Transportul de mobilă, un serviciu de apreciat

La servicii de transport mobilă apelează și persoanele care se mută cu locuința, și cele care mută câteva piese de mobilier dintr-o proprietate în alta, inclusiv cele care își cumpără mobilă pe comandă și caută firme care să le-o livreze la domiciliu. De acest serviciu pot beneficia inclusiv producătorii de mobilă pe comandă sau producătorii de mobilă în ansamblu, urmărind o colaborare pe termen lung cu un transportator de încredere.

Indiferent cine apelează la acest serviciu în țara noastră și mai ales în Capitală are siguranța că transportul se realizează repede și bine, fără incidente. Dacă mai există neplăceri, ele sunt cauzate în mare măsură de abordările superficiale sau neprofesioniste de care, totuși, clienții se pot feri cu ușurință. Vorba aceea, nu există pădure fără uscături – contează doar să fie cât mai puține.

În București, nivelul de profesionalism e ridicat

Rezultatele căutării „transport mobila bucuresti” sunt suficient de bune încât să se poată declara că, aici, mobila este pe mâini bune! De la mobilierul din apartament la mobilierul de birou, de la mobila pretențioasă (cu suprafețe sensibile, cu oglinzi și sticlă) la mobila din lemn masiv, totul poate fi transportat în deplină siguranță, mai ales că mobila se asigură prin încheierea unui contract cu transportatorul care oricum este asigurat prin CMR (polița de asigurare specifică).

Recomandări Cine sunt ucrainenii care curăță toaletele dintr-un mall din București: „Dacă vrei să întreții patru persoane, nu contează ce muncești”

Bucureștenii sunt obișnuiți ca atunci când solicită un transport de mobilier să îl facă printr-un formular și să fie contactați de un specialist al respectivei firme, care să detalieze datele din formular și care să obțină date suplimentare pe baza cărora să întocmească o ofertă de preț. Astfel funcționează lucrurile în piața de profil – cel puțin în piața bucureșteană, la care pot avea acces și cei din provincie dacă prestatorii sunt dispuși să se deplaseze.

Firmă de transport din București de interes național

Există, din fericire, o companie hotărâtă să sară în ajutorul oricui are nevoie de un transport pentru mobila respectivă. Aceasta se numește SprintMove Relocation și este cunoscută și apreciată la scară largă, dovedind de atâtea ori că reușește să facă transport mobilă la standarde europene.

Deși are sediul în București, SprintMove are clienți din toată țara, dispuși să plătească, în plus față de onorariul pentru lucrare, și costurile de deplasare a echipei. Dacă mobila este valoroasă, voluminoasă sau grea ori implică multe corpuri, acest cost suplimentar merită plătit, fie și pentru a avea parte de aceste standarde europene. Acest cost intră la costuri adiacente, ușor de acoperit, mai ales în cazul firmelor care au nevoie de un partener de cursă lungă privind transportul de mobilier și construind cu acesta o relație B2B reciproc avantajoasă.

Recomandări REPORTAJ. „Nici noi nu mai avem aer!” Botoșaniul fierbe și cere ca toți românii să se alăture protestelor, ca să nu se mai repete ce i s-a întâmplat Alexandrei

Sunt tot felul de statistici care plasează România ba pe primele locuri (în general la aspectele negative), ba pe ultimele locuri (în general la aspectele pozitive). Iată că la capitolul transport mobilă de nivel european este foarte probabil ca țara noastră să se situeze pe primele locuri, grație firmelor profesioniste de pe piață.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Florin Dumitrescu, în centrul unei mari înșelătorii pe internet. Mare atenție dacă vezi asta

Viva.ro Bunica copiilor din Botoșani rupe tăcerea! Ce a făcut, de fapt, nora ei, înainte să se arunce cu micuții pe geam: 'A fost la o...'

AVANTAJE.RO Reacția Alexandrei Dinu după ce s-a scris că Bobby Păunescu ar fi filmat-o în timp ce dormea, în vila lui din Positano

FANATIK.RO ”Nu a supraviețuit”. Mădălina Ghenea, anunț trist. Vedeta este în doliu și a dispărut de pe internet o perioadă

Știrileprotv.ro Cine l-a vizitat pe Vlad Pascu în arest. Tânărul a fost apoi scos pe ascuns din celulă

Observatornews.ro Accidentul din 2 Mai, filmat cu camera GoPro de Sebastian. Tatăl victimei: "Am 50 de minute, exact moartea lui. Vaietele copiilor mi-au rămas în cap"

Orangesport.ro Pus într-o situaţie stânjenitoare de fiul său, Laurenţiu Reghecampf a reacţionat: "Nu pot decât să îmi cer cele mai sincere scuze. Am luat legătura cu el"

Unica.ro Bucătăria influenceriței Ioana Grama s-a viralizat pe internet. 'Nu cred că mai are nimeni din România!' / FOTO