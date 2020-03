De Eduard Apostol,

Într-o perioadă în care România este panicată de COVID-19, Dinamo trăiește sub spectrul retrogradării! Unul dintre cele mai mari brad-uri sportive ale țării este de la an la an tot mai jos, ca rezultate. „Câinii” au fost și pe ultimul loc al clasamentului, acum au ajuns din nou să tremure pentru că sunt în imediata vecinătate a ligii secunde. Dusan Uhrin și-a reziliat ieri contractul cu Dinamo doar după ce-a primit 32.000 de euro, bani restanți, întrucât în 7 luni de colaborare cu clubul primise doar trei salarii!

„Dacă nu erau fanii, plecam demult”

După ce i-au pus bețe în roate cehului – de pomină rămâne beția lui Florin Prunea la Marbella și ciocăniturile în ușă de s-a trezit tot hotelul, pe motiv că trebuia dat afară antrenorul de mai multă vreme! – șefii au emis ieri un comunicat de presă ușor lacrimogen în care, după ce i-au descris cifrele antrenorului, au încheiat: „Îți mulțumim, Dusan, în numele tuturor dinamoviștilor, pentru tot ce ai făcut pentru club și pentru echipă și îți transmitem mult succes în carieră!”.

La rândul său, pe un ton diplomatic, Uhrin a transmis un mesaj fanilor care l-au susținut până la final: „Vreau să mulțumesc din suflet tuturor suporterilor. Ei au susținut echipa tot timpul, chiar și în perioadele mai grele, și vreau să știe toți că vor rămâne în inima mea pentru că au fost mereu alături de noi.

Sincer, aș fi vrut să rămân alături de ei la Dinamo, dar în această situație era imposibil să lucrez și să fac performanță. Îmi cer scuze! Dacă nu erau suporterii lui Dinamo aș fi plecat demult, sincer vă spun”.



