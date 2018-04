„Bună dimineața. În urma articolelor apărute în spațiul public, doresc să fac următoarele precizări: nu a existat și nu există o relație amoroasă între mine și Simona Halep. Iubesc sportul, am studiat Liceul sportiv și Facultatea de educație fizică și sport Constanta. Ca atare, sunt un fan al Simonei Halep și al tuturor sportivilor, așa cum cred că toți românii ar trebui să fie…Este adevărat faptul că frecventez cafeneaua SH, unde l-am cunoscut pe tatăl Simonei, cu care am o relație bună de prietenie. Am tot respectul și considerația față de Dl Halep, este un om deosebit, care a făcut sacrificii mari în toată cariera Simonei. Am întâlnit-o pur întâmplător la munte și, de asemenea, merg de mai mulți ani la turneele ei din America. Cine înțelege sportul de mare performanță, ar trebui să o aprecieze pe Simona pentru performanța genială realizată, dar și pentru faptul că este Ambasadorul nr 1 al României pe toate planurile, să o susțină atunci când câștigă, dar mai ales atunci când pierde un meci! S-au inventat multe lucruri neadevărate despre mine personal, tot felul de zvonuri și ipoteze false în necunoștință de cauză, se confundă o relație de amiciție, prietenie cu una amoroasă care categoric nu există. Consider că e de datoria mea ca bărbat(machedon) să clarific această situație! Simona este o fată specială, modestă, ambițioasă, care are nevoie de liniște și susținere pentru a-și continua cariera și să reprezinte România la cel mai înalt nivel! Vă mulțumesc pentru înțelegere, o zi bună tuturor ?