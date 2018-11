Simona Halep, mulțumită de cum a reacționat în 2018: „Am făcut față presiunii foarte bine”

„Faptul că sunt pe primul loc în lume îi oferă încredere, nu încape îndoială. De fiecare dată când intru pe teren simt că trebuie să demonstrez de ce sunt în stare și să dau totul, pentru a merita această poziție. Să fiu numărul 1 mă motivează să joc la capacitate maximă în meciuri oficiale și la antrenamente, în încercarea de a fi și mai bună. Ca să fii și ca să rămâi lider trebuie să-ți depășești limitele de fiecare dată”, a afirmat Simona Halep într-un interviu pentru WTA Insider.

„Chiar nu înțeleg cum te poate trage în jos faptul că ești pe locul 1 în lume, pentru că orice jucător de tenis visează la asta încă din startul carierei. În momentul în care am obținut această performanță m-am simțit împlinită. A trebuit doar să păstrez ritmul, să continui să muncesc cu aceeași pasiune, dar am fost mult mai relaxată. Cred că m-am descurcat destul de bine și am făcut față presiunii foarte bine. Am fost și sunt foarte fericită pentru că sunt numărul 1”, a continuat sportiva din Constanța.

„A primit câteva lovituri dure în plex”

Darren Cahill, antrenorul Simonei, și-a lăudat eleva pentru felul în care a reacționat după un 2017 în care a pierdut incredibil trofeul la Roland Garros în fața outsiderului Jelena Ostapenko. „Anul trecut a fost nemaipomenit, dar pentru Simona a semănat cu un carusel. A primit câteva lovituri dure în plex. Cred că a contat abilitatea ei de a se maturiza pe parcursul ultimilor ani, de a recunoaște că a greșit și de a realiza că nu era departe de îndeplinirea obiectivelor. E greu să-ți păstrezi încrederea când pierzi fiind atât de aproape și să continui să muncești pentru îndeplinirea visului. Dar a muncit incredibil de mult în vacanță, iar modul în care a început sezonul (n.r. – cu finală la Australian Open) i-a definit anul”, a afirmat australianul.

„Anul acesta a fost mult mai solicitant din punct de vedere fizic. Diferența a fost făcută de faptul că, în acest sezon, aceste meciuri s-au disputat în condițiile impuse de ei. I-am oferit șansa să câștige meciuri epuizante și astfel a obținut câteva victorii memorabile”, a mai spus Cahill.

