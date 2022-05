Noua colecție include piese de vestimentație urbană unice, semnate de Răzvan Mercan, Cerasela Nicoară, Irina Voinea și Ștefan Hamza, care au avut drept inspirație identitatea vizuală a brandului Kaufland.

Lansată pe 11 mai, Unified Designers by Kaufland vine în întâmpinarea celor care vor să își reîmprospăteze garderoba de primăvara-vară, la cel mai bun raport calitate-preț.

Clienții pot alege din cele aproximativ 20 de articole vestimentare pentru bărbați și femei (hanorace, tricouri din bumbac, jachete, pantaloni scurți și din denim) disponibile exclusiv în magazinele Kaufland din toată țara, în limita stocului disponibil.

„Susținerea partenerilor locali a fost mereu o prioritate pentru noi. Suntem încântați să vedem talentul, dar mai ales pasiunea și perseverența cu care acești tineri își transformă visurile în realitate. Ne bucură faptul că putem avea o contribuție în parcursul lor, prin acest parteneriat de durată”, a declarat Valer Hancaș, Director Comunicare și Corporate Affairs la Kaufland România.

Colaborarea Kaufland România cu tinerii designeri locali a început în toamna anului trecut, prin lansarea proiectului Urbanland by Kaufland. Din totalul de 40 de creații prezentate, piesele finale se regăsesc în colecția actuală, disponibilă în toate magazinele noastre din țară. De asemenea, încă din 2017, compania are un parteneriat de succes cu Cătălin Botezatu, fiind printre primii retaileri care au inițiat colaborări pe termen lung cu designeri locali. Smart Fashion by Cătălin Botezatu aduce colecții noi în fiecare sezon exclusiv în magazinele Kaufland din România.

Recomandări Celălalt „război” din Ucraina: tancuri sovietice demontate în vest și statui ale lui Lenin ridicate în est. Care vor fi consecințele?

Despre Kaufland România

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu 1.350 de magazine în 8 țări, 139.000 de angajați și o rețea de 152 de magazine în România. În 2021, Kaufland România a primit pentru a patra oară certificarea Best Buy Award, care atestă că este lanțul de magazine cu cel mai bun raport calitate – preț de pe piața locală. Kaufland deține și distincția Customers Friend pentru compania cu cele mai bune servicii pentru clienți, acordată de Institutul internațional ICERTIAS, în urma unei analize de piață. Obiectivul nostru este să aplicăm cele mai inovatoare tehnologii în domeniul retail, astfel încât clienții să se bucure de produse proaspete, la cel mai bun raport calitate-preț, prin promovarea sustenabilității și a produselor locale. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.kaufland.ro.

Kaufland angajează persoane cu dizabilități la nivel național. Cei interesați pot aplica online, pe cariere.kaufland.ro – unde este disponibilă lista posturilor vacante, prin e-mail la [email protected] sau la numărul de telefon 021.9132

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați: [email protected]

GSP.RO Gestul care adâncește misterul despre Putin. Știrea face înconjurul lumii

Playtech.ro Veste bombă! Cu cine s-ar iubi nora lui Liviu Dragnea. Bărbatul este ... HALUCINANT!

Observatornews.ro Mama lui Valentin, principalul suspect în crima de la Măgurele, dezvăluiri tulburătoare despre noaptea fatală: „Copiii lor erau în casă, în dormitor în acel moment”

HOROSCOP Horoscop 12 mai 2022. Scorpionii au impresia că puterea lor vine de la felul în care reușesc să vadă dincolo de cuvinte

Știrileprotv.ro Lovitură pentru Rusia. Ce se întâmplă în China în acest moment, legat de războiul din Ucraina

Orangesport.ro Îndrăgita prezentatoare TV a fost agresată sexual în scara blocului! Atacatorul i-a pus cuţitul la gât. Primele informaţii

PUBLICITATE TEST: Dinții cățelului tău pot avea probleme. Verifică dacă știi cum să ai grijă de dinții patrupedului tău