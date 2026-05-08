Guvernul a alocat peste 1,5 miliarde de lei pentru programul „Masă sănătoasă” 2026

Peste 540.000 de elevi vor beneficia de Programul „Masă sănătoasă” 2026

Guvernul a aprobat joi, 8 mai, lista unităților de învățământ incluse în Programul Național „Masă sănătoasă” pentru anul 2026, numărul beneficiarilor, dar și sumele de bani repartizate.

Astfel, potrivit hotărârii adoptate, anul acesta vor fi alocați 1.531 miliarde de lei pentru 1.427 de unități de învățământ din București și țară. Cât despre numărul estimat de preșcolari și elevi care vor primi zilnic o masă la școală, acesta este de 542.402, cu 27.702 mai mulți față de anul 2025.

Finanțarea programului este asigurată de la bugetul de stat, prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București. Pe baza sumelor repartizate, autoritățile locale vor rectifica bugetele locale pentru a putea implementa programul în școlile incluse în hotărârea de Guvern.

Rata părăsirii timpurii a școlii în România este printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană.

Programul „Masă sănătoasă”, o măsură împotriva abandonului școlar

Potrivit Notei de fundamentare a Hotărârii de Guvern, Programul Național „Masă sănătoasă” este gândit ca un instrument de combatere a abandonului școlar, considerat una dintre cele mai grave probleme ale sistemului de educație din România.

Documentul citează date Eurostat care arată că rata părăsirii timpurii a școlii în România a fost de 15,3% în anul 2021, printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană.

Guvernul susține că în cazul familiilor cu venituri reduse, asigurarea unui pachet alimentar pentru copii reprezintă adesea o dificultate financiară majoră.

Nota de fundamentare subliniază și faptul că că programul urmărește simultan mai multe obiective sociale și educaționale printre care asigurarea accesului nediscriminatoriu la educație, reducerea abandonului școlar în rândul grupurilor vulnerabile, prevenirea excluziunii sociale, limitarea degradării rezultatelor școlare.

Documentul evidențiază în mod explicit legătura dintre lipsa hranei, absenteism, rezultate școlare slabe și abandonul timpuriu al școlii.

Programul „Masă sănătoasă” funcționează în paralel cu Programul pentru școli al României, prin care preșcolarii și elevii din învățământul primar și gimnazial primesc zilnic fructe, legume proaspete, lapte, produse lactate și produse de panificație.

Arad și Bihor, printre județele cu cele mai mari alocări

Anexa Hotărârii de Guvern include lista completă a celor 1.427 de unități de învățământ beneficiare, organizate pe județe, împreună cu numărul beneficiarilor și sumele repartizate.

Potrivit datelor disponibile, cea mai mare alocare revine județului Arad, care va primi 49,537 milioane de lei pentru 17.551 de beneficiari. Județul Bihor urmează în clasament, cu o alocare de 45,049 milioane de lei.

După adoptarea hotărârii, autoritățile locale vor rectifica bugetele unităților administrativ-teritoriale cu sumele repartizate pentru implementarea programului.

În ce constă Programul Național „Masă sănătoasă”

Programul Național „Masă sănătoasă” constă în acordarea zilnică și gratuită a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi.

Acesta poate însemna o masă caldă sau, acolo unde masa caldă nu poate fi asigurată, un pachet alimentar. Valoarea maximă a suportului alimentar este de 16,5 lei pe zi pentru fiecare beneficiar, inclusiv TVA.

Programul se adresează copiilor prezenți la școală și pe întreaga durată a cursurilor. Masa nu este acordată în vacanțe sau în zilele declarate nelucrătoare prin lege.

Cum sunt selectate școlile beneficiare

Unitățile de învățământ incluse în Programul „Masă sănătoasă” sunt selectate pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului Educației. Autoritățile locale pot suplimenta numărul beneficiarilor dacă asigură finanțarea necesară din bugetele proprii. Selecția unităților de învățământ incluse în program este realizată de inspectoratele școlare județene și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Listele școlilor selectate sunt transmise Ministerului Educației, care stabilește anual numărul beneficiarilor pe baza raportului național privind impactul programului. Conform legislației, numărul beneficiarilor trebuie stabilit până la data de 1 februarie a fiecărui an pentru anul școlar următor.

Programul va fi extins la nivel național până în 2030

Legea învățământului preuniversitar prevede extinderea treptată a Programului Național „Masă sănătoasă”, astfel încât acesta să fie generalizat la nivelul întregii țări până la începutul anului școlar 2029-2030. Proiectul a fost anunțat la începutul anului școlar 2023-2024 de fostul ministru al Educației, Ligia Deca.

Prevederea a fost inclusă în Legea învățământului preuniversitar, care stabilește că, începând cu anul școlar 2023-2024, programul trebuie să asigure sprijin alimentar pentru cel puțin 1.000.000 de beneficiari direcți.

