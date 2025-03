Versiunea agresoarei

Everett, care a susținut că a primit amenințări cu moartea și insulte rasiale pe internet după incident, a izbucnit în lacrimi și a explicat versiunea ei a incidentului devenit viral.

„Nimeni nu mă va crede pentru că, din videoclip, pare intenționat. Dar îmi cunosc intențiile și nu aș lovi niciodată pe nimeni intenționat” a declarat Alaila. Ea a adăugat: „Bastonul meu s-a blocat la spatele ei și am pierdut echilibrul, iar când am început să îmi mișc brațele din nou, am lovit-o din greșeală”.

Everett a insistat că incidentul este mult mai complex decât cum apare în clipul scurt viral. „Mă numesc ghetou, mă insultă rasial și primesc amenințări cu moartea. Toate astea dintr-un videoclip de doar nouă secunde”, a continuat, printre lacrimi, Alaila Everett.

Atleta a adăugat că, deși mulți se concentrează pe ce s-a întâmplat fizic, nimeni nu ia în considerare cum se simte ea mental.

Incidentul a fost destul de dramatic, iar în timpul evenimentului din Complexul Liberty Indoor Track s-au auzit sunete când Tucker s-a împiedicat și a căzut la pământ.

Zeketa Cost, mama agresoarei, și-a apăat fiica. „Nu am avut nevoie de un prim videoclip, al doilea sau al zecelea. Știu 100% că ea nu ar face niciodată așa ceva nimănui,” a spus Zeketa.

Liceul IC Norcom a fost descalificat din competiție pentru „interferență de contact” cu alt alergător.

Ordin de protecție

După incident, Tucker a declarat: „Încă nu pot să cred, sunt în stare de șoc… încă încerc să realizez ce s-a întâmplat.” Ea a întrebat-o retoric pe agresoare: „De ce ai făcut asta și de ce nu ți-ai cerut scuze?”

Potrivit WSET, Tucker a fost tratată pentru o posibilă comoție cerebrală și o fractură de craniu. : „Nimeni de la Norcom nu a venit să îmi verifice fiica sau să își ceară scuze. Niciun antrenor, niciun sportiv, nimic. Chiar dacă a fost un accident, ceea ce nu cred că a fost… nimic”, a declarat mama victimei.

Everett a susținut că a încercat să o contacteze pe Tucker, dar a fost blocată pe rețelele sociale. Liga liceului din Virginia a confirmat că „analizează situația”. Potrivit Wavy.com, familia lui Everett a primit acte legale din partea familiei Tucker, care solicită un „ordin de protecție”.

