se mai arată în contractul de sarcini.

Conform datelor publice, în conturile companiei furnizoare de electricitate au intrat aproximativ 330.000 de euro pentru un contract valabil pentru un an de zile, ce expiră în aprilie 2027.

În total, 1,7 milioane de lei. Documentele consultate de Libertatea arată că în 2024, de exemplu, instituția a plătit 2.291.173 de lei pentru energie electrică firmei Tinmar Energy (460.000 de euro).

Consum ca pentru o mie de apartamente

Așadar, Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București plătește lunar 27.500 de euro exclusiv pe curentul electric.

Reprezentanții teatrului spunând, într-un răspuns pentru Libertatea, că „impactul bugetar este relativ mic”, fără să ofere alte detalii suplimentare.

Revenind la cei 3,3 milioane de kilowatt/oră pe an, acest consum este echivalent cu necesarul de energie electrică a aproximativ 1.100 – 1.500 de apartamente medii, considerând un consum mediu de 200-250 kWh/lună pentru fiecare apartament.

Consumul reprezentând un consum industrial sau comercial semnificativ.

De exemplu, în Pipera, o companie cu spații importante pe două etaje plătește în jur de 8.000 de euro pentru energie electrică.

Reiese o sumă anuală de 96.000 de euro, aici intrând furnizarea de electricitate plus achitarea spațiilor comune pentru ventilație și aer condiționat.

Pe ce au cheltuit banii în 2024

Pe site-ul Teatrului Național există defalcate cheltuielile pentru anul 2024, nu și pentru 2025.

În documentele publice, „pentru efectuarea în condiții optime a repetițiilor și pentru desfășurarea diverselor evenimente în foaierele teatrului”, s-au cheltuit cei mai mulți bani pentru:

460.000 de euro – furnizare electricitate

395.000 de euro – furnizare gaze naturale

300.000 de euro – servicii pază

235.000 de euro – servicii pompieri

140.000 de euro – reparații lifturi

Toate cheltuielile calculate au adus un total de 2,8 milioane de euro.

Din totalul achizițiilor desfășurate pe parcursul exercițiului anului calendaristic de raportare au fost realizate 2.099 de achiziții prin sistemul electronic.

Ce stipulează caietul de sarcini al teatrului

În contractul pe care Teatrul îl are, furnizorul trebuie să-și asume următoarele obligații:

să dețină licență de furnizare a energiei electrice și să respecte prevederile acesteia privind alimentarea consumatorilor

să asigure pe cheltuială proprie, monitorizarea continuă a parametrilor de calitate ai energiei electrice furnizate, iar datele să fie puse gratuit la dispoziția consumatorului

să anunțe consumatorul, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte, despre întreruperile programate în furnizarea energiei electrice

să nu deterioreze bunurile consumatorului și să readucă părțile de construcții legal executate aparținând consumatorului la starea lor funcțională, dacă au fost deteriorate din vina sa, conform prevederilor legale privind respectarea calității în construcții

să factureze consumatorului energia electrică și puterea la tarifele contractate

să verifice în cel mai scurt timp situațiile deosebite sesizate de consumator și să răspundă în cel mai scurt timp tuturor reclamațiilor și sesizărilor acestuia

să acorde despăgubiri pentru daunele provocate consumatorului, ca urmare a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică survenite din culpa furnizorului conform legislației în vigoare

să suporte costul remedierii defecțiunilor produse în instalațiile și echipamentele consumatorului din vina dovedită a furnizorului, al contravalorii justificate a pagubelor produse consumatorului, inclusiv prin neasigurarea serviciilor

să furnizeze gratuit consumatorului informații periodice privind istoricul consumului și eventualele penalități plătite de acesta

să asigure consumatorului consultanță gratuită privind managementul curbei de sarcină în vederea scăderii nivelului consumului și a creșterii eficienței energetice

Mai mult, furnizorul trebuie să țină seama de efectele generate de întreruperile energiei electrice.

„Dereglarea întregului proces tehnologic, necesitându-se perioade lungi pentru reluarea activității la parametri cantitativi și calitativi existenți în momentul întreruperii, avarii importante ale echipamentelor sau imposibilitatea recuperării pierderilor de producție”, după cum se afară în caietul de sarcini semnat.