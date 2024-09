Mari Fica a făcut mai multe sporturi până a descoperit că atletismul e marea dragoste. „Mi-am luat un trening, eram fericită că am trening, am vrut să văd, să-l pun în valoare, să mă duc pe stadion, să mă întrec cu treningul ăla bun cu copiii”, povestește.

„Luam examenele cu zece și ieșeam campioană națională”

Iar pe terenul de atletism a descoperit libertatea. „Adică dacă alergai în spatele blocului sau aruncai o minge, te certa vecinul. Dacă alergam prin casă, mă certau ai mei că nu știu ce făceam. Și am văzut că am eu un loc în care să alerg. Efectiv, am făcut așa din dorința de libertate”, spune Mari la emisiunea „La feminin”.

Și chiar dacă a luat-o pe drumul sportului de performanță, Mari n-a renunțat la școală. „Mereu am excelat la școală, pe când colegii mei alegeau să meargă la un liceu cu program sportiv. Mi se părea mai tare, că eu venind de la colegiu, cu examenele date și luate cu 10, tot eu ieșeam campioană națională, nu colegii mei”, recunoaște fosta atletă.

„Veneam cu părul înghețat, fața înghețată”

Rând pe rând au venit medaliile, dar munca din spatele fiecărui concurs nu se poate uita niciodată.

„Nu am avut sală de atletism. Nu aveam condiții de indoor. Și 13 ani am făcut afară. Chit că ploua torențial, chit că ningea, chit că era zăpadă…. Ieșeam, făceam antrenamentele afară, în zăpadă. Veneam cu părul înghețat, fața înghețată. Fugeam la duș și mă duceam la școală”, dezvăluie Mari pentru GSP.RO.

„Am avut etape de zile în care, nu știu, era antrenamentul la 7 dimineața. Vedeai beznă afară și zăpadă. Și tu, cum toți copiii alegeau să doarmă, trebuia să vezi ce vrei tu să faci. Și să-ți găsești motivația și bucuria chiar și în chestia aia. Că uneori nu o găsești, sincer!”, a mai spus aceasta.

Cine este Mari Fica

Mari Fica are 30 ani, este din Târgu Jiu, dar locuiește în Bucuresti de mai bine de 10 ani și are o viață de campioană. Cu peste 120 de medalii câștigate.

La 5 ani, tatăl ei a dus-o la gimnastică, a practicat acest sport 6 ani, apoi s-a apucat de atletism. În primul an de juniorat la atletism, Mari a avut cel mai bun rezultat din țară și a fost campioană națională la proba 800 de metri. De când a venit în București, pentru a putea să muncească în paralel, s-a apucat de proba 400 de metri.

În prezent este kinetoterapeut și are mii de pacienți în fiecare an.

